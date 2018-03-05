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Общество / Здоровье

Нетипичная сыпь

Еще у двоих псковичей подозревают корь

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Наталья Баранова
5 марта 2018 года, 14:53
Фото: Андрей Степанов
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Опровергнуть или подтвердить диагноз можно будет лишь тогда, когда в петербургской лаборатории сделают анализы.

Коллеги из Санкт-Петербурга нас подводят. Очень задерживают с ответом по срокам.

Александр Нестерук, глава Роспотребнадзора по Псковской области
С подозрением на корь еще одного псковского школьника в инфекционную больницу отправили больше недели назад. А сначала заболел его одноклассник. Он привез корь в Псков из Москвы.

Напомним, шестнадцатилетний подросток лечился в федеральной клинике от хронического заболевания. Он вернулся из Москвы в Псков 10 февраля, а 16 его положили в инфекционную больницу.

Псковские врачи срочно начали прививать всех, кто контактировал с заболевшим школьником. Как рассказали медики в пресс-центре «Псковской правды», свою порцию вакцины получили соседи заболевшего по купе, таксист, который вез его с вокзала, соседи по общежитию, одноклассники, и даже пассажиры автобуса №6, где мальчик также ездил.

- Сыпь у второго заболевшего мальчика не вполне типичная, - говорит Александр Нестерук. – Вполне возможно, что это какое-то другое инфекционное заболевание.

КСТАТИ

Заболеть корью может и привитый человек. Но в этом случае болезнь будет протекать легче, без тяжелых осложнений.

Корь также подозревают у девушки, которая работает поваром в одном из псковских ресторанов. Она не знакома ни с одним из заболевших школьников. Если этот случай и связан с первыми двумя, то опосредованно. Тем не менее, прививки делают всем из ближайшего окружения псковичей с пока неподтвержденным диагнозом. Уже привиты более 300 человек.

- Нужно ждать двадцать один день с момента выявления кори, - продолжает Александр Нестерук. – Только тогда можно будет вздохнуть с облегчением.

В случае первого школьника срок истекает восьмого марта. Но если подтвердятся два других случая, у псковских врачей добавится работы.

КСТАТИ

Предпоследний случай кори в Псковской области зарегистрировали в 2014 году в Опочецком районе. Тогда от одного ребенка заразились еще двадцать пять человек. К счастью, всех удалось спасти.

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