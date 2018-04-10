Подход к пожилым

Почему в почтенном возрасте нужен особенный доктор и что делать, пока такие врачи не практикуют повсеместно. Особенности лечения пациентов преклонного возраста обсудили в пресс-центре «Псковской правды».

Население стремительно стареет, поэтому по всему миру возникает необходимость во врачах-гериатрах. Во-первых, одни и те же недуги у молодых и пожилых людей нужно лечить по-разному, во-вторых, существует целый перечень заболеваний, которые диагностируют в основном в возрасте после 65-70 лет.

Уже к пятидесяти годам среднестатистический человек накапливает массу болячек, и с возрастом проблемы со здоровьем только обостряются. Практически у всех пожилых людей есть проблемы с сердцем и сосудами, гипертония, заболевания опорно-двигательного аппарата и органов малого таза, различные эндокринные нарушения. Часто к ним добавляются остеопороз и старческая астения.

И лечение, и диагностику, и профилактику необходимо проводить с учетом возраста больного.

Так как в псковском госпитале ветеранов войн в основном возрастные пациенты, первый врач-гериатр будет работать именно на базе этого медицинского учреждения.

В сентябре врач общей практики отправится в московский институт имени Пирогова, чтобы пройти специализацию. Обучение закончится к новому году. Процедуру лицензирования предстоит пройти в следующем году.