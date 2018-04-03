С температурой — в поликлинику

Родители помогли ребенку симулировать болезнь, чтобы отправиться с ним на отдых в Сочи. Пьяный пригрозил медикам, что сядет в машину скорой помощи, только если ему нальют 100 грамм. Пока врачи поликлиник и скорой обслуживают подобные вызовы, медиков не могут дождаться те, кому действительно плохо и нужна неотложная помощь.
Вместе с весной в регион пришли ОРВИ и грипп. Вирусы подкосили и детей, и взрослых. Вмиг возросла нагрузка на участковых врачей, рабочий день которых в эти дни длится до восьми, а то и девяти часов вечера. Работникам скорой помощи тоже приходится несладко — 90 вызовов в сутки по поводу ОРВИ. Как правильно вести себя в период подъема заболеваемости, в каких случаях стоит вызвать врача, а когда можно справиться своими силами, в пресс-центре «Псковской правды» рассказали эксперты от здравоохранения.
Свыше двухсот вызовов в сутки поступало на станцию скорой помощи на прошлой неделе, тогда как норматив составляет 172 вызова. Если в летние месяцы одна бригада скорой выезжала в сутки на 15 вызовов, в январе — на 16, в феврале — на 17,5, то в марте — на 20. И ладно бы все эти вызовы были по делу, так ведь нет.
Неделю назад в соцсетях и СМИ появился сюжет о том, как врачи скорой помощи волокли пациента до машины. Так вот, это был не пациент, а гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Никакого заболевания у него не было, но скорая на вызов среагировала, потому что лежащий на улице человек — это повод. Такой вызов попадает в разряд экстренных и обслуживается сразу. А оказалось, что помощь человеку была не нужна.
Михаил Мартынов, главврач Псковской станции скорой медицинской помощиСтрашно представить, но только в прошлом году таких случаев было 1 400. Если разделить это число на норматив в 172 вызова, то получится, что бригады скорой помощи целую неделю обслуживали только пьяных граждан.
Авторы ролика оказались не совсем добросовестными людьми. В сеть выложили только его часть, а если бы показали целиком, то было бы видно, что мужчине предложили проследовать в машину скорой помощи. На что он ответил, что сделает это в том случае, если ему нальют 100 грамм, а иначе с места не сдвинется. Работники скорой час потратили на обслуживание этого человека, а могли бы помочь другим.
Надежда Рагозина, заместитель председателя комитета по здравоохранению и фармации Псковской областиК сожалению, такие случаи не единичны. Граждане звонят в скорую по поводу повышенного давления, высокой температуры, возмущаясь при этом, что ждать бригады приходится несколько часов.
— Вы поймите, — говорит Михаил Мартынов. — Скорая помощь в первую очередь выезжает по экстренным показаниям, туда, где есть угроза жизни человека. Норматив для экстренного вызова составляет 20 минут. Все остальные вызовы выстраиваются в очередь и обслуживаются по мере освобождения бригады.
Принимая вызов, диспетчер скорой помощи всегда посоветует обратившемуся человеку, как самостоятельно справиться с симптомами, однако не все прислушиваются к сказанному.
Зачем пить какие-то таблетки, если скорая должна приехать. Так у нас люди рассуждают. У нас есть больные, которые скорую вызывают изо дня в день. Посмотрите, нет ли застоя в легких, а то спать страшно ложиться. Как вам такой повод? Никто же не звонит в 01, когда надо проверить, правильно ли работает камин. Мы — экстренная помощь и плановым лечением не занимаемся.
Игорь Азаров, главный внештатный специалист по скорой помощи
В ПОЛИКЛИНИКУ ЗА ЗДОРОВЬЕМВ период подъема заболеваемости нагрузка увеличивается не только на скорую помощь, но и на врачей поликлиник. Пациенты считают своим долгом вызывать доктора по любому, порой малозначительному поводу. Есть данные, что в 60 % случаев педиатра вызывают необоснованно.
У нас сейчас работает 20 педиатров вместо 46. Нагрузка на участках колоссальная, доктора на последнем издыхании. К сожалению, нет четких показаний для вызова врача на дом, поэтому много необоснованных вызовов. Например, звонят родители подростков 15-17 лет, у которых температура 37 градусов, а они просят, чтобы пришел врач и их послушал. А недавно был и вообще из ряда вон выходящий случай. Родители симулировали болезнь ребенка, чтобы получить больничный. Потом оказалось, что в это время мама и ребенок ездили отдыхать в Сочи.
Эльвира Мелех, главврач Псковской детской городской поликлиникиСовсем другое дело — дети до трех лет. К ним врач придет, даже если температуры нет, а родителей просто что-то настораживает в поведении ребенка. Остальным советуют все же дойти до поликлиники самостоятельно. Тех, у кого температура, примут без очереди.
Катастрофической заболеваемости нет. Заболевших много, но выраженного роста не наблюдается. Если заболеваемость будет расти, будем отменять все плановые приемы специалистов и направлять их на первичный прием. А так во всех поликлиниках есть кабинет неотложной доврачебной помощи. Мы призываем граждан приходить в поликлинику даже с температурой, если нет сильной слабости и других нарушений.
Галина Неваленная, главный врач Псковской городской поликлиникиВ лечебном учреждении у врачей и возможностей больше. Пациента могут сразу направить на анализы, сделать рентген, показать узкому специалисту.
— Можно даже заранее позвонить, сказать, что у вас высокая температура, и вам подскажут, к какому часу подойти. Как правило, эти кабинеты работают до 16.00. При необходимости до него вас сопроводит дежурный администратор, — уверяет Галина Неваленная.
Тем же, кто здоров, врачи в период подъема заболеваемости рекомендуют соблюдать простые правила — не посещать общественные места, по возможности не пользоваться автобусом, носить маску, свести к минимуму общение и походы в гости.