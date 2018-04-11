Умный больничный

Электронный больничный невозможно потерять и подделать, ошибку в нем легче и быстрее исправить, а выплаты по нему происходят быстрее. Врачи по всему региону полностью готовы работать в новой системе. Однако первые листки в электронном формате они оформляли сами себе: работодатели и сотрудники опасаются болеть «без бумажки».

МЕНЬШЕ ПРОБЛЕМ

Псковская городская поликлиника оформила первый листок нетрудоспособности в электронном формате 31 июля прошлого года. С ноября ее примеру последовали все медицинские учреждения региона. Так, в Пушкиногорской районной больнице в первый месяц оформили всего шесть электронных больничных. Зато статистика за март нынешнего года свидетельствует о явном прогрессе. В прошлом месяце в больнице выдали уже 47 электронных листков нетрудоспособности.

— Поначалу мы выдавали их только своим сотрудникам, — говорит заместитель главного врача Пушкиногорской центральной районной больницы Валерия Завьялова. — Но постепенно все больше и больше предприятий района присоединяются к системе. У нас есть положительные отзывы от бухгалтеров и кадровиков, меньше стало проблем с оформлением больничных. Программа умная и сразу исправляет ошибки.

Электронный лист нетрудоспособности можно оформлять только с письменного согласия пациента. Если человек по каким-то причинам не хочет иметь дело с электронным листком, он вправе попросить привычный бумажный.

Больничный лист в электронной форме также оформляет врач, сопровождает его электронной цифровой подписью и отправляет в общую базу данных, на единый портал. Доступ на этот портал имеет бухгалтер предприятия, заключившего соответствующее соглашение с Фондом социального страхования.