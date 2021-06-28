Как не разориться на отдыхе

Лето традиционно считается сезоном отпусков. Если смотреть статистику по количеству отдыхающих на морских курортах, — неважно, Турция это или Геленджик, — пик приходится на июль и август. Как правило, в эти месяцы на отдых заоблачные цены, а пляжи настолько переполнены, что ступить некуда. Вам это надо? «Псковская правда» узнала у директора турфирмы «Отдых круглый год» Татьяны Калининой, как отдохнуть недорого и сердито.

№1 Время бронировать

Если отдыхать вы планируете летом, то бронировать места в гостинице лучше в январе-декабре. Это позволит вам не только сэкономить, но и выбрать самые лучшие номера. Некоторые отели предлагают очень хорошее соотношение цены и качества и этим надо пользоваться. Если с покупкой тянуть, то останутся дорогие варианты или не самые качественные. Ждать «горящих» туров не стоит. «Горящих» путевок уже до пандемии практически не было или они были, но не по такой выгодной цене, как хотелось бы. «Горит» обычно то, что не продалось: не самые лучшие варианты. Есть такой миф, что «горящие туры» - это отказные туры, поэтому их продают дешево, но это не так. Отказные туры, как правило, перепродают друзьям или знакомым или же они вообще в системе не появляются, потому что согласно договору клиенты заплатили за отказ стопроцентный штраф.

№2 На самолете в первой десятке

Стоит заранее купить билеты на самолет. Первые, грубо говоря, 15 билетов, продают по самому дешевому тарифу, потом цена начинает расти. Еще один момент: порой стоимость авиабилетов у разных авиакомпаний примерно одинаковая, но если в одном самолете в ручной клади вы провезете только небольшую сумочку, то в другом — полноценный рюкзак или даже небольшой чемодан. При одинаковом весе багажа его размер может быть разным. Зная это, можно пару тысяч сэкономить, не оплачивая дополнительно багаж.

№ 3 Отпуск не в сезон

В отпуск лучше лететь не в пик отпусков. Июль, август, сентябрь — самое дорогое для отдыха время. Например, в той же Турции можно отдохнуть в октябре: цены в два раза ниже летних, море прогрелось до 27 градусов, температура воздуха 27-30 градусов. В каждой стране есть месяцы, которые считаются не сезоном. Мальдивы — июнь, июль, август, Объединенные Арабские Эмираты — ноябрь, Куба — май-июнь, Кипр — ноябрь. Скидки невероятные, отдых шикарный.

№4 Вылет из Санкт-Петербурга

Туристы часто думают откуда лететь: из Санкт-Петербурга или Москвы. Одно время было выгоднее лететь через Москву. Сейчас место вылета значения не имеет. И из Москвы и из Санкт-Петербурга много регулярных ежедневных рейсов и цены не сильно разнятся. Однако до Москвы надо еще добраться, там перекусить, а иной раз даже переночевать. До Санкт-Петербурга доехать быстрее и легче: есть «Ласточка», каждые 2-3 часа ходят маршрутки с заездом в аэропорт.

№5 Не потерять ни дня

Перелеты надо планировать так, чтобы не потерять ни дня отпуска. Часто случается, что в страну туристы прилетают после обеда, а обратно вылетают с утра. При таком раскладе получается, что два дня — приезда и отъезда — потеряны. Лучше прилететь и улететь ночью, но получить 8 полноценных дней отдыха вместо 6.

№6 Пять звезд по цене четырех

В ряде стран, — Турции, Тунисе, Кубе, Мексике, — есть сети отелей 4-5 звезд. Можно жить в четырехзвездочном отеле, а пользоваться территорией и всей инфраструктурой отеля пятизвездочного. Вы только ночуете в номере четырехзвездочного отеля, при этом у вас пятизвездочный бассейн, пляж, бар, анимация, мини-клубы, все активности, и даже мало чем отличающееся меню.

№7 Без двух паспортов никуда

Всегда стоит брать российский паспорт, даже если вы едете заграницу. Для этого есть два повода. Первый — по какой-то причине приходится переночевать до вылета или после прилета в гостинице. Вы этого не планировали, не ожидали, но так вышло. По загранпаспорту в России вас нигде не поселят. Вторая - заграничный паспорт потеряли или его украли. В посольстве при его восстановлении потребуется предоставить два свидетеля, которые подтвердят вашу личность. Где их взять? Куда проще подтвердить свою личность российским паспортом.

№8 ПЦР-тесты по акции