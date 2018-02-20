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Общество / Здоровье

Лечить язву Моцартом

Какие возможности таит в себе музыкотерапия

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Наталья Баранова
20 февраля 2018 года, 11:57
Фото: Thirst4beats.com
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Хотите легко просыпаться по утрам? Включайте музыку Вивальди. А если страдаете от бессонницы, слушайте полонез Огинского. Такие смелые заявления прозвучали вовсе не из уст эзотериков. С лекцией об исцеляющих свойствах музыки в областной библиотеке выступила кандидат медицинских наук Наталья Стрекаловская. Корреспондент «Псковской правды» внимательно выслушала лектора.

Оказывается, музыкотерапия — это не новое веяние в медицине. Постичь, как нотная гармония влияет на физическое тело, пытались еще древнегреческие мыслители. А основоположником современной музыкотерапии считают композитора и педагога Эмиля Жака-Далькроза, который родился в середине XIX века. Жак-Далькроз ставил опыты на себе и, между прочим, прожил 95 лет.

Наталья Стрекаловская тоже поделилась собственным опытом. И он точно не обрадует поклонников тяжелой музыки.

Рок разрушает наше тело на клеточном уровне. Когда мой сын был в подростковом возрасте, он таскал меня по рок-концертам. После одного такого концерта в стиле хеви-метал я почувствовала в себе желание крушить и ломать. Хотелось схватить кресло или стул и кинуть его в стену.

Наталья Стрекаловская, кандидат медицинских наук

Исцеляющими свойствами обладает лишь классическая музыка, уверена ученый. Например, для исцеления от панических атак и снятия тревожности рекомендуют слушать «Лунную сонату» Бетховена. Язву лечат Моцартом или «Вальсом цветов» Чайковского. От мигрени поможет 40-я симфония Моцарта, «Венгерская рапсодия» Листа или сюита «Маскарад» Хачатуряна.

— Музыку надо подбирать индивидуально. Ориентируйтесь на то, что вам нравится, — советует Наталья Стрекаловская. — Пробуйте. Имейте дома фонотеку, чувствуйте себя в музыке.

Доказано: если женщина во время беременности слушает классическую музыку, ребенок развивается более гармонично.

Удивительно, но все сосуды в человеческом теле выполняют роль резонаторов. А музыка — это вибрация. И все наши органы вибрируют в такт звуку или голосу, когда мы поем сами. Пение, кстати, очень хороший массаж для внутренних органов. А при развитии своих вокальных возможностей мы осваиваем все виды дыхания, что тоже положительно сказывается на здоровье.

— Не стесняйтесь петь дома или подпевать любимым песням, — говорит Наталья Стрекаловская. — Развивайте свой голос. Любите его! 

КСТАТИ

Каждый музыкальный инструмент обладает своими высокочастотными характеристиками. Считается, что они обладают своими целебными свойствами.

• Скрипка, как и все струнные, улучшает кровообращение и ритм дыхания.

• Фортепиано налаживает работу эндокринной системы и щитовидной железы.

• Орган расслабляет позвоночник.

• Арфа гармонизирует миокард.

• Кларнет позволяет справиться с депрессией и оздоравливает сердечно-сосудистую систему.

• Саксофон исцеляет мочеполовую систему.

• Виолончель нормализует работу почек и всей выделительной системы.

• Барабан оптимизирует сердечный ритм и исцеляет органы кроветворения.

• Флейта очищает органы дыхания от слизи.

СПРАВКА

Основы современной музыкальной терапии заложил профессор Сергей Шушарджан. Оперный певец, выступавший в Большом театре, Ковент-Гардене и Гранд-опера, имеет также степень доктора медицинских наук и успешно лечит своих пациентов от бронхиальной астмы с помощью вокалотерапии.

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