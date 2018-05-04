Движения для здоровья

Остеохондроз, грыжи, артрит, артроз, травмы не дают радоваться жизни? Перепробовали множество врачей и лекарств, но ничего не помогает? В День открытых дверей, который прошел в Центре доктора Бубновского, псковичам показали, как можно победить болезни и сохранить молодость на долгие годы.
Десять человек, которые первыми записались на мероприятие, смогли бесплатно пройти тестирование на многофункциональном тренажере Бубновского (МТБ).
— Доктор Бубновский сам разработал тренажер, на себе испробовал, получил отличные результаты, а теперь лечит других, — рассказала руководитель Центра, врач-кинезитерапевт Людмила Кочукова.
60 % записавшихся на тестирование страдают от боли в пояснице. Остальные 40 % жалуются на проблемные зоны в верхней части спины. Для тех и других специалистами центра были подобраны упражнения.
Перед занятиями и после — обязательный контроль артериального давления, после выполнения 2-3 упражнений — несколько глотков воды, консультация и помощь инструкторов на протяжении всего занятия.
После занятий всех участников ждали водные процедуры. Сауна и холодный душ — неотъемлемая часть методики доктора Бубновского.
Центр Бубновского в «Простории» (Иркутский переулок, 2) — единственное официальное представительство в Пскове и области, имеющее лицензию на работу по авторской методике профессора, доктора медицинских наук С. М. Бубновского. Она основывается на правильном движении с помощью уникальных тренажеров, разработанных специально для лечения болезней опорно-двигательного аппарата.
Занятия на тренажере способствуют двигательной активности, притоку сил и энергии.
Фото предоставлены СРК «Простория»
— Система Бубновского отмечена многими наградами и благодарственными письмами, но лучшим доказательством эффективности кинезитерапии являются более 1,5 миллиона успешных историй выздоровления, — отметила Людмила Кочукова.
За короткое время сотрудники Центра сумели завоевать доверие жителей региона.
— Мы также получили признание среди самой скептически настроенной публики — это медицинские работники. Сейчас многие из них с удовольствием пользуются услугами нашего Центра и отмечают явную положительную динамику, — отметила руководитель Центра.
Во время консультации врач знакомится с историей болезни, осматривает пациента, проводит миофасциальную диагностику, которая помогает определить проблемные зоны. А тестирование на тренажере позволяет установить рабочие веса для эффективной проработки различных групп мышц, что является отправной точкой для начала восстановительного лечения. Все эти шаги позволят доктору поставить окончательный диагноз и разработать индивидуальную программу выздоровления.
— Программа постепенно расширяется и усложняется, благодаря чему результат не заставляет себя ждать. Уже после первых занятий пациент отмечает улучшение двигательной активности, приток сил и энергии, — подчеркнула Людмила Кочукова.
Специалисты не отменяют ни одного назначенного лечащим врачом лекарственного препарата, но стремятся к тому, чтобы человек со временем смог обходиться без таблеток.
80 % посетителей занимаются в центре уже в целях профилактики, при этом здесь всегда готовы помочь и тяжелым пациентам с ограничениями в передвижении.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.