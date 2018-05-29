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Общество / Здоровье

Как Париж

Псков первым в России может получить статус города, свободного от СПИДа

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Ольга Нефёдова
29 мая 2018 года, 09:57
Фото: коллаж Татьяны Светиной
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Псковская область по-прежнему продолжает оставаться регионом с низким уровнем распространения ВИЧ-инфекции. Но эксперты уверяют, что радоваться рано. Нас окружают неблагополучные по заболеваемости соседи, и все больше заражаются успешные и обеспеченные. Что делать? Ответ на этот вопрос искали у экспертов в пресс-центре «Псковской правды».

ТЕ САМЫЕ 20%

В России принята стратегия по ограничению распространения ВИЧ-инфекции. Согласно ей к 2030 году в стране должно уменьшиться количество случаев регистрации заболевания.

Стратегия строится таким образом, чтобы протестировать на ВИЧ-инфекцию как можно большее количество людей. В этом году тест следует пройти 24 % населения области. Из числа тестируемых людей надо выявить 20 %, которые болеют, но об этом не знают.

Ираида Сивачёва, главный врач центра СПИД
Коварство болезни еще и в том, что она не имеет четких клинических проявлений, поэтому диагноз поставить крайне сложно. В последнее время ВИЧ-инфекцией все чаще заражаются благополучные граждане, имеющие хороший достаток, положение в обществе. Основная возрастная группа — от 30 до 55 лет и старше. В связи с этим, уверяют специалисты, тестирование является неотъемлемой частью для постановки диагноза.

— Раньше мы тестировали 16-17 % населения, в прошлом году уже чуть больше. Как следствие, стало расти число зарегистрированных случаев, — говорит Ираида Сивачёва. — В том случае, если нам удастся выявить те самые 20 %, и мы сможем предоставить им терапию, обеспечить нормальное качество жизни, то со временем, продолжая действовать в том же направлении, Псков сможет получить статус города, свободного от СПИДа.

Такие города есть практически во всех странах мира. Это Париж во Франции, Берлин в Германии, Буэнос-Айрес в Аргентине. Там люди с ВИЧ-инфекцией живут как все: работают, занимаются любимым делом, воспитывают детей, а не проводят большую часть времени в больницах. Псков вполне может претендовать на этот статус. Если все получится, то он станет первым городом России, свободным от СПИДа.

— Нам везет, у нас в области лечатся более 64 % зараженных, — возвращает главврач в настоящее время. — Начиная с этого года мы предоставляем терапию абсолютно всем пациентам, кому только ставится диагноз. Возможности у нас такие есть. Препараты имеются. Есть дополнительные средства из бюджета области, их немного — около 1 млн рублей, но на начальной стадии этих средств достаточно.

БЕЗКОНТАКТНАЯ ЗАРАЗА

Основной способ заражения — половые контакты. Другой способ подхватить инфекцию — употребление наркотиков инъекционным способом. С августа прошлого года на территории области преобладает бесконтактный сбыт наркотиков через интернет. Реклама солей и спайсов на фасадах городских зданий — яркое тому подтверждение. На сегодняшний день выдано порядка 160 предписаний управляющим компаниям с требованием эти надписи закрасить.

— Надо отметить, что не все надписи правдивы. Есть магазины, а есть мошенники, то есть люди оплачивают покупку, а наркотики не получают.

Сергей Титов, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области
Как правило, организаторы бесконтактного сбыта не проживают на территории РФ, используют криптовалюты и биржи по ее обмену.

— Работа по их выявлению довольно сложная, но имеются положительные результаты, — доложил Сергей Титов. — Не так давно было задержано преступное сообщество в составе 14 человек.

Часть участников группы — студенты псковских вузов, есть даже представители юридических факультетов. Вторая половина — достаточно обеспеченные люди, которые работают в крупных компаниях, с официальным доходом более 100 тысяч рублей в месяц. Сбыт наркотиков для них — дополнительный заработок, приносящий порядка 500 тысяч рублей в месяц. 12 участников группы ранее не судимые, к административной ответственности не привлекались, а теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

Среди лиц, употребляющих наркотики, в регионе есть врачи и даже водители автобусов. Их удается выявить, проводя кропотливую работу по анализу операций с электронными кошельками.

СТРАШНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

За прошедшие годы наркотики поменяли свою структуру. В прошлое уходят препараты опийной группы, их вытеснили сильнейшие психостимуляторы, которые даже после однократного приема вызывают серьезные осложнения.

Мы начали получать сообщения, например, из детской областной или из психиатрической больницы о поступлении молодежи и подростков с острыми психотическими расстройствами. Регистрируются случаи употребления «синтетики» 15-летними детьми.

Татьяна Антонова, заместитель главного врача по детской наркологии Наркологического диспансера Псковской области
Выявляют таких подростков в ходе медицинских профилактических осмотров, которые проходят на основе социально-психологического тестирования в школах. В октябре начнется новая волна тестирований. Планируется провести порядка 4 тысяч исследований.

По данным за первый квартал 2018 года, в Псковской области зарегистрировано 647 человек с диагнозом «наркомания». В употреблении наркотиков замечены еще 746  человек. Наибольшее количество людей с такими проблемами зарегистрировано в Псковском, Гдовском, Невельском районе, в Опочке, Пскове и Великих Луках. 

— Межведомственная профилактическая работа находится на очень высоком уровне, поэтому подростков до 18 лет с заболеванием «наркомания» не зарегистрировано, — отметила Татьяна Антонова. 

ЦИФРА

108 новых случаев ВИЧ-инфекции выявлено в прошлом году в Псковской области по результатам тестов 21 % населения.

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