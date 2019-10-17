С криками и матом расставил по местам

Фермеры, торгующие овощами, клубникой на развод и цветами, пожаловались в «Псковскую правду» на плохую организацию осенней ярмарки в Пыталово. Говорят, оказались затерты палатками с одеждой, покупателю просто не осталось шанса узнать, что тут торгуют еще и продуктами. Заодно аграрии рассказали, на каких ярмарках их всегда ждут и как можно удобно организовать торговлю.

«Каждый год в нашей Псковской области проходят весенние и осенние ярмарки, которые мы стараемся посетить. Вот и в этом году мы приехали на осеннюю ярмарку в Пыталово. Приехали мы рано, но места наши, тех, кто торгует сельхозпродукцией, были заняты продавцами текстиля, ковров и т. д. Мы встали на свободные места, но пришел Владимир Николаевич, так его, кажется, зовут, как мы поняли, он представитель администрации, и стал с криками и матом расставлять нас по местам. Больше часа мы стояли и ждали, пока Владимир Николаевич наведет порядок, но его и слушать никто не хотел. Палатки с вещами так и остались стоять на своих местах. Мы, сельхозпроизводители, стояли в самом конце, и до нас люди так и не доходили, думая, что там торгуют одеждой. Многие из нас даже до конца не разгрузили товар, а смысл? Мы торговали на улице, которая первоначально даже не была оцеплена, и Владимир Николаевич ругался из-за этого с ДПС. Хотелось бы спросить: зачем вы звоните людям и приглашаете нас к себе на ярмарку, если у вас мало мест? Ни на одной ярмарке ни в нашей области, ни в Новгородской и Ленинградской не берут деньги за место, даже если вы торгуете вещами. Почему с продавцов взяли за место по 200 рублей? Пришла женщина-кассир с рынка, который находится в другом месте, на другой улице, и стала собирать с нас деньги. У продавца, которая заняла три стола, взяли 400 рублей за места. Чтобы, скажем, в Пскове на ярмарке, которая проходит на Октябрьской площади, приехала кассир с рынка «Нива» и стала собирать деньги — вы такое видели?

Мы не один десяток лет ездим на ярмарки в разные области, но такого не видели нигде. На ярмарку приезжают разные продавцы и продают сувениры, посуду, вещи, а также продукты, овощи, саженцы, и ни с одного продавца, чем бы он ни торговал, не берут плату за место, потому что это ярмарка, а не рынок. Хотим, чтобы наше письмо было опубликовано. Пусть администрация Пыталово поучится, как нужно проводить ярмарки, у Струг-Красных, администрация которых еще с вечера размечает места — пишет мелом фамилии на бордюре. Приезжаешь туда, и не нужно ни с кем ругаться — твое место отмечено, и его никто не займет. Огромное им за это спасибо! Так же поступает и районная администрация в Пскове. Утром приезжаешь и видишь в списках свою фамилию и номер своего места, который указан мелом на обочине дороги. Хочется сказать спасибо таким людям за проделанную работу и за заботу о продавцах. Были мы в этом году и на осенней ярмарке в Острове — там ничего никогда не размечают, но администрация уже в 5 утра на месте и расставляет всех по запланированным местам. Никогда там не было ни ссор, ни скандалов, хоть и палатки с вещами тоже присутствуют — им отведено отдельное место, как и для тех, кто торгует продуктами, овощами, саженцами.

Хотелось бы надеяться, что и администрация Пыталово будет вести себя корректно в общении с людьми, а к своим обязанностям относиться ответственно».