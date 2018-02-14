Тихий убийца

Артериальную гипертензию или гипертонию называют «тихим убийцей». Коварство болезни в том, что она может протекать бессимптомно. Болеют ею 50 % населения. Но даже если жалоб нет, повышенное артериальное давление неминуемо оказывает разрушающее действие на «органы-мишени»: сердце, почки, сосуды, головной мозг. Как узнать, что вы больны, и как с этой болезнью жить, рассказали эксперты в пресс-центре «Псковской правды».

БЕЗ СИМПТОМОВ

Стойкое повышение артериального давления от 140/90 и выше — причина для беспокойства.

Каждый человек после 30 лет просто обязан измерять артериальное давление, чтобы понимать свое состояние. А если человек, измеряя давление дома, регистрирует его на отметке выше чем 140 на 90, то ему просто необходимо пойти к терапевту и обследоваться на предмет гипертонии. Болезнь лучше выявляется у женщин, так как они чаще бывают у врачей. Мужчины же обращаются за медицинской помощью, когда случаются осложнения. Ольга Кудрявцева, заведующая отделением неотложной кардиологии Псковской областной клинической больницы, главный внештатный кардиолог Псковской области

Самые грозные из них — инфаркт и инсульт.

Почти половина взрослого населения страдает гипертонией. Приблизительно половина из тех, кто болеет, о своей болезни не знают. А из тех, кто знает, примерно половина не лечится. А из тех, кто лечится, только половина делает это эффективно. Надежда Рагозина, заместитель председателя комитета Псковской области по здравоохранению и фармации

Главная проблема в том, что болезнь может протекать без всяких симптомов. Человек не испытывает боли, и на качество его жизни заболевание до поры до времени никак не влияет. — Гипертония, к сожалению, не лечится, — говорит Надежда Рагозина. — И если человек ею заболел, то препараты ему назначают пожизненно. Пациентам это очень не нравится. Люди ведь как рассуждают: ничего не беспокоит, качество жизни устраивает, зачем же всю жизнь пить таблетки? Поэтому вероятность того, что никакие препараты больной принимать не будет, очень высока. Наша задача — донести до пациента идею о том, что, когда гром грянет, будет поздно. Если спохватиться на поздней стадии, то можно остаться инвалидом, а то и вовсе умереть.

ГИПЕРТОНИЯ НАВСЕГДА

Современная медицина не умеет лечить гипертонию. Врач может лишь обследовать, установить диагноз и назначить лечение. Остальное — забота и ответственность самого пациента. Ему следует контролировать уровень давления, сахара и холестерина, вести правильной образ жизни, не злоупотреблять спиртными напитками, принимать лекарственные препараты.

Эта болезнь не проходит бесследно. И если она диагностирована у пациента, то непременно выльется в какое-то осложнение при отсутствии должного контроля. Сергей Калашников, заместитель главного врача Псковской областной больницы по сосудистому центру

Ежегодно количество больных гипертонией растет. Кроме того, она значительно помолодела. В среднем по области гипертонией болеют 45 000 человек. Каждый год к этой цифре прибавляется еще по 2 000 больных. — Относиться поверхностно к проблеме я бы не рекомендовал, — сказал Сергей Калашников. — Надо доверять врачам, слушать их рекомендации, проходить диспансеризацию и не заниматься самолечением. А главное, важно помнить, что здоровье — это личная ответственность каждого.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НА КОЛЁСАХ

Важно вовремя выявить болезнь. И в этом может здорово выручить диспансеризация. — Зачем она нужна? — задает вопрос Надежда Рагозина и сама же на него отвечает. — Вовсе не для того, чтобы получить сервисную услугу или чтобы с тобой ласково поговорил врач. Это не о том. Диспансеризация — это обследование, которое дает на руки какие-то инструментальные результаты здоровья. Сделать доступной диспансеризацию — одна из главных задач, которая стоит сегодня перед системой здравоохранения.

Мы даже начали проводить выездную диспансеризацию. Чтобы исключить сахарный диабет, гипертоническую или ишемическую болезнь сердца, достаточно измерить давление, сделать ЭКГ, сдать кровь на сахар и холестерин. Что-то можно сделать на базе нашего выездного ФАПа — специально оснащенного автобуса. Галина Неваленная, главный врач Псковской объединенной поликлиники

В Пскове мобильный офис размещается в местах наибольшего скопления людей. К примеру, с 12 по 16 февраля он работает на ул. Советской, 20 (у Главпочтамта). ФАП может приехать и на предприятие. Чтобы пройти мини-обследование, надо иметь при себе паспорт и полис. Нет препятствий и для тех, кто хочет пройти диспансеризацию в поликлинике. Она работает пять дней в неделю и еще в субботу. Есть предварительная запись, поэтому посещение можно спланировать в удобное время. — Мы прекрасно понимаем, что необходимы новые методы работы с пациентами, — говорит главврач псковской поликлиники. — И пользуемся ими. Так, в прошлом году внедрили дистанционный мониторинг артериального давления. Мы выдаем пациентам специальный аппарат для измерения давления, они пользуются им дома, а сведения с аппарата отправляются в центр наблюдения. Врач получает информацию. Если цифры зашкаливают, с пациентом свяжутся. Это позволяет нам учить людей контролировать свое состояние. На базе городской больницы в КДО (клинико-диагностическом отделении) работает Центр хронической сердечной недостаточности. Доктор Центра контролирует пациентов с серьезными осложнениями. — Им звонят, приглашают, навещают, напоминают о приеме лекарственных препаратов. Одним словом, делается все, чтобы избежать следующего осложнения, — подчеркнула Галина Неваленная.