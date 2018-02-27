ОМС: итоги и перспективы

В 2018 году системе обязательного медицинского страхования в стране исполняется четверть века. Чем помогают населению страховые представители и какое оборудование получили и отремонтировали больницы за счет средств ОМС?

На сегодняшний день из бюджета ОМС финансируются все расходы медицинских организаций-участников (за исключением приобретения оборудования стоимостью свыше 100 тысяч рублей).

В 2018 году значительно увеличены расходы на медицинскую помощь за счет средств системы ОМС, по сравнению с 2017 годом прирост составил 1 миллиард 200 миллионов рублей. Правительством Российской Федерации расширена Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе в части развития медицинской помощи по профилям онкология, гериатрия и медицинская реабилитация и расширения спектра методов высокотехнологичной медицинской помощи, которая оказывается по 52 видам.

За прошедший год высокотехнологичная медицинская помощь была предоставлена 2497 жителям области на сумму 320 миллионов рублей.