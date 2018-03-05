Нетипичная сыпь

Опровергнуть или подтвердить диагноз можно будет лишь тогда, когда в петербургской лаборатории сделают анализы.
Опровергнуть или подтвердить диагноз можно будет лишь тогда, когда в петербургской лаборатории сделают анализы.
Коллеги из Санкт-Петербурга нас подводят. Очень задерживают с ответом по срокам.
Напомним, шестнадцатилетний подросток лечился в федеральной клинике от хронического заболевания. Он вернулся из Москвы в Псков 10 февраля, а 16 его положили в инфекционную больницу.
Псковские врачи срочно начали прививать всех, кто контактировал с заболевшим школьником. Как рассказали медики в пресс-центре «Псковской правды», свою порцию вакцины получили соседи заболевшего по купе, таксист, который вез его с вокзала, соседи по общежитию, одноклассники, и даже пассажиры автобуса №6, где мальчик также ездил.
- Сыпь у второго заболевшего мальчика не вполне типичная, - говорит Александр Нестерук. – Вполне возможно, что это какое-то другое инфекционное заболевание.
Заболеть корью может и привитый человек. Но в этом случае болезнь будет протекать легче, без тяжелых осложнений.
- Нужно ждать двадцать один день с момента выявления кори, - продолжает Александр Нестерук. – Только тогда можно будет вздохнуть с облегчением.
В случае первого школьника срок истекает восьмого марта. Но если подтвердятся два других случая, у псковских врачей добавится работы.
Предпоследний случай кори в Псковской области зарегистрировали в 2014 году в Опочецком районе. Тогда от одного ребенка заразились еще двадцать пять человек. К счастью, всех удалось спасти.