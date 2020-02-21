Вода у порога

В редакцию позвонила жительница дома №12 по ул. Вокзальной в Печорах Татьяна Пономаренко.

- Живем в двухэтажном многоквартирном доме, - рассказала она. - И вторую неделю в подвале стоит вода. В управляющей компании отвечают, что засорилась ливневка, и сделать ничего не могут. У нас и раньше бывало после сильных дождей, что подвалы затапливало, вызывали коммунальщиков со скандалом. Но чтобы так долго не решали проблему, такого не припомню.

- Мы в курсе ситуации, руководство района тоже. По десять-пятнадцать машин «Теплосети» откачивают воды каждый день, - говорит заместитель директора управляющей компании «Жилфондсервис» Сергей Васильев.- Вода то появляется, то уходит. Забиты центральные магистральные колодцы. Тепловая камера находится рядом с домом, поэтому вода попадает в подвал. «Теплосети» работают, ищут утечку. А внутридомовые сети, которые как раз по нашей части, работают исправно, протечек там нет.

Общественный помощник губернатора Сергей Тарасик, с которым связалась «Псковская правда» пообещал вмешаться и взять ситуацию под свой контроль.