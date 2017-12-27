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Общество / Здоровье

Февральские роды

Перинатальный центр будет сдан всего через несколько недель

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Александр Машкарин
27 декабря 2017 года, 09:31
Фото: пресс-службы областной администрации
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В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное строительству в регионах перинатальных центров. Он заявил, что благодаря новым центрам, в России за последние пять лет уровень материнской смертности снизился в два раза, младенческой – приблизительно на 20%.

Перинатальные центры строятся по всей стране. За десять лет федеральной программы в России их введено в строй несколько десятков. Три – среди которых и псковский – будут сданы в эксплуатацию в следующем году. Об этом на том же совещании рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Возведение перинатального центра в Пскове, по факту - регионального медучреждения, вслед за строительством новой школы сразу окрестили стройкой десятилетия. Масштаб действительно впечатляет: достаточно побывать на стройплощадке. Ожидания от появления нового центра для малышей и мам тоже под стать: все ждут более современных и комфортных условий для родов, качественной медицинской помощи и соответствующего отношения от медперсонала. Чтобы, наконец, сравнение с родами в соседней Эстонии, ушло в прошлое.

Строительство началось, но довольно быстро стало понятно, что темпы от необходимых отстают. Региональные чиновники зачастили на стройку и как могли процесс ускоряли.

Ситуация кардинально улучшилась в октябре. Перинатальный центр стал одним из первых объектов, которые Михаил Ведерников посетил буквально через несколько дней после своего назначения врио губернатора Псковской области. Ход строительства он взял под свой личный контроль.

«Я вижу невыполнение поручения Президента и игнорирование проблемы со стороны контрольных органов, - заявил он 21 октября. - О ней известно давно, подрядчик регулярно обращается с письмами, документами. Но никакого реагирования нет. Будем исправлять, потому что дальнейшая задержка строительства перинатального центра в Пскове недопустима».

Спустя неделю ход строительства Михаил Ведерников обсуждал с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым (напомним, госкорпорация является заказчиком проекта). О каких именно вопросах шла речь, осталось за скобками официальных пресс-релизов. Однако очевидно, что одним из следствий этой встречи стало заключение прямого контракта между генеральным подрядчиком ООО «РТ-СоцСтрой» и субподрядчиком «Вест-Строй», минуя посреднические подрядные организации.

Решение этого вопроса позволило исключить из цепочки посреднические организации, увеличить темпы работы на стройплощадке и решить вопрос с неритмичным финансированием стройки. «В течение 30 минут согласовываются платежи, в течение дня — замены. Работа пошла совершенно по-другому», — радовался директор подрядной организации «Вест-Строй» Дмитрий Очнев.

«Фактически подрядчиком теперь является та организация, которая выполняла основной объем работ», — отметил Михаил Ведерников во время очередного посещения стройплощадки 26 декабря.

Между тем работы вышли на финишную прямую. В феврале должен быть сдан, заявил глава региона Михаил Ведерников. Основания для этого есть.

Работы продолжатся и в праздничные дни. Одну из основных задач, которую строители рассчитывали решить до Нового года, выполнена: здание перинатального центра запитано по постоянной схеме. «Это существенный момент, потому что без этого нельзя давать полную нагрузку, подключать медицинское оборудование», - рассказал вице-губернатор Александр Кузнецов. Он также подтвердил, что сдача объекта запланирована на январь-февраль 2018 года: «Мы не собираемся ничего переносить».

В 2017 году в народе долго ходила шутка про то, что из месяца в месяц готовность перинатального центра застыла на одной цифре – то ли 84, то ли 86%.

Надеемся, что через несколько недель основания для шутки окончательно исчезнут.

И настанет время только для одного - рожать здоровых малышей.

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