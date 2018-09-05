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Общество / Здоровье

Ограничение хотелок

Отказ от жареной картошки и сладкого защитит от походов в аптеку

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Наталья Баранова
5 сентября 2018 года, 09:44
Фото: zakagioboi.ru
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Депутат ввел на своем предприятии производственную гимнастику и призывает промышленников сделать то же самое, а его с коллегами стращают, что не пустят на заседание без прохождения диспансеризации и прививок. Профилактика сильнее таблетки, продолжают увещевать врачи.

Очередной темой встречи в общественном штабе Михаила Ведерникова стал здоровый образ жизни и лекарственное обеспечение.

Врачи сетовали, что люди не следят за своим здоровьем, не хотят заниматься профилактикой болезней, зато потом тратят огромные деньги на лекарства как из своего кошелька, так и из государственного.

В медицинском сообществе уже устали повторять, что многие тяжелые заболевания можно предотвратить, если просто вести здоровый образ жизни.

По словам заведующей псковским центром здоровья Марины Сукач, такие тяжелые недуги, как гипертония, сахарный диабет, легочные и сердечно-сосудистые заболевания, онкология, составляют 75 % от всех болезней. И вызваны они именно неправильным образом жизни. Чаще всего совокупностью вредных привычек: курением, несбалансированным питанием, гиподинамией. Отказавшись от них, можно существенно поправить здоровье и снизить риски.

— Если снижается вес, снижается и давление, — говорит Марина Сукач. — Если снижается холестерин, то сразу снижается и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Профилактика менее затратна и более эффективна, чем лечение.

— Люди не спешат идти на диспансеризацию, — поддерживает коллегу заведующая псковской поликлиникой Галина Неваленная. — А ведь именно на диспансеризации мы выявляем иногда даже не само заболевание, а лишь предрасположенность к нему и факторы риска. К примеру, если скорректировать питание, то сахарного диабета вообще можно избежать.

По мнению Галины Неваленной, больше денег нужно тратить на здоровый образ жизни и спортклубы, тогда не придется эти суммы оставлять в аптеках.

— Мы готовы учить людей профилактике, вот только они не охотно к нам идут, — сетует еще один доктор, заведующая Областным центром медицинской профилактики Мария Отраднова. — Недавно приходил молодой человек, который возмущался, что врач предложил ему похудеть.

И таких неграмотных и безответственно относящихся к своему здоровью людей, по словам Марии Отрадновой, очень много.

— В школе можно сколько угодно говорить о здоровом образе жизни, но если дома мама с папой сидят в интернете вместо того, чтобы идти на спортплощадку, толку не будет, — уверен заместитель руководителя областного управления образования Сергей Николаев.

КСТАТИ

Если вы считаете, что цены на лекарства завышены, обращайтесь в Росздравнадзор или прокуратуру. Правда, это относится только к тем лекарствам, которые попали в перечень жизненно важных.

Глава областного комитета здравоохранения Игорь Потапов привел в пример Финляндию, где несколько десятилетий назад почти 70 % населения страны страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но масштабная пропаганда здорового образа жизни позволила снизить эти цифры до 13 %. Людей настойчиво, через средства массовой информации, убеждали отказаться от вредных привычек и заниматься спортом. Игорь Потапов предложил не пускать не прошедших диспансеризацию и не сделавших прививки депутатов на сессии областного Собрания, а также призвал их широко участвовать в прививочной кампании и вдохновлять других людей на вакцинацию своим примером.

Депутат Юрий Сорокин пока публично не прививался, зато ввел на своем предприятии производственную гимнастику и призывает всех работодателей последовать его примеру.

— Здоровый образ жизни — это постоянное ограничение своих хотелок, — говорит Юрий Сорокин. — Меньше жареной картошки, меньше сладкого, больше занятий спортом. Это гарантия, что ты как можно позже пойдешь в аптеку. Фармацевтический бизнес постоянно изобретает новые лекарства, но таблетка должна быть крайней мерой.

Тех, кто уже не может прожить без лекарств, руководитель Центра контроля качества и сертификации лекарственных средств Псковской области Татьяна Кузьмина призвала не отказываться от льгот в пользу монетизации. Во-первых, это гарантирует качественное лечение, во-вторых, снижает нагрузку на бюджет.

Игорь Потапов предложил закрепить эту норму законодательно. 

КСТАТИ

Скоро на все упаковки с лекарствами будут наносить специальный штрихкод. Если навести на этот штрихкод камеру своего смартфона, можно будет узнать, где и кто его изготовил. Это позволит бороться с контрафактом и подделками.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

10% - медицина, 20% - генетика, 20% - окружающая среда, 50% - здоровый образ жизни.

СПРАВКА

8 (8112) 29-58-77. Запись на комплексное обследование, которое раз в год любой житель Псковской области может пройти в центре здоровья абсолютно бесплатно.

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