В темноте с октября

«На столбе рядом с домом по Моховому проезду, 8 всегда горел свет. Лампочка погасла в октябре, с тех пор подаю заявки. Диспетчер по номеру 59-78-20 мой звонок принимает, и ничего не происходит. Ухожу из дома на работу, еще и шести утра нет, а возвращаюсь уже после семи вечера. То есть все это в темное время суток. Как-то жутковато».

Ольга, Псков





Мы тоже позвонили по телефону, который оставила наша читательница. Правильное название организации: «Северные электрические сети» филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» РЭС № 5 УЭВЛ. Там нас заверили, что все заявки фиксируют и по мере сил выполняют.

— Заявок очень много, а человеческих и материальных ресурсов недостаточно. А помимо неисправных фонарей, вал другой работы, — пояснили в учреждении.

Информацию по Моховому проезду, 8 у нас снова приняли и пообещали все исправить.