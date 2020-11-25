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Общество / Семья

Дуня в Стране Чудес

Рисунок псковской школьницы вошел в новую книгу создательницы Гарри Поттера

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Ольга Нефёдова
25 ноября 2020 года, 15:40
Фото: Совместная работа четырехлетней Дуни и папы Александра из серии «Дуня и мир»
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Весной всемирно известная писательница, автор саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг предложила детям во всем мире в возрасте 7-12 лет проиллюстрировать свою новую сказку «Икабог». Поучаствовать в конкурсе решила и Евдокия Оболенская из Острова. Всего девочка послала восемь рисунков. Один из них – «Лорд Слюньмор с бокалом вина» – вошел в число победителей и опубликован в книге.

Рождение тощего лорда 

Предложив детям сделать иллюстрации к новой книге, Джоан Роулинг каждый день публиковала в интернете очередной отрывок. Всего их было 34. По условиям конкурса могла победить только одна работа от одного автора.

На дворе стояло лето. Евдокия и ее младшая сестра Анна проводили его у бабушки и дедушки в деревне, в веселой компании двоюродной сестры. Участвовать в конкурсе решили обе девочки. Дуня подготовила восемь рисунков разных персонажей, а Аня дальше одной работы и нескольких эскизов не пошла.

- В такой атмосфере ребенку трудно организоваться. Но Дуня очень серьёзно отнеслась к работе над иллюстрациями. Рисовала решительно, организованно и совершенно самостоятельно. Я не был с ними в это время. Жена приезжала к ним на несколько дней: читала им распечатанные фрагменты с сайта. Я увидел уже готовые работы.

Дуня в Стране ЧудесАлександр Оболенский, папа Евдокии Оболенской 

Лорд Слюньмор - один из основных персонажей сказки - главный хитрец и злодей, отрицательный герой. В описания автора он предстает «тощим, как палка, и хитрым, как хорёк». Его образ получился у Дуни не сразу.

Дуня в Стране Чудес
Первоначально лорд Слюньмор выглядел вот так
Фото предоставлено Александром Оболенским

- Первый вариант оказался недостаточно выразительный и не удовлетворил Дуню, - рассказывает Александр. - Она нарисовала его снова: крупнее и более интересно, подчеркнув его злодейство и хитрость.

В стране чудес 

Опыта работы над иллюстрациями юной художнице не занимать. Пожалуй, ее уже смело можно назвать профессиональным иллюстратором.

Евдокия учится в 5 классе средней школы № 7 города Острова. Рисует с раннего детства. Когда ей было четыре года, вместе с папой они нарисовали графическую серию «Дуня и мир». Серия была представлена на выставке «Графические эксперименты» в Москве.

В 5 лет Дуня самостоятельно проиллюстрировала три книги из сказочной саги Владимира Руднева (Ковалевского) «АГРИЛИОН». Писатель даже посвятил ей свою сказку «Гай Йохансон».

Дуня в Стране Чудес
Иллюстрация Дуни из проекта книги «Сказки Х. К. Андерсена»
Фото предоставлено Александром Оболенским

Сейчас, в свои 11 лет, Дуня лауреат и участник всероссийских и международных конкурсов книжных иллюстраций, ее рисунки украшают не одну книгу и детский журнал.

Восьмилетняя сестренка Аня старается не отставать. Девочки вместе создали серию иллюстраций к сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» и стали финалистами международного конкурса книжной иллюстрации Little Hakka, который состоялся в 2019 году в Китае.

Семейная графика и космические приключения

У сестер талантливые родители. Папа Александр и мама Светлана - профессиональные художники. Александр - живописец и график, член союза художников России, его жена – художник-иллюстратор, автор иллюстраций к более чем тридцати книгам.

- Последние годы книжной графикой занимаемся всей семьей, вместе с детьми, - говорит Александр. - Называем себя семейной творческой изостудией «ДУАННА», название придумали дети. Наша семья живёт искусством книжной графики. Мы следим за новинками книжной иллюстрации, посылаем работы на конкурсы.

Дуня в Стране Чудес
Мама Светлана с дочерьми Дуней и Аней
Фото предоставлено Александром Оболенским

У мамы Светы и дочки Дуни есть своя авторская книга - «Галопом по планетам вдогонку за Лилеттой» - о космических приключениях пиявки Лилетты и её друзей. Они ее сами сочинили и нарисовали. В полном составе Оболенские работали над проектами «Сказки Х. К. Андерсена», «Приключения Алисы в Стране Чудес». Ребята создают серии иллюстраций для арт-марафонов и челенджей в соцсетях, делают виртуальные выставки «ДУАННЫ»

Дуня в Стране Чудес
Разворот из авторской книги «Галопом по планетам вдогонку за Лилеттой» Светланы и Евдокии Оболенских
Фото предоставлено Александром Оболенским

Девочки рисуют каждый день. Специальных уроков для них в семье нет. Что рисовать, как и сколько, они решают сами.

- В большой степени наши дети активно влияют и обогащают в творчестве нас - своих родителей, - отмечает Александр. - Любят рисовать маркерами и цветными карандашами. Осваивают популярную сейчас графическую программу Procreate.

Всё еще лучший подарок 

Все цветные иллюстрации для книги Джоан Роулинг Дуня делала очень легко, свободно и быстро (2-4 часа), в своей любимой технике рисования линерами [капиллярными ручками с чернилами на водной основе, дающими тонкие, насыщенные линии - «ПП»] с последующим цветовым решением цветными маркерами.

Дуня в Стране Чудес
Дунина иллюстрация, которая украсила сказку Джоан Роулинг
Фото предоставлено Александром Оболенским

- Мук творчества у девочек нет, они творят легко и радостно, - уверяет папа Александр. - Евдокия делает иногда длительные работы (5-7 сеансов, каждый по 2 часа). Например, так было с «Алисой в Стране Чудес» или «Сказками Андерсена». Они большого формата (А3), больше времени уделяется эскизам композиции, иногда приходится делать много эскизов и порой конечная композиция собирается из нескольких фрагментов. В таких случаях я выступаю в роли учителя и руководителя. Иллюстрации же к «Икабогу» - полностью самостоятельная работа, эмоциональная и креативная.

Дуня в Стране Чудес
Всего на конкурс юная художница послала восемь рисунков разных персонажей
Фото предоставлено Александром Оболенским

Российский этап конкурса иллюстраций к «Икабогу» проводило издательство «Азбука-Аттикус». Жюри выбрало 34 победителя, чьи работы украсили русское издание книги. Имя каждого юного иллюстратора, его возраст и город проживания указаны в книге. Все победители получили подписанный Джоан Роулинг экземпляр сказки.

Дуня в Стране Чудес
Младшая Аня для конкурса нарисовала всадника под виноградом
Фото предоставлено Александром Оболенским

- Дуня восприняла свою победу в конкурсе с присущей ей эмоциональностью и восторженностью, но совершенно без гордыни. С огромным удовольствием читала книгу Джоан Роулинг и с радостью рисовала. Для нее – это ее жизнь и радостное приключение. Сейчас Дуня очень ждет посылку от издательства с призовыми 10 книгами. Недавно прочитала нам вслух свою любимую книгу «Удивительные приключения кроликов» Ричарда Адамса. Книга для неё - лучший подарок, она очень любит читать.

Дуня в Стране Чудес
Дуня ждет посылку от издательства с призовыми 10 книгами
Фото предоставлено Александром Оболенским

И Дуня и Аня мечтают стать то художниками, то фотографами. Но обязательно - такими же замечательными, как мама и папа

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