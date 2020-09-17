Деревенские бабки

Поставить новые окна в сельском клубе, заменить в деревне старые светильники на современные энергосберегающие, отремонтировать скамейку или благоустроить улицу: делать это, улучшив жизнь на селе, помогают ТОСы.

Клуб всему голова

Платишино – небольшая деревенька в Красногородском районе. В ней проживают около 100 жителей. Центром притяжения в деревне считается сельский клуб. - Нам старожилы деревни, которые этот клуб строили, всегда говорили, что деревня будет жить, пока в ней есть клуб, - говорит специалист по методике клубной работы Платишинского клуба, депутат Собрания депутатов сельского поселения «Красногородская волость» и председатель ТОС «Платишино» Надежда Иванова. - И мы много раз уже убеждались в правоте этих слов. Где клубы закрывались, постепенно деревни пустели, потому что нужен человеку отдых, место, куда он может прийти, пообщаться, отвлечься от повседневных забот. В следующем году Платишинский клуб будет отмечать свое 70-летие. Местные жители решили подарить ему новые окна.

Нет, они не сбрасывались всей деревней, чтобы нужную сумму собрать, просто приняли участие в региональном конкурсе проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОСами). - Наш клуб был построен в 1951 году и с того времени ни разу капитально не ремонтировался, при этом сохранился неплохо, - рассказывает Надежда Иванова. - В следующем году мы будет отмечать его юбилей. Конечно, подготовим праздничную программу, но хотелось еще и здание клуба подремонтировать. Так появился проект «Окна сельского клуба», на реализацию которого ТОС «Платишино», из областного бюджета получил 100 000 рублей. - Конечно, все окна в клубе поменять не получится (их в клубе тринадцать – прим. автора), - отмечает Надежда Иванова. – А вот шесть новых окон точно поставить получится. Это не первый грант, который выиграл платишинский ТОС, созданный местными жителями два года назад. - Мы его только зарегистрировали, а через месяц объявили первый конкурс, - вспоминает председатель ТОСа. – Мы скорее проект написали, и он был признан победителем.

На первые грантовые средства была отремонтирована крыша клуба, которая протекала довольно сильно в нескольких местах. На средства, полученные по второму проекту под названием «Подростково-молодежный досуг», платишинцы планируют отремонтировать два клубных помещения: комнату деревенского быта и помещение, где располагается танцевальный коллектив «Веселая улица». Работы предстоят масштабные: будут перекладывать пол, приводить в порядок потолки, штукатурить стены, менять окна. - Когда губернатор вручал нам онлайн-сертификаты за победу во втором региональном грантовом конкурсе и обмолвился, что решено запустить еще дополнительный конкурс, я даже не дослушала до конца, потому что в голове стали рождаться одна за другой идеи. Ведь так много всего нам еще надо, - признается Надежда Иванова.

Свои звезды

Сельский клуб – самое популярное место в деревне. На его базе созданы и работают восемь любительских объединений, в которых занимаются порядка 70 человек. Приходят в клуб не только местные жители, но и жители из соседних деревень. Аудитория самая разнообразная: от детей до взрослых. Есть коллективы танцевальные, вокальные, а есть такие объединения, в которых занимаются прикладным творчеством. К слову сказать, Кирилл Ефимов, о котором «Псковская правда» неоднократно писала, и который этим летом стал участником конкурса «Новая волна», свою карьеру вокалиста начинал именно в Платишинском сельском клубе. - У него бабушка в соседней деревне Лукино живет, - говорит Надежда Иванова. – Он какое-то время с ней жил, а уже потом уехал к маме в Опочку. Так вот, он не пел класса до девятого, потому что какой-то педагог убедил его, что таланта у него нет. При этом отец у него хорошо пел, и мы приложили немалые усилия, чтобы Кирилл снова петь начал. Готовили его в клубе к различным местным конкурсам, которые он выигрывал, а потом, поверив в себя, достиг определенных высот в этом направлении.

В этом году Платишинский сельский клуб стал одним из победителей областного смотра-конкурса «Клуб года» за 2019 год. Приз – 10 000 рублей. - Мы вошли в тройку призеров, - отмечает Надежда Иванова. - Денежный приз, конечно, небольшой, но мы приобрели на эти деньги принтер и наушники. Много чего еще хотелось бы. У нас нет компьютера, я ношу свой ноутбук, нет интернета, нужен проектор и экран, чтобы на высоком уровне проводить мероприятия. Мы часто берем аппаратуру из районного клуба, а так хочется, чтобы все было свое, поэтому мы рады, что в свое время создали ТОС и будем продолжать участвовать в конкурсах, чтобы выигранные средства направлять на развитие нашего клуба и нашей деревни. В «копилке» платишенцев не так уж и мало добрых дел. Они регулярно организовывают акции «Чистая деревня», «Чистый берег», проводят конкурсы детского творчества, восстановили полуразрушенную часовню, да еще и соседним деревням помощь успевают оказывать.

Светить всегда

В отличие от платишинского? ТОС «Гаврово – мой край родной» был создан чуть более полугода назад. В грантовом конкурсе участвовал впервые и победил.

- Наш проект «Сбережем электроэнергию нашего села» - о замене старых светильников на современные энергосберегающие лампы, - рассказывает председатель ТОСа Елена Алексеева. - У нас плохое уличное освещение, висят фонари старого образца, многие из которых уже вышли из строя. Эти фонари «нажигают» много киловатт, администрация Искровской волости не может оплачивать такие суммы, поэтому включает освещение по графику на несколько часов утром и вечером, что не устраивает жителей деревни. Это нас и подтолкнуло написать проект. Чтобы заменить светильники по всей деревне – а их 25 - средств, конечно, не хватит, но 17 новых фонарей установить получиться.

Цитата — дословная выдержка (отрывок) из какого-либо текста с указанием авторства или источника. Елена Алексеева, председатель ТОСа Гаврово-мой край родной



- Мы довольны, что создали ТОС, - говорит Елена Алексеева. – Он объединяет местных жителей, помогает решать внутренние деревенские вопросы (водоснабжение, вырубка высоких деревьев, плохие дороги). К примеру, к 75-летию Победы мы участвовали в акции «Сад Победы» и посадили аллею из 75 деревьев. Теперь в планах у жителей Гаврово обустроить зону отдыха, где бы каждому было комфортно находится. Для детей и мам возвести детскую площадку, для школьников и подростков – площадку для занятий воркаутом, для увлеченных спортом - футбольное поле. На территории Псковской области созданы и работают 103 ТОСа, из них 10 в Дновском районе. Благодаря второму грантовому конкурсу жизнь к лучшему изменится не только в Гаврово. В деревне Заклинье обустроят центр – место, где смогут отдохнуть местные жители, а в самом райцентре появится знак «Я люблю Дно», отремонтируют скамейку в парке имени А. С. Пушкина и проведут парад ТОСов.

СПРАВКА На второй региональный конкурс проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями, было подано порядка пяти десятков заявок. По итогам конкурса отобран 21 победитель.