Ограничение хотелок

Депутат ввел на своем предприятии производственную гимнастику и призывает промышленников сделать то же самое, а его с коллегами стращают, что не пустят на заседание без прохождения диспансеризации и прививок. Профилактика сильнее таблетки, продолжают увещевать врачи.

Очередной темой встречи в общественном штабе Михаила Ведерникова стал здоровый образ жизни и лекарственное обеспечение.

Врачи сетовали, что люди не следят за своим здоровьем, не хотят заниматься профилактикой болезней, зато потом тратят огромные деньги на лекарства как из своего кошелька, так и из государственного.

В медицинском сообществе уже устали повторять, что многие тяжелые заболевания можно предотвратить, если просто вести здоровый образ жизни.

По словам заведующей псковским центром здоровья Марины Сукач, такие тяжелые недуги, как гипертония, сахарный диабет, легочные и сердечно-сосудистые заболевания, онкология, составляют 75 % от всех болезней. И вызваны они именно неправильным образом жизни. Чаще всего совокупностью вредных привычек: курением, несбалансированным питанием, гиподинамией. Отказавшись от них, можно существенно поправить здоровье и снизить риски.

— Если снижается вес, снижается и давление, — говорит Марина Сукач. — Если снижается холестерин, то сразу снижается и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Профилактика менее затратна и более эффективна, чем лечение.

— Люди не спешат идти на диспансеризацию, — поддерживает коллегу заведующая псковской поликлиникой Галина Неваленная. — А ведь именно на диспансеризации мы выявляем иногда даже не само заболевание, а лишь предрасположенность к нему и факторы риска. К примеру, если скорректировать питание, то сахарного диабета вообще можно избежать.

По мнению Галины Неваленной, больше денег нужно тратить на здоровый образ жизни и спортклубы, тогда не придется эти суммы оставлять в аптеках.

— Мы готовы учить людей профилактике, вот только они не охотно к нам идут, — сетует еще один доктор, заведующая Областным центром медицинской профилактики Мария Отраднова. — Недавно приходил молодой человек, который возмущался, что врач предложил ему похудеть.

И таких неграмотных и безответственно относящихся к своему здоровью людей, по словам Марии Отрадновой, очень много.

— В школе можно сколько угодно говорить о здоровом образе жизни, но если дома мама с папой сидят в интернете вместо того, чтобы идти на спортплощадку, толку не будет, — уверен заместитель руководителя областного управления образования Сергей Николаев.