Медицина будущего

Пока бизнесмены из Китая и Германии занимались с российскими чиновниками экономическими вопросами, хирурги удаляли опухоли и полипы в прямом эфире.
Заседание несколько раз прерывали для прямых включений из соседнего зала. Врачи комментировали операции и рассказывали о возможностях высокотехнологичного оборудования.
В Пскове 28 мая прошло выездное заседание экспертного совета при комитете Госдумы по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности. Темой заседания стало создание комплексной системы диагностики и лечения онкологических заболеваний с использованием технологического и производственного ресурса предприятий оборонно-промышленного комплекса.
В Псков приехали бизнесмены из Китая, Германии, Белоруссии и других стран. Среди участников совета также представители Минздрава и Минпромторга, ведущие медицинские специалисты России.
Десяти псковичам крупно повезло – их оперировали профессора, светила медицины, которым аплодировали коллеги из других стран. Такие операции проводят по квоте только в ведущих медицинских центрах России. За телетрансляцией наблюдали не только псковские врачи, но и их коллеги из других регионов.
СПРАВКА
Такое выездное заседание совета проходит впервые. И не случайно выбор пал именно на Псковскую область.
Эндоскопическая хирургия — метод оперативного лечения заболеваний, когда радикальные вмешательства выполняют без широкого рассечения покровов, через точечные проколы тканей или естественные физиологические отверстия. Одному из пациентов во время телетрансляции врачи пообещали даже сохранить татуировку на животе.
В Псковскую областную клиническую больницу недавно привезли и установили самое современное эндоскопическое оборудование и расходные материалы. С 10 мая псковские врачи начали проводить операции по удалению доброкачественных и злокачественных опухолей на разных стадиях, в том числе и в очень сложных случаях.
Также в Пскове работает завод АДС, где в партнерстве с азиатскими инвесторами производят комплектующие для новейшего эндоскопического высокотехнологичного оборудования.
Как известно, президент РФ принял решение о диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Он поставил задачу увеличить долю производства высокотехнологичной гражданской продукции. Согласно этому проекту к 2025 году уже 30 % продукции «оборонки» должны перейти на мирные рельсы, а к 2030 году и все 50 %.
Псковская область уже сделала серьезные шаги в этом направлении.
Также Владимир Путин обозначил борьбу с онкологическими заболеваниями как одну из приоритетных задач.
- К сожалению, смертность от онкологических заболеваний в нашей области очень высокая, - сказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, посетив зал телетрансляции. - Сегодня мы проводим уникальные операции, за которыми следят больше 120 врачей в режиме реального времени. То, что мы сейчас видим на экране, поражает воображение. Мы рассчитываем, что для медицины Псковской области это будет дополнительным плюсом. У нас на заводе АДС занимаются производством медицинского оборудования, и мы рассчитываем, что в этом году в особой экономической зоне Моглино будет запущено еще одно предприятие. Для нас это жизненно важно. Мы заинтересованы в развитии производства современного медицинского оборудования, которое будет помогать бороться за жизни граждан. Оба предприятия могли бы стать основой медицинского кластера, и мы очень рассчитываем на дальнейшую поддержку государства.
Михаил Ведерников уверен, что решения, принятые на сегодняшнем совете, помогут найти отечественной экономике точки роста.
- Для нас очень важна готовность региональных руководителей размещать на своей территории определенные предприятия, уделяя им внимание и давая преференции, - сказал председатель экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, председатель Координационного совета по развитию машиностроения Таможенного союза Владимир Гутенев. - Для нас также важно, что новые высокотехнологичные предприятия создают новые рабочие места и формируют отчисления в бюджет. Выбор псковской земли не случаен. Ваши руководители и депутаты создают такие комфортные условия, что нам хочется приезжать и у вас проводить подобные мероприятия.
Самое современное оборудование, установленное в Псковской областной больнице позволяет помочь больному через точечные проколы.
Фото Андрея Степанова
Председатель Российского эндоскопического общества, доктор медицинских наук, профессор Михаил Королев поблагодарил администрацию Псковской области и экспертный совету за огромную работу по импортозамещению медицинского оборудования.
- Эндоскопия является локомотивом ранней диагностики заболеваний, особенно онкологических. Зарубежные эндоскопы очень дорого стоят: 20 и более миллионов рублей, а здесь стоимость всего комплекса оборудования составляет до 5 миллионов. Это очень здорово, — сказал профессор Королев.
Это заседание экспертного Совета является частью программы Госдумы по созданию медицинских кластеров и развитию производства медицинской техники в регионах, в том числе на основе диверсификации производства оборонных предприятий.
Эксперты в рамках семинара обсуждают актуальные вопросы малоинвазивных технологий, кольпоскопии, колоноскопии и другие. В регионе также работает экспозиция российских компаний - производителей эндоскопического оборудования, расходных материалов и лекарственных препаратов.
Советник-посланник посольства Китайской Народной Республики господин Сунь Цзянь, один из участников экспертного совета, впервые побывал в особой экономической зоне «Моглино».
- Псковская область имеет ряд важных преимуществ, в том числе особое географическое положение, - сказал он. – Ваши руководители уделяют большое внимание развитию региональной экономики. Я вижу перспективы и точки роста для ее развития. Китайским инвесторам это может быть интересно. Китайско-российское сотрудничество имеет важное значение для обеих стран.