Медицина настоящего

Оснащенные по последнему слову реанимобили, современное программное обеспечение, санитарные вертолеты позволяют псковским врачам спасать пациентов даже в самых сложных случаях. Еще десять карет скорой помощи пополнили автопарки межрайонных больниц. Они вышли на рейс уже 30 января в Опочке, Гдове, Великих Луках, Порхове, Новосокольниках, Дедовичах, Пушкинских Горах, Стругах Красных, Себеже и Пскове. Автомобили «Соболь» собраны на базе машин ГАЗ и УАЗ и оснащены самым современным отечественным медицинским оборудованием. Отсос, ингалятор, бактерицидная лампа, аппарат ЭВЛ более тонкой настройки — это лишь малый перечень. — Инфузионный насос — это такое устройство, которое позволяет вводить микродозы препаратов в течение определенного времени, к примеру, 1 мл в течение часа с ровной скоростью, — рассказывает главный врач Пушкиногорской межрайонной больницы Леонид Солонухин. — В некоторых тяжелых случаях чуть большая доза может и убить человека. Поэтому очень важная вещь. В каждом новом автомобиле скорой есть также сумка-холодильник, которая позволяет перевозить препараты крови, требующие специальной температуры. Еще одна медицинская новинка — педиатрическая укладка: специальный чемоданчик, где есть все необходимое для оказания помощи и реанимации детей. А уж мягкий вариант носилок значительно облегчит жизнь медикам, если придется спускать пациента с верхнего этажа. — Есть даже носилки, которые могут выдержать человека весом в 180 килограммов, — продолжает Леонид Солонухин. — Раньше мы пользовались китайскими аналогами, они рассчитаны на гораздо меньший вес.

За руль новой скорой посадили самых ответственных водителей, таким образом их поощрили и выразили доверие. — Хотя у нас все водители ответственные, — подчеркивает главный врач. Фельдшеры работают посменно, поэтому новым оборудованием смогут воспользоваться несколько бригад. В Пушкиногорской межрайонной больнице работают четыре круглосуточных поста, обслуживают два района, Пушкиногорский и Новоржевский. Но иногда бывают ситуации, что четырех машин скорой недостаточно. — У нас в районе часто проходят культурные и спортивные мероприятия, Пушкинский праздник, ралли, несколько лет подряд устраивают соревнования по велоспорту, — продолжает Леонид Солонухин. — Мы обеспечиваем медицинское сопровождение, иногда транспортируем пациентов и в Псков, и в Остров, выезжаем в соседние районы, поэтому машин всегда должно быть больше, чем постов. Сейчас в автопарке больницы 9 машин. Одну из них получили в начале прошлого года, остальные — в 2011 — 2012 годах, когда в Псковской области активно обновляли парк скорых. — Автомобили вырабатывают свой ресурс за 4-5 лет, — говорит Леонид Солонухин, — поэтому очень важно пополнять парк скорых своевременно.

В ОДНИХ РУКАХ

«Псковская правда» уже рассказывала, что с 1 марта этого года все диспетчерские службы скорой помощи области объединятся в одну информационную систему . Псковская диспетчерская будет выполнять роль центральной. Это повысит скорость и качество работы медиков. Сейчас программное обеспечение, позволяющее регистрировать вызовы и отслеживать передвижение бригады медиков в режиме онлайн, есть только в Пскове, Великих Луках и Печорах. — Объединение даст возможность в случае чрезвычайных ситуаций сосредоточить управление силами и средствами скорой в одних руках. Это актуально, когда, к примеру, происходит ДТП где-то на трассе с большим количеством пострадавших, ведь в зоне действия районной больницы всего две бригады скорой помощи, — сказал главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Михаил Мартынов. Благодаря единому центру можно будет оперативно перераспределить силы и направить ближайшую бригаду медиков на место ЧП. Сейчас диспетчеры передают вызов бригаде на планшет по защищенным каналам связи. Даже если медики какое-то время находятся вне зоны действия интернета, вызов поступает к ним, как только появляется сеть. Когда новая программа заработает в полную силу, на планшеты смогут передавать и другие данные о пациенте: какие у него хронические заболевания, есть ли аллергии на медикаменты, когда он последний раз лечился и с чем обращался к врачам.

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