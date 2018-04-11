Умный больничный

Электронный больничный невозможно потерять и подделать, ошибку в нем легче и быстрее исправить, а выплаты по нему происходят быстрее. Врачи по всему региону полностью готовы работать в новой системе. Однако первые листки в электронном формате они оформляли сами себе: работодатели и сотрудники опасаются болеть «без бумажки».
Псковская городская поликлиника оформила первый листок нетрудоспособности в электронном формате 31 июля прошлого года. С ноября ее примеру последовали все медицинские учреждения региона. Так, в Пушкиногорской районной больнице в первый месяц оформили всего шесть электронных больничных. Зато статистика за март нынешнего года свидетельствует о явном прогрессе. В прошлом месяце в больнице выдали уже 47 электронных листков нетрудоспособности.
— Поначалу мы выдавали их только своим сотрудникам, — говорит заместитель главного врача Пушкиногорской центральной районной больницы Валерия Завьялова. — Но постепенно все больше и больше предприятий района присоединяются к системе. У нас есть положительные отзывы от бухгалтеров и кадровиков, меньше стало проблем с оформлением больничных. Программа умная и сразу исправляет ошибки.
Электронный лист нетрудоспособности можно оформлять только с письменного согласия пациента. Если человек по каким-то причинам не хочет иметь дело с электронным листком, он вправе попросить привычный бумажный.
Больничный лист в электронной форме также оформляет врач, сопровождает его электронной цифровой подписью и отправляет в общую базу данных, на единый портал. Доступ на этот портал имеет бухгалтер предприятия, заключившего соответствующее соглашение с Фондом социального страхования.
КСТАТИ
— Когда система заработает в полную силу, это ускорит документооборот, — говорит заместитель председателя комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорь Хлынов. — Несмотря на сопротивление работодателей и населения, количество выданных электронных больничных с каждым месяцем увеличивается.
В настоящее время в Псковской области выдано более 4 тысяч электронных листков нетрудоспособности.
По словам Игоря Хлынова, людям чисто психологически не привыкнуть к электронным листкам нетрудоспособности, бумажный кажется привычнее и надежнее. Работодатели, в свою очередь, не хотят лишних расходов. Нужно покупать доработанную версию программы 1С и тратить деньги на приобретение электронной цифровой подписи.
Зато электронный больничный точно невозможно подделать. В прошлом году в Псковском районе был случай, когда сотрудники щиглицкого рыбзавода, пытаясь скрыть свои прогулы, нашли в интернете продавцов поддельных бланков больничных. Фальшивку прогульщикам доставили с курьером из Петербурга. Однако бдительные сотрудники отдела кадров предприятия раскрыли обман и обратились в полицию. Покупатели поддельных больничных отделались штрафом, а вот их изготовителей и продавцов найти так и не удалось.
КСТАТИ
Около 200 тысяч больничных листов в год выдают в Псковской области.