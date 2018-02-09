Эндорфины для донора

Проект Красного Креста «Я твой донор», выигравший президентский грант, будет реализован в десяти регионах, в том числе в нашей области. Доноров будут поощрять значками и футболками, а летом для них устроят футбольный турнир. Авторы рассчитывают, что благодаря этому проекту в России станет на 90 тысяч доноров больше. К 15 марта 2018 года разработают интернет-портал и мобильное приложение, где можно будет найти всю полезную информацию о донорстве, в том числе — где можно сдать кровь.

Уже работает страничка в социальной сети «ВКонтакте» «Движение #ЯТвойДонор Псковская область», где любой пользователь может задать вопрос о донорстве. Три марафона донорства в этом году пройдут в Псковской области, один уже состоялся в январе. Во время этого марафона кровь сдали двести человек. Также доноров планируют поощрять футболками и значками, проводить для них развлекательные мероприятия, к примеру, чемпионат по футболу. Спортивный турнир, скорее всего, пройдет в Пскове летом.

Доноров нужно поощрять. Хорошее настроение донора — это эндорфины в крови, а значит, и выздоровевшие пациенты. Связь прямая. Любовь Малыхина, уверена главный врач областной станции переливания крови

Сдавать кровь очень полезно для организма. Это омолаживает организм на клеточном уровне. После сдачи крови чувствуешь себя на несколько лет моложе. Анатолий Волков, главный врач Псковской областной больницы

Анатолий Волков уверен, сдавать кровь нужно по зову сердца, а не ради материальных стимулов. — Кровь — универсальная среда, замены которой не будет никогда, — продолжает он. — Быть донором — это внутренний порыв, осознание, что твоя кровь спасет чью-то жизнь. Как правило, на областной станции переливания хранится достаточный запас донорской крови. Но если случается чрезвычайная ситуация, врачи садятся на телефон и обзванивают доноров с просьбой о срочной помощи. Люди всегда откликаются, ведь большинство сдает кровь из благородных побуждений.