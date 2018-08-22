Острая боль

В отделении детской стоматологии Псковской стоматологической поликлиники на Сиреневом бульваре на вопросы родителей маленьких пациентов на специально организованной встрече ответили главный врач Наталья Седунова и ее заместитель по медицинской части Марина Черных. Ответы на наиболее актуальные вопросы записала «Псковская правда».

— Как попасть к врачу с острой болью?

— В дежурном кабинете работают два врача. Один с 8.00 до 14.00, другой с 14.00 до 20.00. Дежурный врач оказывает помощь в случае острой боли. Также он может удалить ребенку молочный зуб. Записываться для этого не надо. Достаточно оформиться на прием в регистратуре. Дежурный врач проводит прием в порядке живой очереди.

— Как записаться на плановый прием?

— На плановом приеме работают четыре доктора: два — утром, два — вечером. У врача норматив 12 посещений в день, из них 6 — повторных, 6 — первичных. Итого: 24 номерка доступны ежедневно. 4 выдается по записи через интернет, часть номерков выдает дежурный врач пациентам с острой болью в случае необходимости последующего лечения, остальные — выдаются в регистратуру.

В день встречи главврача с родителями пациентов, например, в регистратуре было 20 номерков плюс 2 невостребованных из дежурного кабинета — итого 22 номерка.

— Что делать, если номерков не хватило?

— Если номерков не хватило, можно записаться в «Лист ожидания». В течение 14 дней врачи пригласят на прием.

— Когда лучше планировать визит к детскому стоматологу?

— В начале учебного года попасть к детскому стоматологу будет проще. Пик посещений приходится именно на каникулы. А в течение учебного года иногда до двух часов дня в регистратуре есть свободные номерки.

— Ведется ли платный прием в отделении детской стоматологии?

— Платных услуг по лечению отделение детской стоматологии не оказывает. Здесь оказываются только услуги по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Для пломбирования зубов используются материалы отечественного производства. Это хорошие качественные материалы.

— В последнее время сложно попасть к врачу-ортодонту. Номерок к этому специалисту выдается каждый день, но только один. С чем связана эта проблема?

— С 2015 по 2017 год в отделении детской стоматологии работало три врача-ортодонта, и проблем с записью к этому специалисту не было вообще. В отделении принимали жителей города и Псковского района, а также всех желающих из Псковской области, потому что врачей хватало. В начале 2017 года один доктор ушла в декретный отпуск, другая стала заведующей отделением и ушла с приема. В настоящее время в отделении детской стоматологии работает всего один врач-ортодонт. Один день в месяц он выделяет полностью на консультации, записаться на которые можно предварительно. Но надо отметить, что одного специалиста на 44 тысячи детей Пскова и Псковского района не хватает. В поликлинике стараются решить эту проблему: просят администрацию предоставить служебную квартиру, чтобы можно было пригласить врача из другого города. Именно таким образом проблема отсутствия специалиста была решена несколько лет назад. Также подали заявку в ординатуру на следующий год, чтобы подготовить врача-ортодонта из числа собственных специалистов.