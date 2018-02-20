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Общество / Здоровье

Корь из Москвы

Вакцину уже получили таксист, почтальон и соседи по купе заболевшего школьника

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Наталья Баранова
20 февраля 2018 года, 09:20
Фото: Андрей Степанов
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Прививки срочно делают псковичам, контактировавшим с заболевшим, включая пассажиров автобуса № 6, на котором мальчик ездил в школу. Вирус он привез из столицы.

Этот случай даже оттеснил с повестки дня сезонный грипп. Хотя о нем тоже рассказали врачи в пресс-центре «Псковской правды», заболеваемость ОРВИ и гриппом как раз и стала поводом для встречи журналистов и медиков.

Но пока вернемся к кори. Предпоследний случай этой болезни в Псковской области зарегистрировали в 2014 году в Опочецком районе. Тогда от одного ребенка заразились еще двадцать пять человек. К счастью, всех удалось спасти.

На этот раз вирус в Псков привез шестнадцатилетний подросток, который лечился в федеральной клинике от хронического заболевания. Он вернулся в Псков 10 февраля, а 16-го его положили в инфекционную больницу.

Поначалу симптомы кори могут напоминать проявления обычного вирусного заболевания. У больного наблюдают сухой кашель, повышение температуры, светобоязнь. Сыпь появляется только на третий-четвертый день. Корь очень заразное заболевание, и если вы контактировали с больным, вероятность, что вы тоже заболеете, приближается к 100 %.

Ольга Котина, начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области
За прошедшие выходные, 17 и 18 февраля, наши врачи совершили невероятное и привили 120 человек, вступавших в контакт со школьником. Нашли даже тех, кто сошел с поезда в Великих Луках. Мальчик после возвращения несколько дней ходил в школу, общался с соседями, ездил в автобусе № 6.

По счастью, непривитых одноклассников у него оказалось не так много. Прививки пришлось делать в основном педагогам.

Александр Нестерук, глава Роспотребнадзора по Псковской области
Согласно национальному календарю прививок, от кори в первый раз прививают в 12 месяцев, вторую прививку нужно сделать перед поступлением в школу. Считается, что в этом случае вы будете защищены. Хотя заболевший подросток был привит. В его случае болезнь протекает в нетяжелой форме.

— Сейчас многие выступают против прививок, — продолжает Ольга Котина. — Говорят, кори сейчас нет, зачем же я буду прививаться. Раньше, когда прививок не делали, смертность от кори составляла 30 %. Были очень тяжелые осложнения, вплоть до слепоты.

Если вы человек взрослый, то, скорее всего, вакцину от кори вы получили в детстве. В Советском Союзе прививки от кори начали делать всем с 1966 года. Если вы не уверены, можете обратиться в поликлинику по месту жительства, до 35 лет прививки от кори делают бесплатно. Если вы старше, вакцину можно купить за собственные средства. Повторная прививка тоже не навредит, уверяют врачи.

— Можно обратиться в поликлинику и сделать серологическое исследование на напряженность иммунитета, — говорит Александр Нестерук. — Таким образом можно понять, какой прививки не хватает.

Вероятность заболеть после контакта с больным корью составляет почти 100 %, вакцина поможет облегчить течение болезни и избежать осложнений.
Фото Андрея Степанова
Прививка спасет не только от кори, но и от гриппа. Псков попал в число девяти городов, где сейчас превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако медики не прогнозируют эпидемии.

— Еще пять лет назад мы прививали не более 17-18 % населения, в этом году привитых больше 40 %, — говорит Александр Нестерук. — И это сдерживающий фактор для развития эпидемии. Максимальный пик заболеваемости обычно приходится на вторую половину февраля. Сейчас мы его не наблюдаем и не прогнозируем.

На прошлой неделе выявили два случая гриппа H1N1, так называемого свиного. Один ребенок заболел в Великих Луках, другой в Печорском районе.

Сейчас вирус группы В циркулирует по Европе. Один из штаммов нынешнего гриппа попал в вакцину, которой прививали жителей Псковской области, второй — нет. Поэтому, в принципе, возможно развитие событий и по негативному сценарию. Но пока все обстоит благополучно. 

СПРАВКА

В целом по Псковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 43 %. Однако конкретно в Пскове он превышен на 35 %. На неделе с 12 по 18 февраля ОРВИ и гриппом заболели 5286 человек, из них 2744 — жители Пскова. 1151 человек старше 16 лет. 62 человека положили в больницу. Полностью на карантин закрыли 3 школы: в Опухликах (Невельский район), во Владимирском Лагере (Стругокрасненский район) и в Дедовичском районе. Кроме этого, на карантин закрыли 45 отдельных классов в 18 школах. 

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