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Бег под замком

Доступный спорт пал жертвой желания сберечь имущество?

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Редакция
10 октября 2019 года, 14:56
Фото: Андрей Степанов
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В редакцию «Псковской правде» с жалобой обратилась горожанка и любитель спорта Светлана Семёнова. Женщина недоумевает, почему её любимый стадион внезапно стали закрывать на выходные дни:

«Уже несколько лет в теплое время года я бегаю по утрам. Просто умываюсь, натягиваю спортивки и иду на стадион школы № 20 Пскова, который находится в пяти минутах ходьбы. Это место у любителей спорта очень популярно. Ни разу, особенно летом, не бегала там одна.

Но совсем недавно мое желание заняться спортом натолкнулось на препятствия. Неделю назад, отправившись по привычной тропинке к школе, наткнулась на высоченное металлическое ограждение. Калитка нашлась только метрах в пятидесяти. Ну ок. Для человека, который считает себя спортсменом, пройти лишние метры не проблема. Но когда я отправилась на пробежку в эти выходные — все два входа на территорию школы оказались закрытыми! Оказывается, теперь стадион доступен только в будни с 7 до 20 часов, а в выходные — бегайте в другом месте!

Бег под замком
На выходные стадион закрывают, чем немало озадачили любителей спорта.
Фото Андрея Степанова.
Конечно, от идеи пробежки я не отказалась. По тротуару вокруг микрорайона добежала до сквера между ул. Труда и пр. Энтузиастов, перешла дорогу и сделала там пару кругов. В очередной раз убедилась, что стадион — идеальное место для спорта. Удобно: ты никому не мешаешь, никто не мешает тебе. Безопасно: нет необходимости пересекать проезжую часть или уворачиваться от велосипедистов. Не вредит здоровью: при беге по грунту ударная нагрузка на позвоночник меньше. Здесь же — мало того, что на узком тротуаре приходится обгонять прохожих, которые в силу недочетов своего воспитания не всегда готовы сделать шаг в сторону, чтобы уступить дорогу, еще и под ноги приходится смотреть, так как асфальт на Запсковье, мягко говоря, не в идеальном состоянии.

Одно время очень много говорили о развитии массового спорта. При открытии очередной спортивной площадки в районах подчеркивали, что в свободное от учебы время новой инфраструктурой могут пользоваться и жители окрестных домов. В связи с этим вопрос: о каком развитии спорта можно говорить, если места, где можно бесплатно потренироваться, закрывают на замок?! При этом никаких других спортивных объектов в микрорайоне нет.

Бег под замком
Спортсмены, мягко говоря, удивлены выросшему металлическому забору.
Фото Андрея Степанова.
Я не против безопасности школьников и поголовного строительства ограждений вокруг учебных заведений (хотя и эта мера сомнительная, на мой взгляд). Но зачем лишать тех, кому нравится этим самым массовым спортом заниматься, возможности тренироваться в подходящих для этого местах. Повторюсь: беговыми дорожками, футбольным полем и турниками на территории школы пользовались многие жители микрорайона. Причем не только взрослые, но и дети. Интересно, где теперь школьники, которые вечерами собирались на футбольном поле, проводят свободное время?

В минувшие выходные на стадионе за двухметровым забором было тихо и пусто. Это очень непривычно и как-то неправильно, потому что, как мне кажется, школьная территория должна быть центром притяжения для всего микрорайона, а не закрытой зоной за металлической решеткой». 

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