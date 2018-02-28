Рак, диабет, гипертония

Минздрав поменял исследования во время диспансеризации. Зачем это сделано и как вызвать врачей для осмотра прямо на работу.

Традиционно диспансеризация проводится раз в 3 года. Если ваш возраст делится на три без остатка, значит, в этом году у вас будет диспансеризация. Галина Неваленная, главврач Псковской городской поликлиники

Начинается она с 21 года и дальше через три года. В этом году ее начинают псковичи 1997 года рождения. Какие обследования будут входить в перечень по диспансеризации, каждый год решает Минздрав. — Диспансеризация позволяет нам на ранних этапах выявить самые грозные заболевания, которые приводят к серьезным осложнениям, к инвалидизации и смертности: онкологию, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, — отметила Галина Неваленная. — Если во время диспансеризации выявляются какие-то проблемы со здоровьем, назначаются дополнительные исследования.

ЗДОРОВЬЕМ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ

С 2018 года порядок проведения диспансеризации изменился.

Из первого этапа исключены анализ мочи, биохимический и клинический анализ крови, УЗИ органов брюшной полости и малого таза, но некоторые обследования добавлены. Оксана Торгашева, заместитель главврача городской поликлиники по профилактической работе

В этом году в перечень добавили анализ крови на ПСА: обследование на предмет онкологии предстательной железы у мужчин. Оно проводится в возрасте 45 и 51 года. Анализ кала на скрытые кровотечения теперь проводится с 49 до 69 лет, маммография делается женщинам с 39 лет. Измерять внутриглазное давление теперь будут в более позднем возрасте — раньше с 39 лет, теперь с 60 лет. И осмотры акушера-гинеколога проводятся женщинам с 30 до 60 лет. — Несколько поменялись задачи диспансеризации этого года, — отметила Оксана Торгашева. — Она больше направлена на выявление онкологии молочной железы, колоректального рака и онкогинекологии. — Но это не значит, что надо раз в три года появляться в поликлинике, — напоминает Галина Неваленная. — Между тремя годами диспансеризации проводятся профилактические осмотры. Раз в год надо обязательно проходить флюорографию, наша область входит в перечень областей с повышенным риском заражения туберкулезом. И проходить осмотр у гинеколога для того, чтобы, прежде всего, исключить онкологические заболевания.

КСТАТИ С 14 по 16 марта псковичек по предварительной записи будут консультировать специалисты из Санкт-Петербурга по онкозаболеваниям молочной железы. На прием необходимо принести УЗИ молочной железы и результаты маммографии. Записаться можно в поликлинике по месту жительства.

ГДЕ ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Диспансеризацию можно пройти во всех трех поликлиниках города, включая филиалы. Достаточно обратиться в доврачебный кабинет, к врачу общей практики, участковому или в отделение профилактики. Не обязательно по месту проживания. — Мы можем выехать в организацию, — подчеркнула Галина Неваленная. — Если нет условий, мы приедем на автобусе мобильного ФАПа, если есть один-два кабинета, этого достаточно, чтобы расположить наших специалистов и провести базовый уровень обследования. Надо заранее с нами связаться, предоставить список сотрудников. Мы сами посмотрим, кто подходит для диспансеризации, кто для профилактического осмотра, сами составим все направления на обследования, оформим документы, чтобы за минимальное время провести все обследования. Как отметила главный врач, в организации на диспансеризацию идут даже сомневающиеся.

НЕ ЖДИТЕ БОЛЕЗНИ

В прошлом году диспансеризацию прошли около 18 тысяч псковичей из 32 тысяч плановых. Тем не менее, как отметили медики, среди этого количества людей обследование позволило выявить большой процент страдающих гипертонической болезнью, обнаружилось немало случаев онкологии: прямой кишки, легких, молочной железы, различные новообразования. Врачи диагностировали сахарный диабет с очень высоким количеством сахара, высокий холестерин. Большинство пришедших на диспансеризацию не подозревали о своих проблемах. По словам докторов, 20 % из 18 тысяч обратившихся оказались здоровыми. Галина Неваленная рассказала, практически все организационные проблемы, за которые раньше критиковали диспансеризацию и врачей, решены. Сейчас не надо за короткое время в один день проводить все исследования. — Не ждите, когда заболеете, приходите в поликлинику и спланируйте свое обследование, — призывает врач Неваленная. — Обидно ведь что? Рак молочной железы, рак шейки матки можно глазами увидеть, руками пощупать. И тем более обидно, что встречаются запущенные формы этой онкологии даже у молодых женщин, потому что человек несколько лет не ходил к врачу. Онкология, выявленная на ранних этапах, успешно лечится. Женщины даже после применения серьезных методов лечения могут беременеть и рожать детей. Этим можно управлять.