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Общество / Здоровье

Секрет здорового сердца

Жить долго, даже побывав на операционном столе

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Наталья Баранова
28 марта 2018 года, 10:46
Фото: Андрей Степанов
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Чтобы избежать проблем с сердцем, нужно в первую очередь следить за артериальным давлением и уровнем холестерина. Как еще помочь своему сердцу, продлить жизнь и повысить ее качество, в редакции «Псковской правды» за круглым столом, посвященным профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали эксперты.

Доктора не устают повторять: очень многое в вопросах здоровья зависит от нас самих. Но их призывы не всегда достигают ушей пациентов. В Псковской области, как и по всей стране, 60% всех смертей связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Среди основных факторов риска врачи назвали высокий холестерин (дислипидемия), повышенное давление, ожирение и сахарный диабет. Также серьезно вредят здоровью вредные привычки, низкая физическая активность, депрессия.

— Любой смерти предшествует течение заболевания, иногда бессимптомное, — говорит заместитель председателя Госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области Надежда Рагозина. — Если вы не контролируете уровень артериального давления и холестерина, вы сильно рискуете. Эти два параметра нужно постоянно отслеживать.

В прошлом году в Псковской области сделали более 800 экстренных операций на сердце и еще 55 плановых. Но многие пациенты, выйдя из больницы, не всегда соблюдают рекомендации врачей.

— Самая большая ошибка пациентов в том, что они самостоятельно отменяют препараты, назначенные врачом, — говорит заведующая отделением неотложной кардиологии с блоком реанимации и интенсивной терапии областной больницы, врач-кардиолог высшей категории Ольга Кудрявцева. — Поддерживающая терапия необходима, особенно если была операция. Даже однодневный пропуск приема лекарства может привести к повторному инфаркту и смерти.

Врачи надеются на усилия со стороны пациентов с сердечной недостаточностью: своевременный прием препаратов, физическую активность, соблюдение диеты.
Фото Андрея Степанова
Также нельзя применять препараты без назначения врача.

Ольга Кудрявцева припомнила случай из практики, когда человек, страдающий тахикардией, взял лекарство у соседа по лестничной клетке, выпил его и потерял сознание, потом две недели провел в больнице. Лекарство оказалось несовместимо с бронхиальной астмой, которой страдал этот пациент.

В областной поликлинике с декабря прошлого года осуществляют диспансерное наблюдение за пациентами, которые перенесли операции на сердце, в том числе и за пределами области. В течение 12 месяцев после операции их сопровождают лучшие кардиологи области.

Немаловажную роль в вопросах поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы играет грамотная профилактика.

Четвертый год на базе Псковской областной библиотеки работает школа сердечной достаточности. Ее ведет врач-кардиолог высшей категории Жанна Шлосберг. Занятия проходят раз в месяц для всех желающих и абсолютно бесплатно. Однако псковичи не спешат воспользоваться этой возможностью. По словам Жанны Шлосберг, ее школу посещает не так много народа.

Также с 1 ноября 2017 года на базе городской больницы работает Центр хронической сердечной недостаточности, где наблюдают пациентов с сердечно-сосудистыми проблемами. Сейчас под контролем центра 76 человек. Их учат жить с диагнозом, контролировать важные параметры, не пропускать прием лекарств.

— Сердечную недостаточность можно успешно лечить, — говорит Жанна Шлосберг. — Но со стороны пациента тоже должны быть усилия. Необходимо принимать все препараты, которые назначил врач, соблюдать диету, быть физически активным, делать специальную дыхательную гимнастику.

По словам врачей, физическая нагрузка — такой же важный фактор лечения, как и лекарства. Начинать можно с самых простых упражнений на баланс, затем переходить к более серьезным нагрузкам.

— Наши люди очень мало внимания уделяют профилактике своего здоровья, — констатирует главный врач Центра медицинской профилактики Псковской области Мария Отраднова. — Хотелось бы видеть больше заинтересованности в этом вопросе. Мы призываем всех заботиться о своем здоровье и помогать докторам. 

КСТАТИ

Ближайшее занятие в школе сердечной достаточности состоится 5 апреля, его тема «Избыточный вес. Как сбросить обузу?». На занятия школы приглашают всех желающих. Начало в 16 часов.

После занятия в 17 часов слушателей ждет прогулка с кардиологом, полезные рекомендации и практические занятия на свежем воздухе.

СПРАВКА

Справки по телефону +7 (911) 6999 603, Жанна Антоновна Шлосберг.

OSSN.RU

Специальный обучающий сайт для пациентов с сердечной недостаточностью и их близких. Здесь можно узнать, что такое сердечная недостаточность, откуда она берется и как сохранить качество жизни даже с диагнозом. 

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