Медицина будущего

Пока бизнесмены из Китая и Германии занимались с российскими чиновниками экономическими вопросами, хирурги удаляли опухоли и полипы в прямом эфире. Заседание несколько раз прерывали для прямых включений из соседнего зала. Врачи комментировали операции и рассказывали о возможностях высокотехнологичного оборудования. В Пскове 28 мая прошло выездное заседание экспертного совета при комитете Госдумы по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности. Темой заседания стало создание комплексной системы диагностики и лечения онкологических заболеваний с использованием технологического и производственного ресурса предприятий оборонно-промышленного комплекса. В Псков приехали бизнесмены из Китая, Германии, Белоруссии и других стран. Среди участников совета также представители Минздрава и Минпромторга, ведущие медицинские специалисты России.

С ТАТУИРОВКОЙ НА ЖИВОТЕ

Десяти псковичам крупно повезло – их оперировали профессора, светила медицины, которым аплодировали коллеги из других стран. Такие операции проводят по квоте только в ведущих медицинских центрах России. За телетрансляцией наблюдали не только псковские врачи, но и их коллеги из других регионов.

СПРАВКА Эндоскопическая хирургия — метод оперативного лечения заболеваний, когда радикальные вмешательства выполняют без широкого рассечения покровов, через точечные проколы тканей или естественные физиологические отверстия. Одному из пациентов во время телетрансляции врачи пообещали даже сохранить татуировку на животе.

Такое выездное заседание совета проходит впервые. И не случайно выбор пал именно на Псковскую область. В Псковскую областную клиническую больницу недавно привезли и установили самое современное эндоскопическое оборудование и расходные материалы. С 10 мая псковские врачи начали проводить операции по удалению доброкачественных и злокачественных опухолей на разных стадиях, в том числе и в очень сложных случаях. Также в Пскове работает завод АДС, где в партнерстве с азиатскими инвесторами производят комплектующие для новейшего эндоскопического высокотехнологичного оборудования. Как известно, президент РФ принял решение о диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Он поставил задачу увеличить долю производства высокотехнологичной гражданской продукции. Согласно этому проекту к 2025 году уже 30 % продукции «оборонки» должны перейти на мирные рельсы, а к 2030 году и все 50 %. Псковская область уже сделала серьезные шаги в этом направлении. Также Владимир Путин обозначил борьбу с онкологическими заболеваниями как одну из приоритетных задач. - К сожалению, смертность от онкологических заболеваний в нашей области очень высокая, - сказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, посетив зал телетрансляции. - Сегодня мы проводим уникальные операции, за которыми следят больше 120 врачей в режиме реального времени. То, что мы сейчас видим на экране, поражает воображение. Мы рассчитываем, что для медицины Псковской области это будет дополнительным плюсом. У нас на заводе АДС занимаются производством медицинского оборудования, и мы рассчитываем, что в этом году в особой экономической зоне Моглино будет запущено еще одно предприятие. Для нас это жизненно важно. Мы заинтересованы в развитии производства современного медицинского оборудования, которое будет помогать бороться за жизни граждан. Оба предприятия могли бы стать основой медицинского кластера, и мы очень рассчитываем на дальнейшую поддержку государства. Михаил Ведерников уверен, что решения, принятые на сегодняшнем совете, помогут найти отечественной экономике точки роста.

В 4 РАЗА ДЕШЕВЛЕ