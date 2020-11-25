Дуня в Стране Чудес

Весной всемирно известная писательница, автор саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг предложила детям во всем мире в возрасте 7-12 лет проиллюстрировать свою новую сказку «Икабог». Поучаствовать в конкурсе решила и Евдокия Оболенская из Острова. Всего девочка послала восемь рисунков. Один из них – «Лорд Слюньмор с бокалом вина» – вошел в число победителей и опубликован в книге.

Рождение тощего лорда

Предложив детям сделать иллюстрации к новой книге, Джоан Роулинг каждый день публиковала в интернете очередной отрывок. Всего их было 34. По условиям конкурса могла победить только одна работа от одного автора. На дворе стояло лето. Евдокия и ее младшая сестра Анна проводили его у бабушки и дедушки в деревне, в веселой компании двоюродной сестры. Участвовать в конкурсе решили обе девочки. Дуня подготовила восемь рисунков разных персонажей, а Аня дальше одной работы и нескольких эскизов не пошла.

- В такой атмосфере ребенку трудно организоваться. Но Дуня очень серьёзно отнеслась к работе над иллюстрациями. Рисовала решительно, организованно и совершенно самостоятельно. Я не был с ними в это время. Жена приезжала к ним на несколько дней: читала им распечатанные фрагменты с сайта. Я увидел уже готовые работы. Александр Оболенский, папа Евдокии Оболенской

Лорд Слюньмор - один из основных персонажей сказки - главный хитрец и злодей, отрицательный герой. В описания автора он предстает «тощим, как палка, и хитрым, как хорёк». Его образ получился у Дуни не сразу.

- Первый вариант оказался недостаточно выразительный и не удовлетворил Дуню, - рассказывает Александр. - Она нарисовала его снова: крупнее и более интересно, подчеркнув его злодейство и хитрость.

В стране чудес

Опыта работы над иллюстрациями юной художнице не занимать. Пожалуй, ее уже смело можно назвать профессиональным иллюстратором. Евдокия учится в 5 классе средней школы № 7 города Острова. Рисует с раннего детства. Когда ей было четыре года, вместе с папой они нарисовали графическую серию «Дуня и мир». Серия была представлена на выставке «Графические эксперименты» в Москве. В 5 лет Дуня самостоятельно проиллюстрировала три книги из сказочной саги Владимира Руднева (Ковалевского) «АГРИЛИОН». Писатель даже посвятил ей свою сказку «Гай Йохансон».

Сейчас, в свои 11 лет, Дуня лауреат и участник всероссийских и международных конкурсов книжных иллюстраций, ее рисунки украшают не одну книгу и детский журнал. Восьмилетняя сестренка Аня старается не отставать. Девочки вместе создали серию иллюстраций к сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» и стали финалистами международного конкурса книжной иллюстрации Little Hakka, который состоялся в 2019 году в Китае.

Семейная графика и космические приключения

У сестер талантливые родители. Папа Александр и мама Светлана - профессиональные художники. Александр - живописец и график, член союза художников России, его жена – художник-иллюстратор, автор иллюстраций к более чем тридцати книгам. - Последние годы книжной графикой занимаемся всей семьей, вместе с детьми, - говорит Александр. - Называем себя семейной творческой изостудией «ДУАННА», название придумали дети. Наша семья живёт искусством книжной графики. Мы следим за новинками книжной иллюстрации, посылаем работы на конкурсы.

У мамы Светы и дочки Дуни есть своя авторская книга - «Галопом по планетам вдогонку за Лилеттой» - о космических приключениях пиявки Лилетты и её друзей. Они ее сами сочинили и нарисовали. В полном составе Оболенские работали над проектами «Сказки Х. К. Андерсена», «Приключения Алисы в Стране Чудес». Ребята создают серии иллюстраций для арт-марафонов и челенджей в соцсетях, делают виртуальные выставки «ДУАННЫ».

Девочки рисуют каждый день. Специальных уроков для них в семье нет. Что рисовать, как и сколько, они решают сами. - В большой степени наши дети активно влияют и обогащают в творчестве нас - своих родителей, - отмечает Александр. - Любят рисовать маркерами и цветными карандашами. Осваивают популярную сейчас графическую программу Procreate.

Всё еще лучший подарок

Все цветные иллюстрации для книги Джоан Роулинг Дуня делала очень легко, свободно и быстро (2-4 часа), в своей любимой технике рисования линерами [капиллярными ручками с чернилами на водной основе, дающими тонкие, насыщенные линии - «ПП»] с последующим цветовым решением цветными маркерами.

- Мук творчества у девочек нет, они творят легко и радостно, - уверяет папа Александр. - Евдокия делает иногда длительные работы (5-7 сеансов, каждый по 2 часа). Например, так было с «Алисой в Стране Чудес» или «Сказками Андерсена». Они большого формата (А3), больше времени уделяется эскизам композиции, иногда приходится делать много эскизов и порой конечная композиция собирается из нескольких фрагментов. В таких случаях я выступаю в роли учителя и руководителя. Иллюстрации же к «Икабогу» - полностью самостоятельная работа, эмоциональная и креативная.

Российский этап конкурса иллюстраций к «Икабогу» проводило издательство «Азбука-Аттикус». Жюри выбрало 34 победителя, чьи работы украсили русское издание книги. Имя каждого юного иллюстратора, его возраст и город проживания указаны в книге. Все победители получили подписанный Джоан Роулинг экземпляр сказки.

- Дуня восприняла свою победу в конкурсе с присущей ей эмоциональностью и восторженностью, но совершенно без гордыни. С огромным удовольствием читала книгу Джоан Роулинг и с радостью рисовала. Для нее – это ее жизнь и радостное приключение. Сейчас Дуня очень ждет посылку от издательства с призовыми 10 книгами. Недавно прочитала нам вслух свою любимую книгу «Удивительные приключения кроликов» Ричарда Адамса. Книга для неё - лучший подарок, она очень любит читать.