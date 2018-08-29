100 лет — не предел

Оказывается, доживая до определенного возраста, человек словно консервируется и перестает стареть.
Государство думает, как поощрить приемные семьи для пожилых людей. Школьникам расскажут, как понять, что пора вызывать скорую для бабушки или дедушки. В области совсем скоро появятся два десятка специальных врачей, занимающихся проблемами элегантного возраста.
Медицинские и социальные проблемы пожилых обсудили в общественной приемной Михаила Ведерникова. Сенатор от Псковской области Елена Бибикова пригласила в Псков своих коллег по Совету Федерации — известных врачей. Они рассказали пенсионерам, как сохранять активность в пожилом возрасте и получать от жизни удовольствие, а наши чиновники поделились планами в области гериатрии.
— Меня часто спрашивают: до какого возраста может дожить человек? — говорит главный врач-гериатр Минздрава РФ, профессор Ольга Ткачева. — Мы генетически запрограммированы на 120 лет жизни. Сейчас многие столетние люди чувствуют себя хорошо и сохраняют интеллект.
Ольга Ткачева привела такие цифры: в Японии сейчас живут 64 тысячи столетних граждан, во Франции — 21 тысяча, в России — 15 тысяч. Дело в том, что человечество начало медленнее стареть. Этому способствует технический прогресс и развитие медицины. По сравнению с людьми, которые жили сто лет назад, мы получили двадцать лет биологической разницы. То есть нынешний шестидесятилетний человек примерно соответствует сорокалетнему, жившему в начале прошлого века.
Хороший пример изменения границ молодого и пожилого возраста привела первый вице-губернатор Вера Емельянова. В этом году в псковском перинатальном центре впервые родила псковичка в возрасте за пятьдесят. На свет появился здоровый малыш весом больше четырех кило- граммов.
По словам Ольги Ткачевой, врачи заметили интересную закономерность. Доживая до определенного возраста, человек будто консервируется и перестает стареть. Правда, этот возрастной рубеж у каждого свой.
— Мы наблюдали одного человека в возрасте 90 и 102 лет, — говорит Ольга Ткачева. — И все показатели были одинаковы. За двенадцать лет с ним не произошло никаких изменений.
Наблюдая возрастных пациентов, врачи подмечают и другие интересные вещи. Считается, чем ниже у человека давление, тем медленнее он стареет. А вот после восьмидесяти это правило действует с точностью до наоборот. Главное не доводить давление до отметки свыше 180. Те же правила действуют и в отношении холестерина. Немного повышенный холестерин в почтенном возрасте не навредит, уверяют специалисты.
Об этих и многих других нюансах лечения пожилых людей обязаны знать врачи-гериатры.
Основная задача гериатрии — кстати, самой молодой области медицины — сохранить качество жизни человека в пожилом возрасте, способствовать его активному долголетию и самостоятельности.
— Чем раньше вы начнете вести здоровый образ жизни, тем лучше, тем более активное долголетие вас ждет, — продолжает Ольга Ткачева. — Не пренебрегайте диспансеризацией, сейчас государство тратит на нее огромные деньги, и она бесплатна.
Профессор Ткачева советует смещать акценты в сторону профилактики, не доводить до болезни, а делать все, чтобы она не появилась. Сейчас можно ходить в поликлинику не только за рецептом врача, но и за профилактической консультацией.
Все медицинские проблемы, связанные с пожилыми пациентами, для Псковской области очень актуальны. Ведь уже сейчас почти треть наших жителей — пенсионеры. А в будущем доля пожилого населения будет только увеличиваться. Псковская область станет одним из первых регионов, где будут развивать гериатрическое направление.
В конце сентября 20 врачей и медсестер из Псковской области начнут обучение в Российском центре гериатрии. Первое гериатрическое отделение на двадцать коек в Псковской области откроют в начале следующего года на базе Госпиталя ветеранов войн. Госпиталь станет методическим центром, откуда будут распространять знания на всю область.
Чуть позже такое отделение появится в великолукской больнице. Также в поликлиниках Пскова и области постепенно откроют гериатрические кабинеты.
В настоящее время в Псковской области высокая смертность от инфарктов и инсультов. Поэтому, рассказал председатель областного комитета здравоохранения Игорь Потапов, в школах планируют проводить специальные уроки, на которых школьникам расскажут, при каких симптомах бабушкам и дедушкам нужно вызвать скорую.
У нас в области пока не развит институт приемной семьи для пожилых людей, хотя в некоторых российских регионах охотно «усыновляют» одиноких бабушек и дедушек.
— Думаю, мы к этому тоже скоро придем, — уверена Елена Бибикова.
А пока законодателям предстоит подумать, как поощрить семьи, которые решат взять под свою опеку пожилого человека.
Псковская область уже участвует в пилотном проекте «Старость в радость» по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
По словам главы областного управления соцзащиты Армена Мнацаканяна, сейчас потенциальных участников проекта опрашивают, в каких именно услугах они нуждаются.
Вера Емельянова пообещала, что самые интересные предложения, прозвучавшие в общественной приемной на этой и других встречах, войдут в пакет предложений от региона и найдут место в больших федеральных проектах.