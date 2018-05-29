Псковская область по-прежнему продолжает оставаться регионом с низким уровнем распространения ВИЧ-инфекции. Но эксперты уверяют, что радоваться рано. Нас окружают неблагополучные по заболеваемости соседи, и все больше заражаются успешные и обеспеченные. Что делать? Ответ на этот вопрос искали у экспертов в пресс-центре «Псковской правды».

ТЕ САМЫЕ 20%

Стратегия строится таким образом, чтобы протестировать на ВИЧ-инфекцию как можно большее количество людей. В этом году тест следует пройти 24 % населения области. Из числа тестируемых людей надо выявить 20 %, которые болеют, но об этом не знают.

Коварство болезни еще и в том, что она не имеет четких клинических проявлений, поэтому диагноз поставить крайне сложно. В последнее время ВИЧ-инфекцией все чаще заражаются благополучные граждане, имеющие хороший достаток, положение в обществе. Основная возрастная группа — от 30 до 55 лет и старше. В связи с этим, уверяют специалисты, тестирование является неотъемлемой частью для постановки диагноза.

— Раньше мы тестировали 16-17 % населения, в прошлом году уже чуть больше. Как следствие, стало расти число зарегистрированных случаев, — говорит Ираида Сивачёва. — В том случае, если нам удастся выявить те самые 20 %, и мы сможем предоставить им терапию, обеспечить нормальное качество жизни, то со временем, продолжая действовать в том же направлении, Псков сможет получить статус города, свободного от СПИДа.

Такие города есть практически во всех странах мира. Это Париж во Франции, Берлин в Германии, Буэнос-Айрес в Аргентине. Там люди с ВИЧ-инфекцией живут как все: работают, занимаются любимым делом, воспитывают детей, а не проводят большую часть времени в больницах. Псков вполне может претендовать на этот статус. Если все получится, то он станет первым городом России, свободным от СПИДа.

— Нам везет, у нас в области лечатся более 64 % зараженных, — возвращает главврач в настоящее время. — Начиная с этого года мы предоставляем терапию абсолютно всем пациентам, кому только ставится диагноз. Возможности у нас такие есть. Препараты имеются. Есть дополнительные средства из бюджета области, их немного — около 1 млн рублей, но на начальной стадии этих средств достаточно.