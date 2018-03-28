Секрет здорового сердца

Чтобы избежать проблем с сердцем, нужно в первую очередь следить за артериальным давлением и уровнем холестерина. Как еще помочь своему сердцу, продлить жизнь и повысить ее качество, в редакции «Псковской правды» за круглым столом, посвященным профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали эксперты.

Доктора не устают повторять: очень многое в вопросах здоровья зависит от нас самих. Но их призывы не всегда достигают ушей пациентов. В Псковской области, как и по всей стране, 60% всех смертей связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Среди основных факторов риска врачи назвали высокий холестерин (дислипидемия), повышенное давление, ожирение и сахарный диабет. Также серьезно вредят здоровью вредные привычки, низкая физическая активность, депрессия.

— Любой смерти предшествует течение заболевания, иногда бессимптомное, — говорит заместитель председателя Госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области Надежда Рагозина. — Если вы не контролируете уровень артериального давления и холестерина, вы сильно рискуете. Эти два параметра нужно постоянно отслеживать.

В прошлом году в Псковской области сделали более 800 экстренных операций на сердце и еще 55 плановых. Но многие пациенты, выйдя из больницы, не всегда соблюдают рекомендации врачей.

— Самая большая ошибка пациентов в том, что они самостоятельно отменяют препараты, назначенные врачом, — говорит заведующая отделением неотложной кардиологии с блоком реанимации и интенсивной терапии областной больницы, врач-кардиолог высшей категории Ольга Кудрявцева. — Поддерживающая терапия необходима, особенно если была операция. Даже однодневный пропуск приема лекарства может привести к повторному инфаркту и смерти.