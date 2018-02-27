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Общество / Здоровье

ОМС: итоги и перспективы

Больше чем на миллиард увеличены расходы на бесплатную медицинскую помощь

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Валентина Альбова
27 февраля 2018 года, 13:33
Фото: Андрей Степанов
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В 2018 году системе обязательного медицинского страхования в стране исполняется четверть века. Чем помогают населению страховые представители и какое оборудование получили и отремонтировали больницы за счет средств ОМС?

На сегодняшний день из бюджета ОМС финансируются все расходы медицинских организаций-участников (за исключением приобретения оборудования стоимостью свыше 100 тысяч рублей).

В 2018 году значительно увеличены расходы на медицинскую помощь за счет средств системы ОМС, по сравнению с 2017 годом прирост составил 1 миллиард 200 миллионов рублей. Правительством Российской Федерации расширена Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе в части развития медицинской помощи по профилям онкология, гериатрия и медицинская реабилитация и расширения спектра методов высокотехнологичной медицинской помощи, которая оказывается по 52 видам.

За прошедший год высокотехнологичная медицинская помощь была предоставлена 2497 жителям области на сумму 320 миллионов рублей.

Высокотехнологичную помощь за прошлый год получили почти 2,5 тысячи жителей области.
Фото Андрея Степанова
Большой акцент в системе ОМС в последние годы делается на развитии профилактики, организации диспансеризации различных групп населения (работающих, подростков, детей-сирот).

С середины 2016 года в области развивается институт страховых представителей. Их основная задача — предоставление справочно-консультационной информации, защита прав и законных интересов застрахованных лиц. Для выполнения этих задач создан контакт-центр с единым номером 8-800-555-55-03 (звонок бесплатный). В страховой медицинской организации на сегодняшний день работают 36 страховых представителей, прошедших специальную подготовку.

С 2016 года в бюджете территориального фонда предусматриваются средства нормированного страхового запаса, которые используются для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников, приобретению и ремонту медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС области.

За счет средств нормированного страхового запаса фонда медицинскими организациями области приобретено 9 единиц медицинского оборудования на общую сумму 31,4 миллиона рублей, в том числе для Детской областной клинической больницы, Великолукской межрайонной больницы, Великолукской детской городской больницы приобретены аппараты УЗИ на сумму 15 миллионов рублей, 6 инкубаторов для новорожденных на сумму 8,4 миллиона рублей, для Псковской городской больницы — аппарат искусственной вентиляции легких стоимостью 2,9 миллиона рублей.

На ремонт медицинского оборудования направлено 9,2 миллиона рублей.

В текущем году эта программа будет продолжена. 

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