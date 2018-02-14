Появление эмблемы с аистом на новом корпусе перинатального центра в Пскове символизирует скорое завершение стройки. В те же дни, когда аист прилетел на фасад роддома, состоялась вторая встреча Общественного совета при перинатальном центре. «Псковская правда» 6 февраля стала единственным СМИ, принявшим участие в обсуждении строительного мегапроекта.

ОЖИДАНИЯ

Когда я собиралась на наше заседание, одна молодая женщина задала вопрос, который меня потряс: зачем нам новый роддом, если все будет так же. В ответ я многое перечислила из известных мне новшеств, но задумалась. Нам нужен новый эффективный современный комплекс услуг. Я специально говорю об услугах, а не лечебной и медицинской помощи. С чем мы войдем в новый перинатальный центр, кроме новых стен? Елена Турчина, представитель псковского отделения Союза женщин России

— В новых стенах все дети будут находиться с мамами, естественно, те, что не имеют противопоказаний, — сообщила главный внештатный неонатолог области Ольга Сачкова. — Улучшатся санитарно-гигиенические условия, что должно уменьшить больничную заболеваемость, которая существует в любом роддоме. Кроме того, отделение реанимации будет гораздо большей площади: — В маленьком помещении у нас лежало по семь детей, температура воздуха поднималась до 30 градусов из-за работы аппаратуры. Родители были недовольны, что им не поместиться рядом со своими детьми. Там жарко, душно. Чтобы освоить новые методики, надо иметь хотя бы место.

Но самое главное, появится отделение долечивания. Если сейчас мы отправляем детей в Псковскую областную детскую больницу, то в новом здании дети останутся у нас. Сергей Сукманюк, главный врач Псковского перинатального центра

РЕАЛЬНОСТЬ

Сергей Сукманюк поделился цифрами за прошлый год. Есть среди них как оптимистичные, так и невеселые. Больше всего руководителя учреждения беспокоит снижение почти на тысячу количества рожениц. — Надо понимать, что это недополученные деньги. Очень приличная сумма, которой нам явно будет не хватать, — рассказал руководитель. — В новом здании эксплуатационные расходы будут выше, чем сейчас. Бухгалтерия посчитала — сумма впечатляющая. По мнению Сергея Сукманюка, только снижением количества женщин репродуктивного возраста объяснить снижение рождаемости невозможно. Он высказал надежду, что число родов увеличится с введением новых выплат на первого ребенка (читайте статью «Путинские пошли» на сайте «Псковской правды»). — Мы берем на себя самую сложную патологию, и детскую и материнскую, со всей области. У нас имеется отделение детской реанимации, которое обеспечено всем необходимым. Главное, что есть необходимые специалисты, владеющие методиками выхаживания глубоко недоношенных детей, — в числе достижений отметил Сергей Сукманюк. — В прошлом году у нас родила женщина, которая находится на гемодиализе, то есть с хронической почечной недостаточностью. Раньше об этом даже подумать было невозможно! Надо понимать, что такая женщина получает определенные препараты, в том числе разжижающие кровь, и другие, которые грозят тяжелыми осложнениями у ребенка. Хорошо работают схемы маршрутизации, по которым женщину из любого медицинского учреждения транспортируют в Псков, если речь идет о преждевременных родах, особенно до 32 недель.

БОЧКОМ В ДУШ

Помещения в новом здании широки и просторны, сами врачи в шутку говорят: мол, будут перемещаться по навигатору. Участницы встречи начали экскурсию по свежим помещениям с оценки, насколько они доступны для маломобильных групп населения. Увидеть цельную картину пока невозможно, строительные работы в разгаре, мебели практически нет. Все участницы встречи рожали своих детей в старом роддоме, поэтому просторные коридоры и палаты впечатлили всех без исключения. Экспертом в вопросе доступности объекта маломобильным группам выступила руководитель псковского отделения городской организации инвалидов, депутат областного Собрания Марина Борисенкова. На своей коляске она смогла проехать только по второму этажу здания, где будет расположено отделение реанимации, на остальные этажи сейчас добраться невозможно — нет пока лифтов. Но и этого хватило, чтобы констатировать: в строящемся здании не учтены современные требования по доступности среды. В отделении будут находиться только малыши и медицинский персонал. Мамы, среди которых могут быть и инвалиды, должны иметь возможность посещать это отделение и беспрепятственно ориентироваться в пространстве. Ведь маломобильные группы — это не только люди на колясках, это и слабослышащие, и слабовидящие, и люди с проблемами опорно-двигательного аппарата. Марина Борисенкова отметила, что стены и двери палат и служебных помещений недостаточно контрастны по отношению друг к другу, двери не соответствуют нормам ни по высоте ручки, ни по способу открывания. В палатах установлены душевые кабины, в которые, например, полная женщина сможет зайти только бочком, не говоря уже о женщине на коляске. Установлены низкие унитазы, неудобные даже для здорового человека. Поручни пока отсутствуют.

Первое, что бросается в глаза, — полное отсутствие визуальной, звуковой и тактильной информации, которая поможет человеку сориентироваться в обстановке. Таблички должны быть установлены не на дверях, как сейчас, а рядом, чтобы инвалид, читающий их, не получил травму открывающейся дверью и не стоял на пути того, кто выходит. Таблички не дублируются шрифтом Брайля. Марина Борисенкова, депутат областного Собрания от фракции «Единая Россия»

Я легла на кровать в палате и не могу дотянуться до кнопок вызова персонала, они сделаны под рост стоящего человека, а не для лежащего. По «Доступной среде» практически ничего нет. Наталия Соколова глава совета, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области

— Хочу попросить вас, чтобы все замечания, которые озвучила Марина Борисенкова, были услышаны, — попросила Наталия Соколова у руководителя перинатального центра Сергея Сукманюка. Кроме того, все собравшиеся, включая персонал роддома, согласились, что одна, а лучше две палаты в роддоме должны быть оборудованы для маломобильных рожениц по всем правилам.

НОВОЕ ЛУЧШЕ СТАРОГО

По словам медиков, старое здание перинатального центра построено по проекту колхозного роддома 1969 года. Оно не соответствует не то что современным требованиям, а даже городским того времени, во многом это ограничивает возможности перинатального центра. На вопрос Елены Турчиной, все ли нравится в новом здании перинатального центра, доктора отметили, что критические замечания есть, в том числе принципиальные, они озвучены строителям. Например, отсутствуют смотровые окна, через которые медперсонал может следить за тяжелыми новорожденными, находящимися в боксах по обе стороны медпоста. Сергей Сукманюк рассказал, что одно окно в нужном месте уже согласовано, второе по каким-то причинам не согласовали. Ведется работа и по другим замечаниям. Еще один вопрос, который с жаром задавали члены Общественного совета акушерам, почему в наш роддом не пускают родственников роженицы, как это делают за границей, например в Эстонии. — Там целый табор приходил навещать роженицу, все в обычной одежде, никто не запрещал, — поделилась опытом Елена Турчина. — Все открыто, свободно, даже иногда страшно было, что внука унесет кто-то. Никакой заразы при этом никто не подхватил. Почему у нас так все строго? — У нас совершенно другие санитарные правила, мы их не сами устанавливали и обязаны строго выполнять, — ответила главный внештатный неонатолог Псковской области Ольга Сачкова. — К тому же действуют антитеррористические требования. Тем не менее родственники и у нас могут приходить в сервисные палаты к роженице.