ОМС: итоги и перспективы

В 2018 году системе обязательного медицинского страхования в стране исполняется четверть века. Чем помогают населению страховые представители и какое оборудование получили и отремонтировали больницы за счет средств ОМС?
На сегодняшний день из бюджета ОМС финансируются все расходы медицинских организаций-участников (за исключением приобретения оборудования стоимостью свыше 100 тысяч рублей).
В 2018 году значительно увеличены расходы на медицинскую помощь за счет средств системы ОМС, по сравнению с 2017 годом прирост составил 1 миллиард 200 миллионов рублей. Правительством Российской Федерации расширена Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе в части развития медицинской помощи по профилям онкология, гериатрия и медицинская реабилитация и расширения спектра методов высокотехнологичной медицинской помощи, которая оказывается по 52 видам.
За прошедший год высокотехнологичная медицинская помощь была предоставлена 2497 жителям области на сумму 320 миллионов рублей.
Большой акцент в системе ОМС в последние годы делается на развитии профилактики, организации диспансеризации различных групп населения (работающих, подростков, детей-сирот).
С середины 2016 года в области развивается институт страховых представителей. Их основная задача — предоставление справочно-консультационной информации, защита прав и законных интересов застрахованных лиц. Для выполнения этих задач создан контакт-центр с единым номером 8-800-555-55-03 (звонок бесплатный). В страховой медицинской организации на сегодняшний день работают 36 страховых представителей, прошедших специальную подготовку.
С 2016 года в бюджете территориального фонда предусматриваются средства нормированного страхового запаса, которые используются для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников, приобретению и ремонту медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС области.
За счет средств нормированного страхового запаса фонда медицинскими организациями области приобретено 9 единиц медицинского оборудования на общую сумму 31,4 миллиона рублей, в том числе для Детской областной клинической больницы, Великолукской межрайонной больницы, Великолукской детской городской больницы приобретены аппараты УЗИ на сумму 15 миллионов рублей, 6 инкубаторов для новорожденных на сумму 8,4 миллиона рублей, для Псковской городской больницы — аппарат искусственной вентиляции легких стоимостью 2,9 миллиона рублей.
На ремонт медицинского оборудования направлено 9,2 миллиона рублей.
В текущем году эта программа будет продолжена.