100 лет — не предел

Медицинские и социальные проблемы пожилых обсудили в общественной приемной Михаила Ведерникова. Сенатор от Псковской области Елена Бибикова пригласила в Псков своих коллег по Совету Федерации — известных врачей. Они рассказали пенсионерам, как сохранять активность в пожилом возрасте и получать от жизни удовольствие, а наши чиновники поделились планами в области гериатрии.

Государство думает, как поощрить приемные семьи для пожилых людей. Школьникам расскажут, как понять, что пора вызывать скорую для бабушки или дедушки. В области совсем скоро появятся два десятка специальных врачей, занимающихся проблемами элегантного возраста.

ДО 120 ЛЕТ

— Меня часто спрашивают: до какого возраста может дожить человек? — говорит главный врач-гериатр Минздрава РФ, профессор Ольга Ткачева. — Мы генетически запрограммированы на 120 лет жизни. Сейчас многие столетние люди чувствуют себя хорошо и сохраняют интеллект.

Ольга Ткачева привела такие цифры: в Японии сейчас живут 64 тысячи столетних граждан, во Франции — 21 тысяча, в России — 15 тысяч. Дело в том, что человечество начало медленнее стареть. Этому способствует технический прогресс и развитие медицины. По сравнению с людьми, которые жили сто лет назад, мы получили двадцать лет биологической разницы. То есть нынешний шестидесятилетний человек примерно соответствует сорокалетнему, жившему в начале прошлого века.

Хороший пример изменения границ молодого и пожилого возраста привела первый вице-губернатор Вера Емельянова. В этом году в псковском перинатальном центре впервые родила псковичка в возрасте за пятьдесят. На свет появился здоровый малыш весом больше четырех кило- граммов.

По словам Ольги Ткачевой, врачи заметили интересную закономерность. Доживая до определенного возраста, человек будто консервируется и перестает стареть. Правда, этот возрастной рубеж у каждого свой.

— Мы наблюдали одного человека в возрасте 90 и 102 лет, — говорит Ольга Ткачева. — И все показатели были одинаковы. За двенадцать лет с ним не произошло никаких изменений.

Наблюдая возрастных пациентов, врачи подмечают и другие интересные вещи. Считается, чем ниже у человека давление, тем медленнее он стареет. А вот после восьмидесяти это правило действует с точностью до наоборот. Главное не доводить давление до отметки свыше 180. Те же правила действуют и в отношении холестерина. Немного повышенный холестерин в почтенном возрасте не навредит, уверяют специалисты.

Об этих и многих других нюансах лечения пожилых людей обязаны знать врачи-гериатры.

Основная задача гериатрии — кстати, самой молодой области медицины — сохранить качество жизни человека в пожилом возрасте, способствовать его активному долголетию и самостоятельности.

— Чем раньше вы начнете вести здоровый образ жизни, тем лучше, тем более активное долголетие вас ждет, — продолжает Ольга Ткачева. — Не пренебрегайте диспансеризацией, сейчас государство тратит на нее огромные деньги, и она бесплатна.

Профессор Ткачева советует смещать акценты в сторону профилактики, не доводить до болезни, а делать все, чтобы она не появилась. Сейчас можно ходить в поликлинику не только за рецептом врача, но и за профилактической консультацией.