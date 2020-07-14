Эксперты идут к вам

Коронавирус перевернул мир с ног на голову. Нелегко пришлось всем, некоммерческие организации не стали исключением. Кто-то опустил руки, а у кого-то, напротив, открылось второе дыхание.

Есть ли жизнь в ZOOMе

В Центре устойчивого развития Псковской области решили, что новые реалии – это повод попробовать что-то новое. Придумали проект «Удаленное волонтерство», написали заявку и получили грант на реализацию. - Этот проект - наш ответ ситуации, которая сложилась из-за распространения коронавируса, - рассказывает председатель Центра Семен Никонов. – К счастью, есть фонды и организации, которые оперативно отреагировали на новые обстоятельства и решили выделить средства, чтобы НКО смогли переориентировать свою работу. От момента написания проекта и до получения гранта прошло совсем немного времени. В мае Центр приступил к его реализации. «Удаленное волонтерство» - это просветительские видео-встречи на темы, которые стали особенно актуальны в условиях пандемии. Приглашенные эксперты рассказывают, как изменилась работа многих жизненно важных служб, на какие пособия и выплаты могут рассчитывать люди и куда для этого следует обратиться, что можно, а что нельзя во время карантина, что грозит за его нарушение и многое другое.

Когда мы заявку писали уже было некое понимание, какие темы, прежде всего, будут актуальны и какие надо осветить в первую очередь. Тоже самое и с экспертами. В силу специфики нашей работы со всеми ими мы так или иначе сотрудничаем, поэтому проблем здесь не возникло. Семен Никонов, председатель Центра устойчивого развития Псковской области

Уже вышло шесть лекций. Они об ответственности граждан в период карантина, о мерах поддержки, об электронных услугах в нотариате, об общественном наблюдении, о том, как создать эффективно работающий совет многоквартирного дома, о кредитах и займах, о работе жилищно-коммунального комплекса. Темы еще для четырех видео тоже примерно известны - среди них домашнее насилие и мошенничество в Интернете - но могут измениться в зависимости от обстоятельств.

Кстати В Псковской области волонтерство развито. Год назад был создан Ресурсный центр развития добровольчества - это площадка, которая объединяет всех волонтеров Пскова и Псковской области. Присоединиться просто. Телефон 8 911 359 21 67 и группа в Вконтакте «Доброволец Псковской области»

Все встречи проводятся в формате видеоконференции ZOOM. Присоединиться и задать вопрос может любой желающий, для этого нужно только заполнить анкету по ссылке на сайте Центра или группе организации во «ВКонтакте». - За два месяца работы проекта видеоконференции посмотрели около 3 500 раз, - говорит председатель Центра. - Лично в конференциях приняли участие 50 человек.

Первые среди НКО

Одна из важных особенность проекта - все лекции выходят в виде подкастов, их можно найти на Яндекс.Музыке или в Apple Podcasts по названию «Сила вместе, сила в месте». - Когда приходишь в аудиторию и читаешь лекции, а потом отвечаешь на вопросы – это одно, - говорит Семен Никонов. – В данном же случае есть материальная составляющая в виде записей, к которым можно обратиться в любой момент и получить ответы на возникшие вопросы. Подкасты – это новая форма работы для нас, ни одно НКО в регионе пока ее не использовала. Мы для себя решили понять, насколько это действительно актуально и пользуется спросом.

В день защиты детей состоялась лекция адвоката Псковской областной коллегии адвокатов Анны Михайловой о мерах социальной поддержки, предусмотренных для людей, пострадавших от эпидемии. Эту встречу уже посмотрели более 1 000 раз. Но самым популярным видео - у него 1 700 просмотров - стала конференция о работе ЖКХ во время режима самоизоляции, которую провел директор управляющей компании № 2 Пскова, председатель общественного совета при комитете псковской области по делам строительства и ЖКХ Дмитрий Гусаков. Он рассказывал о работе управляющей компании, дезинфекции подъездов, отмене штрафов и пени за коммуналку, предоставление отсрочки по ее оплате. К примеру, из его лекции зрители могли узнать, что если пени все же начислили, то с заявлением об их списании следует обращаться в УК. Если компания настаивает на их выставлении, то надо получить письменный отказ и с ним идти в Госжилинспекцию, Роспотребнадор или прокуратуру. При этом не стоит забывать, что если потребитель услуг не платит за них три месяца и более, УК вправе взыскать долги.

Если хотите спросить

Зрители могут задавать вопросы эксперту прямо по время эфира, а могут позвонить на телефон горячей линии, посмотрев видео в записи или прослушав подкаст. Диспетчер, принимающий звонки, имеет юридическое образование. Всего с начала реализации проекта поступило 63 звонка.

- Так после лекции о работе ЖКХ по телефону обратилась женщина с вопросом о взаимодействии с подрядчиком, выполняющим капитальный ремонт в ее доме, - рассказывает адвокат, член Ассоциации юристов России, Неля Лебедева. - Женщина рассказала, что у нее в ванной были срезаны полотенцесушители, а произвести их замену подрядчик предложил за счет хозяйки квартиры, ссылаясь на то, что закупленное им оборудование не подходит по размерам. На консультации мы разъяснили, что размеры полотенцесущителей относятся к техническим особенностям дома, которые должен был предусмотреть подрядчик и вся замена должна быть выполнена полностью за его счет. После консультации женщине удалось урегулировать этот вопрос, организация, выполняющая капремонт взяла все расходы на себя. Еще один звонок поступил после лекции о мерах социальной поддержки в условиях карантина, где, в том числе, обсуждались выплаты родителям детей до 16 лет. Обратившаяся женщина обнаружила, что при заполнении заявления на получение выплат на сайте Госуслуг отсутствует графа «опекун» и становится непонятно, положены ли детям, находящимся под опекой, эти выплаты. Оказалось, что да, опекуны также могут оформить получение выплат, но им необходимо лично написать заявление в МФЦ или Пенсионном фонде.

- Эфиры смотрят люди совершенно разного возраста, - говорит Семен Никонов. – Льготами и пособиями больше интересуется молодежь, молодые семьи. Если речь о соцуслугах и пенсиях, то вопросы приходят от пенсионеров. Не могу сказать, смотрят они эфиры или читают пресс-релизы, но звонки от них поступают регулярно. Проект «Удалённое волонтерство» продлится до сентября. На июль-август запланировано еще несколько встреч.

СПРАВКА Телефон горячей линии - 8(953) 235-67-67. Звонить можно даже с вопросами не по теме эфира Трансляции встреч ведутся в группы в социальных сетях в прямом эфире, а записи выкладываются на YouTube-канале Центра устойчивого развития Псковской области, поэтому они доступны для просмотра и после завершения прямых эфиров. Все ролики можно увидеть здесь.