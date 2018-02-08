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Общество / Здоровье

Медицина настоящего

Новые скорые облегчат жизнь медикам и спасут пациентов (ИНФОГРАФИКА)

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Наталья Баранова
8 февраля 2018 года, 09:52
Фото: Андрей Степанов
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Оснащенные по последнему слову реанимобили, современное программное обеспечение, санитарные вертолеты позволяют псковским врачам спасать пациентов даже в самых сложных случаях.

Еще десять карет скорой помощи пополнили автопарки межрайонных больниц. Они вышли на рейс уже 30 января в Опочке, Гдове, Великих Луках, Порхове, Новосокольниках, Дедовичах, Пушкинских Горах, Стругах Красных, Себеже и Пскове. Автомобили «Соболь» собраны на базе машин ГАЗ и УАЗ и оснащены самым современным отечественным медицинским оборудованием. Отсос, ингалятор, бактерицидная лампа, аппарат ЭВЛ более тонкой настройки — это лишь малый перечень.

— Инфузионный насос — это такое устройство, которое позволяет вводить микродозы препаратов в течение определенного времени, к примеру, 1 мл в течение часа с ровной скоростью, — рассказывает главный врач Пушкиногорской межрайонной больницы Леонид Солонухин. — В некоторых тяжелых случаях чуть большая доза может и убить человека. Поэтому очень важная вещь.

В каждом новом автомобиле скорой есть также сумка-холодильник, которая позволяет перевозить препараты крови, требующие специальной температуры. Еще одна медицинская новинка — педиатрическая укладка: специальный чемоданчик, где есть все необходимое для оказания помощи и реанимации детей. А уж мягкий вариант носилок значительно облегчит жизнь медикам, если придется спускать пациента с верхнего этажа.

— Есть даже носилки, которые могут выдержать человека весом в 180 килограммов, — продолжает Леонид Солонухин. — Раньше мы пользовались китайскими аналогами, они рассчитаны на гораздо меньший вес.

Новые скорые облегчат жизнь медикам и спасут пациентов.
Инфографика Сергея Васильева
За руль новой скорой посадили самых ответственных водителей, таким образом их поощрили и выразили доверие.

— Хотя у нас все водители ответственные, — подчеркивает главный врач.

Фельдшеры работают посменно, поэтому новым оборудованием смогут воспользоваться несколько бригад.

В Пушкиногорской межрайонной больнице работают четыре круглосуточных поста, обслуживают два района, Пушкиногорский и Новоржевский. Но иногда бывают ситуации, что четырех машин скорой недостаточно.

— У нас в районе часто проходят культурные и спортивные мероприятия, Пушкинский праздник, ралли, несколько лет подряд устраивают соревнования по велоспорту, — продолжает Леонид Солонухин. — Мы обеспечиваем медицинское сопровождение, иногда транспортируем пациентов и в Псков, и в Остров, выезжаем в соседние районы, поэтому машин всегда должно быть больше, чем постов.

Сейчас в автопарке больницы 9 машин. Одну из них получили в начале прошлого года, остальные — в 2011 — 2012 годах, когда в Псковской области активно обновляли парк скорых.

— Автомобили вырабатывают свой ресурс за 4-5 лет, — говорит Леонид Солонухин, — поэтому очень важно пополнять парк скорых своевременно.

Новые автомобили оснащены по последнему слову техники.
Фото Андрея Степанова

В ОДНИХ РУКАХ

«Псковская правда» уже рассказывала, что с 1 марта этого года все диспетчерские службы скорой помощи области объединятся в одну информационную систему. Псковская диспетчерская будет выполнять роль центральной. Это повысит скорость и качество работы медиков.

Сейчас программное обеспечение, позволяющее регистрировать вызовы и отслеживать передвижение бригады медиков в режиме онлайн, есть только в Пскове, Великих Луках и Печорах.

— Объединение даст возможность в случае чрезвычайных ситуаций сосредоточить управление силами и средствами скорой в одних руках. Это актуально, когда, к примеру, происходит ДТП где-то на трассе с большим количеством пострадавших, ведь в зоне действия районной больницы всего две бригады скорой помощи, — сказал главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Михаил Мартынов.

Благодаря единому центру можно будет оперативно перераспределить силы и направить ближайшую бригаду медиков на место ЧП.

Сейчас диспетчеры передают вызов бригаде на планшет по защищенным каналам связи. Даже если медики какое-то время находятся вне зоны действия интернета, вызов поступает к ним, как только появляется сеть. Когда новая программа заработает в полную силу, на планшеты смогут передавать и другие данные о пациенте: какие у него хронические заболевания, есть ли аллергии на медикаменты, когда он последний раз лечился и с чем обращался к врачам.

Данные о пациенте передают медикам на планшет.
Фото Андрея Степанова

ПОМОЩЬ С НЕБА

В сентябре прошлого года в Псковской области после долгого перерыва вновь заработала санитарная авиация. Первого пациента доставили на вертолете «Ансат» из Гдова в Псковскую областную больницу 27 сентября, ему требовалось срочное хирургическое вмешательство.

Сейчас сложным пациентам оказывают помощь два воздушных судна, второй вертолет начал полеты в ноябре. Борт «Ми-8» может работать и ночью, и в плохую погоду. Расширили парк по решению врио губернатора Михаила Ведерникова. На борту находятся реаниматологи и анестезиолог — квалифицированные доктора, которые сразу оказывают помощь.

Большинство пациентов, которым спасли жизнь с помощью санавиации, — люди с острым нарушением мозгового кровообращения, с инфарктом миокарда, с обширными ожогами. Также была пациентка с соматическими осложнениями после родов.

Благодаря санавиации можно не только быстро транспортировать пациентов в пределах области, но и в случае необходимости экстренно доставлять их в больницы Москвы и Санкт-Петербурга. 

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