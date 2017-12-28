В состав общественного совета при перинатальном центре вошла единственная лицензированная доула в Пскове Ирина Соколовская. Задача доулы - оказывать практическую, информационную и психологическую поддержку во время родов. Планируется, что Ирина Соколовская начнет работу в роддоме в следующем году.

Персональный состав совета утвержден накануне, 27 декабря. Следить за работой псковского роддома станут активисты общественных организаций, опытный юрист, многодетные мамы и детский омбудсмен - возглавила совет уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Заместителем председателя выбрали члена псковского отделения «Союза женщин России» Елену Турчину. В состав совета также вошли известная в Пскове спортсменка, руководитель псковского отделения городской организации инвалидов, депутат областного Собрания Марина Борисенкова; юрист, многодетная мама Ольга Кутузова; руководитель проекта укрепления семьи «Моя мама» детской деревни- SOS Алина Чернова; четыре представителя Псковского перинатального центра.

- Основная задача общественного совета – содействие в повышении качества медицинских услуг в учреждении, помощь в информационном освещении деятельности и организации взаимодействия с общественными объединениями и гражданами, - рассказала «Псковской правде» Наталия Соколова. – Новый перинатальный центр еще не открыт, а мы уже начинаем свою работу по мониторингу и анализу ситуации.

Первое заседание общественного совета состоится 31 января.

- Мы заслушаем главного врача по итогам работы 2017 года, а затем посетим новый строящийся корпус, осмотрим его с точки зрения доступности для маломобильных групп населения и, в целом, познакомимся с местом, - отметила председатель совета.

Напомним, что решение создать общественный совет при Псковском перинатальном центре приняли после скандала, который разгорелся осенью. Телеведущая Ольга Лосская-Сигалаева рассказала в соцсетях о своем негативном опыте пребывания в псковском роддоме.

Отметим также, что 26 декабря стройплощадку в перинатальном центре посетил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. «Рассчитываем, что в феврале объект будет сдан», — заявил он.