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Общество / Здоровье

Фельдшер с планшетом

В начале будущего года объединятся все диспетчерские службы скорой помощи области

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Наталья Баранова
20 декабря 2017 года, 14:41
Фото: Андрей Степанов
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Скорость и качество работы медиков повысятся, как и зарплаты, уверено медицинское руководство. Сокращений не планируется. Зато медики по пути на вызов смогут получать на планшет историю лечения пациента.

Сейчас программное обеспечение, позволяющее регистрировать вызовы и отслеживать передвижение бригады медиков в режиме онлайн, есть только в Пскове, Великих Луках и Печорах.

— Мы должны прийти к единому программному обеспечению на всей территории Псковской области, во всех подразделениях службы скорой медицинской помощи, с единым центром в Пскове, — сказал главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Михаил Мартынов. — Это даст возможность в случае чрезвычайных ситуаций сосредоточить управление силами и средствами скорой в одних руках. Это актуально, когда, к примеру, происходит ДТП где-то на трассе с большим количеством пострадавших, ведь в зоне действия районной больницы всего две бригады скорой помощи. Благодаря единому центру можно будет оперативно перераспределить силы и направить ближайшую бригаду медиков на место ЧП. Сейчас мы это делаем по телефону.

В настоящее время в некоторых районах диспетчерские скорой вообще отсутствуют. Вызовы принимают фельдшеры свободной на данный момент бригады медиков. Если свободных нет, вызов записывают на автоответчик.

— После объединения вызов можно будет принять на центральной станции в Пскове и передать бригаде, как только она освободится, — продолжает Михаил Мартынов. — Сейчас мы передаем вызов бригаде на планшет по защищенным каналам связи. Даже если медики какое-то время находятся вне зоны действия интернета, как только Сеть появится, вызов к ним поступит. Когда новая программа заработает в полную силу, мы будем передавать на планшеты и данные о пациенте: какие у него есть хронические заболевания или аллергии на медикаменты, когда он последний раз лечился и с чем обращался к врачам.

Скоро на планшет будут передавать всю информацию о пациенте.

Есть еще одна хорошая новость конкретно для жителей новых микрорайонов Пскова. С 1 июля 2018 года Псковская городская станция скорой помощи и отделение скорой помощи районной больницы объединятся в одно юридическое лицо. А это значит, что жители Балтийской, Владимирской и других новых улиц смогут спокойно набирать «03». Это касается и жителей Псковского района.

— Скорая помощь Псковского района находится в Лопатино, — продолжает Михаил Мартынов. — К примеру, на вызов куда-нибудь в Неелово от нас добраться будет быстрее.

Объединение не предусматривает сокращения персонала, особо подчеркнул Михаил Мартынов. Напротив, у сотрудников районных отделений скорой медицинской помощи вырастет заработная плата, так как сейчас их ставки ниже, чем у псковских медиков. Также у псковской станции есть собственная ремонтная база, на которой будут обслуживать все автомобили скорой.

Скорую медицинскую помощь будут оказывать единообразно на всей территории области в соответствии со стандартами.

Михаил Мартынов еще раз напомнил о правилах встречи бригады скорой помощи. Если у вас не работает домофон, спуститесь навстречу медикам. Если вы живете в частном секторе, привяжите собак.

— Это кажется мелочами, но, если эти правила соблюдать, они значительно упростят работу скорой и сократят время обслуживания вызова, — заключил Михаил Мартынов.

КСТАТИ

12-15 бригад скорой работают в Пскове ежедневно. 200 вызовов в сутки в среднем поступает в диспетчерскую. 

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