Движения для здоровья

Остеохондроз, грыжи, артрит, артроз, травмы не дают радоваться жизни? Перепробовали множество врачей и лекарств, но ничего не помогает? В День открытых дверей, который прошел в Центре доктора Бубновского, псковичам показали, как можно победить болезни и сохранить молодость на долгие годы.

Десять человек, которые первыми записались на мероприятие, смогли бесплатно пройти тестирование на многофункциональном тренажере Бубновского (МТБ).

— Доктор Бубновский сам разработал тренажер, на себе испробовал, получил отличные результаты, а теперь лечит других, — рассказала руководитель Центра, врач-кинезитерапевт Людмила Кочукова.

60 % записавшихся на тестирование страдают от боли в пояснице. Остальные 40 % жалуются на проблемные зоны в верхней части спины. Для тех и других специалистами центра были подобраны упражнения.

Перед занятиями и после — обязательный контроль артериального давления, после выполнения 2-3 упражнений — несколько глотков воды, консультация и помощь инструкторов на протяжении всего занятия.

После занятий всех участников ждали водные процедуры. Сауна и холодный душ — неотъемлемая часть методики доктора Бубновского.