Вышел срок

В редакцию «Псковской правды» обратился Михаил Тарасов из Пскова:

«В городской больнице Пскова пытаются закрыть барокамеры. На их поверку специалистами нужно 200 тысяч рублей. Они приезжают из Петербурга, поверки хватает на четыре года. В этом отделении я лечился несколько раз. После того как вырвали зуб, флюс прошел через два сеанса, радикулит тоже вылечили. Очередь туда расписана на неделю вперед, стоят в ней в том числе роженицы. Это очень важное и нужное отделение, без которого может остаться город».

Главный врач городской больницы Алексей Васильев с корреспондентом «Псковской правды» на эту тему говорить отказался, лишь передал через своего секретаря, что отделение работает. С запросом мы обратились в областной комитет здравоохранения.

«Ни в один из действующих порядков и стандартов медицинской помощи гипербарическая оксигенация не включена, в связи с чем обновление парка барокамер действительно не планируется, несмотря на их физический и моральный износ. Тем не менее в настоящее время и в дальнейшем на весь период технической исправности барокамер отделение гипербарической оксигенации ГБУЗ «Псковская городская больница» будет продолжать работу в штатном режиме», — пришел нам ответ за подписью заместителя председателя комитета по здравоохранению и фармации Надежды Рагозиной.

Отделение гипербарической кислородной оксигенации, или попросту барокамеры, появилось в Псковской городской больнице 24 года назад. Четыре капсулы поступили к нам из космического научно-производственного центра. Такое отделение — единственное в области. В день оно обслуживает до двенадцати пациентов с самыми различными заболеваниями — от аллергии до язвенной болезни. В камерах создают давление выше атмосферного, и это положительным образом воздействует на систему кровообращения.