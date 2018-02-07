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Общество / Обратная связь

В темноте с октября

Читательница жалуется, что заявки энергетикам несколько месяцев не имеют эффекта

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Алексей Кедров
7 февраля 2018 года, 07:23
Фото: sovetclub.ru
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«На столбе рядом с домом по Моховому проезду, 8 всегда горел свет. Лампочка погасла в октябре, с тех пор подаю заявки. Диспетчер по номеру 59-78-20 мой звонок принимает, и ничего не происходит. Ухожу из дома на работу, еще и шести утра нет, а возвращаюсь уже после семи вечера. То есть все это в темное время суток. Как-то жутковато».

Ольга, Псков


Мы тоже позвонили по телефону, который оставила наша читательница. Правильное название организации: «Северные электрические сети» филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» РЭС № 5 УЭВЛ. Там нас заверили, что все заявки фиксируют и по мере сил выполняют.

— Заявок очень много, а человеческих и материальных ресурсов недостаточно. А помимо неисправных фонарей, вал другой работы, — пояснили в учреждении.

Информацию по Моховому проезду, 8 у нас снова приняли и пообещали все исправить.

По нашим данным, на Моховой проезд, 8 бригада выезжала в ноябре и все исправила. Но если фонарь снова не исправен, то мы еще раз произведем замену. Как правило, чтобы выехать в отдаленные районы города, мы собираем сразу несколько заявок с близлежащих улиц.

Ольга Кулеш, начальник отдела по связям с общественностью филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» 

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