Корь из Москвы

Прививки срочно делают псковичам, контактировавшим с заболевшим, включая пассажиров автобуса № 6, на котором мальчик ездил в школу. Вирус он привез из столицы. Этот случай даже оттеснил с повестки дня сезонный грипп. Хотя о нем тоже рассказали врачи в пресс-центре «Псковской правды», заболеваемость ОРВИ и гриппом как раз и стала поводом для встречи журналистов и медиков. Но пока вернемся к кори. Предпоследний случай этой болезни в Псковской области зарегистрировали в 2014 году в Опочецком районе. Тогда от одного ребенка заразились еще двадцать пять человек. К счастью, всех удалось спасти. На этот раз вирус в Псков привез шестнадцатилетний подросток, который лечился в федеральной клинике от хронического заболевания. Он вернулся в Псков 10 февраля, а 16-го его положили в инфекционную больницу.

Поначалу симптомы кори могут напоминать проявления обычного вирусного заболевания. У больного наблюдают сухой кашель, повышение температуры, светобоязнь. Сыпь появляется только на третий-четвертый день. Корь очень заразное заболевание, и если вы контактировали с больным, вероятность, что вы тоже заболеете, приближается к 100 %. Ольга Котина, начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области

За прошедшие выходные, 17 и 18 февраля, наши врачи совершили невероятное и привили 120 человек, вступавших в контакт со школьником. Нашли даже тех, кто сошел с поезда в Великих Луках. Мальчик после возвращения несколько дней ходил в школу, общался с соседями, ездил в автобусе № 6.

По счастью, непривитых одноклассников у него оказалось не так много. Прививки пришлось делать в основном педагогам. Александр Нестерук, глава Роспотребнадзора по Псковской области

Согласно национальному календарю прививок, от кори в первый раз прививают в 12 месяцев, вторую прививку нужно сделать перед поступлением в школу. Считается, что в этом случае вы будете защищены. Хотя заболевший подросток был привит. В его случае болезнь протекает в нетяжелой форме. — Сейчас многие выступают против прививок, — продолжает Ольга Котина. — Говорят, кори сейчас нет, зачем же я буду прививаться. Раньше, когда прививок не делали, смертность от кори составляла 30 %. Были очень тяжелые осложнения, вплоть до слепоты. Если вы человек взрослый, то, скорее всего, вакцину от кори вы получили в детстве. В Советском Союзе прививки от кори начали делать всем с 1966 года. Если вы не уверены, можете обратиться в поликлинику по месту жительства, до 35 лет прививки от кори делают бесплатно. Если вы старше, вакцину можно купить за собственные средства. Повторная прививка тоже не навредит, уверяют врачи. — Можно обратиться в поликлинику и сделать серологическое исследование на напряженность иммунитета, — говорит Александр Нестерук. — Таким образом можно понять, какой прививки не хватает.

Прививка спасет не только от кори, но и от гриппа. Псков попал в число девяти городов, где сейчас превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако медики не прогнозируют эпидемии. — Еще пять лет назад мы прививали не более 17-18 % населения, в этом году привитых больше 40 %, — говорит Александр Нестерук. — И это сдерживающий фактор для развития эпидемии. Максимальный пик заболеваемости обычно приходится на вторую половину февраля. Сейчас мы его не наблюдаем и не прогнозируем. На прошлой неделе выявили два случая гриппа H1N1, так называемого свиного. Один ребенок заболел в Великих Луках, другой в Печорском районе. Сейчас вирус группы В циркулирует по Европе. Один из штаммов нынешнего гриппа попал в вакцину, которой прививали жителей Псковской области, второй — нет. Поэтому, в принципе, возможно развитие событий и по негативному сценарию. Но пока все обстоит благополучно.