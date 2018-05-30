Революция в фармации

Жалобы на отсутствие бесплатных лекарств в аптеках, наверное, одни из самых частых претензий жителей к региональным властям. В каком-то смысле эта проблема уже стала хронической. В чем причины возникновения таких ситуаций и есть ли пути решения, на встрече с журналистами рассказал председатель областного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

— Основная проблема — недостаток финансирования, как на региональном уровне, так и на федеральном, — отметил чиновник.

По его словам, это наблюдается не только в Псковской области, но и в подавляющей части субъектов РФ, и носит системный характер. Подтверждение тому — прошлогодняя прямая линия с президентом, где было задано несколько вопросов о льготном лекарственном обеспечении. Поэтому требуется принятие системных мер, в том числе на федеральном уровне.

По словам Игоря Потапова, финансирование на лекарственное обеспечение региону каждый год увеличивают.

— Пять лет назад это были двузначные цифры — 50-60 млн. Сейчас это уже 600 млн, и этого постоянно не хватает, — сообщил он. — Но наряду с увеличением финансирования прибавляется и обязательств. В этом году у нас появилось еще два пациента с орфанными — крайне редкими — заболеваниями. И по совокупности эти два пациента потребуют дополнительных средств из областного бюджета — 132 млн рублей. Лечение будет требоваться им пожизненно. С одной стороны — хорошо, что появилась возможность помочь, но это налагает дополнительные обязательства на область, чтобы изыскать дополнительные средства.

Для сравнения: приблизительно такая же сумма нужна всему городу Пскову на льготное обеспечение по множеству заболеваний. К орфанным относят 24 диагноза. Финансирование лечения семи из заболеваний идет из федерального бюджета по программе «7 нозологий», и эти больные бесперебойно обеспечиваются лекарствами за счет федерального бюджета. Тогда как обеспеченность других орфанных больных препаратами зависит от способности местных бюджетов. Поэтому не первый год и комитет, и депутаты областного Собрания, и администрация области ставят вопрос перед федеральными органами власти, чтобы обязательства по лекарственному обеспечению таких пациентов поднять на уровень федерации.

По словам чиновника, стоимость льготных лекарств контролируют антимонопольщики.

— ФАС смотрит стоимость препаратов в европейских странах и спрашивает, почему в России они дороже. И когда ФАС задает эти вопросы производителям, просто задает, они снижают цены.

Причиной того, почему при постоянно увеличивающемся финансировании денег на льготные лекарства не хватает, Игорь Потапов назвал революцию в фармации.

— И эта революция стоит крайне дорого. Если раньше мы лечили многие заболевания препаратами, которые стоили копейки, то в последние годы появились инновационные препараты, которые стоят миллионы за курс лечения. И на выходе еще десятка два-три препаратов, которые уже где-то зарегистрированы, и их производители предпринимают усилия, чтобы препараты были включены в перечень жизненно необходимых. И соответственно, как только они туда попадают, у власти появляется обязанность обеспечивать ими пациентов. А это крайне дорогие препараты.

Пример тому — таблетка, которая вылечит от вирусного гепатита С.

— Если у нас десять лет назад гепатит либо вообще не лечили, либо лечили биологически активными добавками, то сейчас появились лекарственные препараты, курс лечения которыми стоит порядка 10 тысяч долларов, но эффективность приближается к 99 %. То есть человек выздоравливает от вирусного гепатита С, — объяснил Игорь Потапов.

Также одна из причин — то, что большая часть пациентов отдают предпочтение лекарствам под торговым наименованием, которые стоят на порядок выше отечественных аналогов.

— В медицине, как нигде, силен эффект плацебо. Пока в обществе и во врачебном сообществе не будет изменен стереотип, что отечественное — это плохое, эффект плацебо будет постоянно срабатывать, — сообщил председатель комитета.