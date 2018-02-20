Лечить язву Моцартом

Хотите легко просыпаться по утрам? Включайте музыку Вивальди. А если страдаете от бессонницы, слушайте полонез Огинского. Такие смелые заявления прозвучали вовсе не из уст эзотериков. С лекцией об исцеляющих свойствах музыки в областной библиотеке выступила кандидат медицинских наук Наталья Стрекаловская. Корреспондент «Псковской правды» внимательно выслушала лектора.

Оказывается, музыкотерапия — это не новое веяние в медицине. Постичь, как нотная гармония влияет на физическое тело, пытались еще древнегреческие мыслители. А основоположником современной музыкотерапии считают композитора и педагога Эмиля Жака-Далькроза, который родился в середине XIX века. Жак-Далькроз ставил опыты на себе и, между прочим, прожил 95 лет.

Наталья Стрекаловская тоже поделилась собственным опытом. И он точно не обрадует поклонников тяжелой музыки.