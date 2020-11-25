Дуня в Стране Чудес

Весной всемирно известная писательница, автор саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг предложила детям во всем мире в возрасте 7-12 лет проиллюстрировать свою новую сказку «Икабог». Поучаствовать в конкурсе решила и Евдокия Оболенская из Острова. Всего девочка послала восемь рисунков. Один из них – «Лорд Слюньмор с бокалом вина» – вошел в число победителей и опубликован в книге.
Предложив детям сделать иллюстрации к новой книге, Джоан Роулинг каждый день публиковала в интернете очередной отрывок. Всего их было 34. По условиям конкурса могла победить только одна работа от одного автора.
На дворе стояло лето. Евдокия и ее младшая сестра Анна проводили его у бабушки и дедушки в деревне, в веселой компании двоюродной сестры. Участвовать в конкурсе решили обе девочки. Дуня подготовила восемь рисунков разных персонажей, а Аня дальше одной работы и нескольких эскизов не пошла.
- В такой атмосфере ребенку трудно организоваться. Но Дуня очень серьёзно отнеслась к работе над иллюстрациями. Рисовала решительно, организованно и совершенно самостоятельно. Я не был с ними в это время. Жена приезжала к ним на несколько дней: читала им распечатанные фрагменты с сайта. Я увидел уже готовые работы.
Александр Оболенский, папа Евдокии Оболенской
Лорд Слюньмор - один из основных персонажей сказки - главный хитрец и злодей, отрицательный герой. В описания автора он предстает «тощим, как палка, и хитрым, как хорёк». Его образ получился у Дуни не сразу.
Первоначально лорд Слюньмор выглядел вот так
Фото предоставлено Александром Оболенским
- Первый вариант оказался недостаточно выразительный и не удовлетворил Дуню, - рассказывает Александр. - Она нарисовала его снова: крупнее и более интересно, подчеркнув его злодейство и хитрость.
Опыта работы над иллюстрациями юной художнице не занимать. Пожалуй, ее уже смело можно назвать профессиональным иллюстратором.
Евдокия учится в 5 классе средней школы № 7 города Острова. Рисует с раннего детства. Когда ей было четыре года, вместе с папой они нарисовали графическую серию «Дуня и мир». Серия была представлена на выставке «Графические эксперименты» в Москве.
В 5 лет Дуня самостоятельно проиллюстрировала три книги из сказочной саги Владимира Руднева (Ковалевского) «АГРИЛИОН». Писатель даже посвятил ей свою сказку «Гай Йохансон».
Иллюстрация Дуни из проекта книги «Сказки Х. К. Андерсена»
Фото предоставлено Александром Оболенским
Сейчас, в свои 11 лет, Дуня лауреат и участник всероссийских и международных конкурсов книжных иллюстраций, ее рисунки украшают не одну книгу и детский журнал.
Восьмилетняя сестренка Аня старается не отставать. Девочки вместе создали серию иллюстраций к сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» и стали финалистами международного конкурса книжной иллюстрации Little Hakka, который состоялся в 2019 году в Китае.
Семейная графика и космические приключения
У сестер талантливые родители. Папа Александр и мама Светлана - профессиональные художники. Александр - живописец и график, член союза художников России, его жена – художник-иллюстратор, автор иллюстраций к более чем тридцати книгам.
- Последние годы книжной графикой занимаемся всей семьей, вместе с детьми, - говорит Александр. - Называем себя семейной творческой изостудией «ДУАННА», название придумали дети. Наша семья живёт искусством книжной графики. Мы следим за новинками книжной иллюстрации, посылаем работы на конкурсы.
Мама Светлана с дочерьми Дуней и Аней
Фото предоставлено Александром Оболенским
У мамы Светы и дочки Дуни есть своя авторская книга - «Галопом по планетам вдогонку за Лилеттой» - о космических приключениях пиявки Лилетты и её друзей. Они ее сами сочинили и нарисовали. В полном составе Оболенские работали над проектами «Сказки Х. К. Андерсена», «Приключения Алисы в Стране Чудес». Ребята создают серии иллюстраций для арт-марафонов и челенджей в соцсетях, делают виртуальные выставки «ДУАННЫ».
Разворот из авторской книги «Галопом по планетам вдогонку за Лилеттой» Светланы и Евдокии Оболенских
Фото предоставлено Александром Оболенским
Девочки рисуют каждый день. Специальных уроков для них в семье нет. Что рисовать, как и сколько, они решают сами.
- В большой степени наши дети активно влияют и обогащают в творчестве нас - своих родителей, - отмечает Александр. - Любят рисовать маркерами и цветными карандашами. Осваивают популярную сейчас графическую программу Procreate.
Все цветные иллюстрации для книги Джоан Роулинг Дуня делала очень легко, свободно и быстро (2-4 часа), в своей любимой технике рисования линерами [капиллярными ручками с чернилами на водной основе, дающими тонкие, насыщенные линии - «ПП»] с последующим цветовым решением цветными маркерами.
Дунина иллюстрация, которая украсила сказку Джоан Роулинг
Фото предоставлено Александром Оболенским
- Мук творчества у девочек нет, они творят легко и радостно, - уверяет папа Александр. - Евдокия делает иногда длительные работы (5-7 сеансов, каждый по 2 часа). Например, так было с «Алисой в Стране Чудес» или «Сказками Андерсена». Они большого формата (А3), больше времени уделяется эскизам композиции, иногда приходится делать много эскизов и порой конечная композиция собирается из нескольких фрагментов. В таких случаях я выступаю в роли учителя и руководителя. Иллюстрации же к «Икабогу» - полностью самостоятельная работа, эмоциональная и креативная.
Всего на конкурс юная художница послала восемь рисунков разных персонажей
Фото предоставлено Александром Оболенским
Российский этап конкурса иллюстраций к «Икабогу» проводило издательство «Азбука-Аттикус». Жюри выбрало 34 победителя, чьи работы украсили русское издание книги. Имя каждого юного иллюстратора, его возраст и город проживания указаны в книге. Все победители получили подписанный Джоан Роулинг экземпляр сказки.
Младшая Аня для конкурса нарисовала всадника под виноградом
Фото предоставлено Александром Оболенским
- Дуня восприняла свою победу в конкурсе с присущей ей эмоциональностью и восторженностью, но совершенно без гордыни. С огромным удовольствием читала книгу Джоан Роулинг и с радостью рисовала. Для нее – это ее жизнь и радостное приключение. Сейчас Дуня очень ждет посылку от издательства с призовыми 10 книгами. Недавно прочитала нам вслух свою любимую книгу «Удивительные приключения кроликов» Ричарда Адамса. Книга для неё - лучший подарок, она очень любит читать.
Дуня ждет посылку от издательства с призовыми 10 книгами
Фото предоставлено Александром Оболенским
И Дуня и Аня мечтают стать то художниками, то фотографами. Но обязательно - такими же замечательными, как мама и папа