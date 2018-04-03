С температурой — в поликлинику

Родители помогли ребенку симулировать болезнь, чтобы отправиться с ним на отдых в Сочи. Пьяный пригрозил медикам, что сядет в машину скорой помощи, только если ему нальют 100 грамм. Пока врачи поликлиник и скорой обслуживают подобные вызовы, медиков не могут дождаться те, кому действительно плохо и нужна неотложная помощь.

Вместе с весной в регион пришли ОРВИ и грипп. Вирусы подкосили и детей, и взрослых. Вмиг возросла нагрузка на участковых врачей, рабочий день которых в эти дни длится до восьми, а то и девяти часов вечера. Работникам скорой помощи тоже приходится несладко — 90 вызовов в сутки по поводу ОРВИ. Как правильно вести себя в период подъема заболеваемости, в каких случаях стоит вызвать врача, а когда можно справиться своими силами, в пресс-центре «Псковской правды» рассказали эксперты от здравоохранения.