Дети из пробирки

С проблемой бесплодия, по статистике, сталкиваются 15-20% всех супружеских пар. Когда дети не получаются естественным способом, на помощь приходит экстракорпоральное оплодотворение. Когда стоит бить тревогу и кому может помочь процедура ЭКО, обсудили в пресс-центре «Псковской правды».

Среди причин, вызывающих бесплодие, доктора называют ранние аборты и не вылеченные вовремя инфекции. Также врачи не советуют откладывать беременность на более поздний срок, так как с возрастом фертильность снижается.

- Бесплодие – огромный психологический груз, - говорит Ирина Цуканова, заведующая женской консультацией Псковского перинатального центра. – Тема, сложная для обсуждения и с мужем, и с врачом. Не бойтесь и не стесняйтесь! Если беременность не наступает в течение года, это уже повод обратиться к врачу.

У бесплодия может быть несколько причин: непроходимость труб, эндокринные нарушения или мужские дисфункции. Последние во многих случаях можно успешно вылечить, обратившись к урологу-андрологу.

Две попытки

Не многие знают, что Минздрав определил четкий срок, за который лечащий врач должен установить причину бесплодия уже женщины. Это 3-6 месяцев. Далее, на лечение, если оно возможно, отводится 9-12 месяцев. Если беременность по-прежнему не наступает, женщину отправляют на ЭКО. С 2006 года эта процедура входит в систему обязательного медицинского страхования, то есть получить ее можно по полису.

- Направление на ЭКО выдают в областном Комитете по здравоохранению, куда нужно прийти с уже готовой выпиской из женской консультации, - говорит Ольга Шрамко, консультант отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Госкомитета по здравоохранению и фармации. – Свидетельство о браке, как это было раньше, сейчас не нужно. Женщина имеет право на две попытки в год. Наша область заключила договора с семью клиниками в Петербурге и одной в Пскове. Также пациентка вправе самостоятельно выбирать клинику в любом регионе РФ.

В этом году наш облздрав планирует выдать 400 направлений на ЭКО. Очередей сейчас нет. Вызовы из клиник приходят быстро – уже через 10 дней. По статистике, обычно вторая по счету процедура ЭКО оказывается самой результативной.

Найти страх и обезвредить

Возрастных ограничений на ЭКО не существует. В нашей области есть случаи, когда благодаря экстракорпоральному оплодотворению мамами становились и женщины за пятьдесят.

Но все-таки врачи с материнством советуют не затягивать. Бывают ситуации, когда даже самые современные репродуктивные технологии не в силах решить проблему. Тогда речь заходит о донорстве.

Кстати, собственные эмбрионы с 1 марта можно заморозить бесплатно. Теперь криоконсервацию и криоперенос тоже включили в систему обязательного медицинского страхования. Лишние эмбрионы подвергают криозаморозке для того, чтобы использовать для повторного ЭКО в случае неудачи в первый раз. Эта процедура помогает избежать повторной стимуляции яичников гормональными препаратами. Также женщина может заморозить эмбрионы, чтобы через несколько лет снова воспользоваться процедурой ЭКО для рождения еще одного ребенка. Такие случаи в нашем регионе уже были. Эмбрионы могут храниться сколь угодно долго.

Еще одна причина бесплодия – психологическая.

- Таких женщин с каждым годом все больше, - говорит главный врач областного центра медицинской профилактики Мария Отраднова, главный врач областного центра медицинской профилактики. – Психологи находят причину. Чаще всего наступлению беременности препятствуют женские страхи из детства. К примеру, у кого-то из родственников родился больной ребенок или девочку сильно напугали родами, также могут присутствовать экономические страхи.

Рожайте, деньги будут

Напомним, с 1 января 2018 года закон предусматривает две новые «детские» выплаты: на первого и второго ребенка. Если среднедушевой доход в семье не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума, то семье выплачивают 10652 руб. ежемесячно на первого ребенка. Деньги на второго, такую же сумму, платят из средств материнского капитала.

- По инициативе президента критерии нуждаемости планируют пересмотреть, - анонсировала начальник отдела социальных выплат, льгот и субсидий Главного госуправления соцзащиты населения региона Любовь Ахметова, начальник отдела социальных выплат, льгот и субсидий Госуправления соцзащиты населения региона.