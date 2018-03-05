Нетипичная сыпь

Опровергнуть или подтвердить диагноз можно будет лишь тогда, когда в петербургской лаборатории сделают анализы.

Коллеги из Санкт-Петербурга нас подводят. Очень задерживают с ответом по срокам.

С подозрением на корь еще одного псковского школьника в инфекционную больницу отправили больше недели назад. А сначала заболел его одноклассник. Он привез корь в Псков из Москвы

Напомним, шестнадцатилетний подросток лечился в федеральной клинике от хронического заболевания. Он вернулся из Москвы в Псков 10 февраля, а 16 его положили в инфекционную больницу.

Псковские врачи срочно начали прививать всех, кто контактировал с заболевшим школьником. Как рассказали медики в пресс-центре «Псковской правды», свою порцию вакцины получили соседи заболевшего по купе, таксист, который вез его с вокзала, соседи по общежитию, одноклассники, и даже пассажиры автобуса №6, где мальчик также ездил.

- Сыпь у второго заболевшего мальчика не вполне типичная, - говорит Александр Нестерук. – Вполне возможно, что это какое-то другое инфекционное заболевание.