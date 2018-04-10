Подход к пожилым

Почему в почтенном возрасте нужен особенный доктор и что делать, пока такие врачи не практикуют повсеместно. Особенности лечения пациентов преклонного возраста обсудили в пресс-центре «Псковской правды».
Население стремительно стареет, поэтому по всему миру возникает необходимость во врачах-гериатрах. Во-первых, одни и те же недуги у молодых и пожилых людей нужно лечить по-разному, во-вторых, существует целый перечень заболеваний, которые диагностируют в основном в возрасте после 65-70 лет.
Уже к пятидесяти годам среднестатистический человек накапливает массу болячек, и с возрастом проблемы со здоровьем только обостряются. Практически у всех пожилых людей есть проблемы с сердцем и сосудами, гипертония, заболевания опорно-двигательного аппарата и органов малого таза, различные эндокринные нарушения. Часто к ним добавляются остеопороз и старческая астения.
И лечение, и диагностику, и профилактику необходимо проводить с учетом возраста больного.
Так как в псковском госпитале ветеранов войн в основном возрастные пациенты, первый врач-гериатр будет работать именно на базе этого медицинского учреждения.
В сентябре врач общей практики отправится в московский институт имени Пирогова, чтобы пройти специализацию. Обучение закончится к новому году. Процедуру лицензирования предстоит пройти в следующем году.
КСТАТИ
Почти треть населения Псковской области — пенсионеры.
Многим пожилым людям требуется оптимизация лекарственной терапии. Иногда пациенты принимают до десяти препаратов в день. Сократить их количество, конечно, в пределах разумного, тоже задача врача-гериатра.
Игорь Феоктистов, главный врач госпиталя
Иногда пожилые пациенты злоупотребляют приемом обезболивающих. Другая крайность — самовольная отмена лекарств.
— Давление некоторое время держится в пределах нормальных показателей, и тогда человек считает, что прием препаратов можно прекратить, — приводит пример Игорь Феоктистов. — Делать этого ни в коем случае нельзя. Избавить от хронического заболевания невозможно. Можно лишь добиться стойкой ремиссии.
Еще одна проблема, свойственная людям в очень пожилом возрасте, — это старческая деменция. Чем человек старше, тем сильнее могут быть выражены проблемы с памятью, хотя первые проявления болезни Альцгеймера могут быть даже в возрасте пятидесяти лет.
Человек забыл, куда положил телефон, принял ли таблетку. Конечно, такие симптомы могут иногда быть и у здорового человека на фоне сильной усталости или многозадачности.
Павел Торкунов, главный врач Псковской областной психиатрической больницы №1По словам врача, синильные нарушения возникают на фоне поражения сосудов головного мозга. Поэтому с такими симптомами нужно обращаться к психиатру или невропатологу.
— Не надо этого бояться! — говорит Павел Торкунов. — С помощью медикаментов человека можно вернуть к норме. В последние годы появились новые, очень эффективные препараты. И чем раньше начать лечение, тем лучше.
По словам клинического психолога Областного центра медицинской профилактики Елены Антоновой, пожилые люди нередко боятся психологов так же, как и психиатров. Она призвала не стесняться и обращаться за помощью, тем более с выходом на пенсию многие люди переживают серьезный кризис из-за смены жизненного режима и социального статуса.
Психосоматику никто не отменял. Из-за недостатка внимания со стороны родственников пожилые люди начинают сильнее болеть. Обществу нужно перестраиваться и быть к старикам помягче. Люди нуждаются в любви в любом возрасте.
Елена Антонова, клинический психолог Облатного центра медицинской профилактикиСейчас Областной центр медицинской профилактики совместно с Институтом третьего возраста готовит специальные занятия для пожилых людей по разным направлениям.
У нас уже стартовал проект, который занимается проблемами старческого слабоумия. А с мая начнет работу школа памяти, где мы будем консультировать пациентов и их родственников.
Мария Отраднова, главный врач областного центра медицинской профилактики
СПРАВКА
Гериатр — врач-специалист, занимающийся оказанием медицинской помощи больным пожилого и старческого возраста. Его пациентами, как правило, становятся люди в возрасте от 65 лет и старше.