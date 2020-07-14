Эксперты идут к вам

Коронавирус перевернул мир с ног на голову. Нелегко пришлось всем, некоммерческие организации не стали исключением. Кто-то опустил руки, а у кого-то, напротив, открылось второе дыхание.
Коронавирус перевернул мир с ног на голову. Нелегко пришлось всем, некоммерческие организации не стали исключением. Кто-то опустил руки, а у кого-то, напротив, открылось второе дыхание.
В Центре устойчивого развития Псковской области решили, что новые реалии – это повод попробовать что-то новое. Придумали проект «Удаленное волонтерство», написали заявку и получили грант на реализацию.
- Этот проект - наш ответ ситуации, которая сложилась из-за распространения коронавируса, - рассказывает председатель Центра Семен Никонов. – К счастью, есть фонды и организации, которые оперативно отреагировали на новые обстоятельства и решили выделить средства, чтобы НКО смогли переориентировать свою работу.
От момента написания проекта и до получения гранта прошло совсем немного времени. В мае Центр приступил к его реализации. «Удаленное волонтерство» - это просветительские видео-встречи на темы, которые стали особенно актуальны в условиях пандемии. Приглашенные эксперты рассказывают, как изменилась работа многих жизненно важных служб, на какие пособия и выплаты могут рассчитывать люди и куда для этого следует обратиться, что можно, а что нельзя во время карантина, что грозит за его нарушение и многое другое.
Когда мы заявку писали уже было некое понимание, какие темы, прежде всего, будут актуальны и какие надо осветить в первую очередь. Тоже самое и с экспертами. В силу специфики нашей работы со всеми ими мы так или иначе сотрудничаем, поэтому проблем здесь не возникло.
Уже вышло шесть лекций. Они об ответственности граждан в период карантина, о мерах поддержки, об электронных услугах в нотариате, об общественном наблюдении, о том, как создать эффективно работающий совет многоквартирного дома, о кредитах и займах, о работе жилищно-коммунального комплекса.
Темы еще для четырех видео тоже примерно известны - среди них домашнее насилие и мошенничество в Интернете - но могут измениться в зависимости от обстоятельств.
В Псковской области волонтерство развито. Год назад был создан Ресурсный центр развития добровольчества - это площадка, которая объединяет всех волонтеров Пскова и Псковской области.
Присоединиться просто. Телефон 8 911 359 21 67 и группа в Вконтакте «Доброволец Псковской области»
Все встречи проводятся в формате видеоконференции ZOOM. Присоединиться и задать вопрос может любой желающий, для этого нужно только заполнить анкету по ссылке на сайте Центра или группе организации во «ВКонтакте».
- За два месяца работы проекта видеоконференции посмотрели около 3 500 раз, - говорит председатель Центра. - Лично в конференциях приняли участие 50 человек.
Одна из важных особенность проекта - все лекции выходят в виде подкастов, их можно найти на Яндекс.Музыке или в Apple Podcasts по названию «Сила вместе, сила в месте».
- Когда приходишь в аудиторию и читаешь лекции, а потом отвечаешь на вопросы – это одно, - говорит Семен Никонов. – В данном же случае есть материальная составляющая в виде записей, к которым можно обратиться в любой момент и получить ответы на возникшие вопросы. Подкасты – это новая форма работы для нас, ни одно НКО в регионе пока ее не использовала. Мы для себя решили понять, насколько это действительно актуально и пользуется спросом.
В день защиты детей состоялась лекция адвоката Псковской областной коллегии адвокатов Анны Михайловой о мерах социальной поддержки, предусмотренных для людей, пострадавших от эпидемии. Эту встречу уже посмотрели более 1 000 раз.
Но самым популярным видео - у него 1 700 просмотров - стала конференция о работе ЖКХ во время режима самоизоляции, которую провел директор управляющей компании № 2 Пскова, председатель общественного совета при комитете псковской области по делам строительства и ЖКХ Дмитрий Гусаков.
Он рассказывал о работе управляющей компании, дезинфекции подъездов, отмене штрафов и пени за коммуналку, предоставление отсрочки по ее оплате. К примеру, из его лекции зрители могли узнать, что если пени все же начислили, то с заявлением об их списании следует обращаться в УК. Если компания настаивает на их выставлении, то надо получить письменный отказ и с ним идти в Госжилинспекцию, Роспотребнадор или прокуратуру. При этом не стоит забывать, что если потребитель услуг не платит за них три месяца и более, УК вправе взыскать долги.
Зрители могут задавать вопросы эксперту прямо по время эфира, а могут позвонить на телефон горячей линии, посмотрев видео в записи или прослушав подкаст. Диспетчер, принимающий звонки, имеет юридическое образование. Всего с начала реализации проекта поступило 63 звонка.
- Так после лекции о работе ЖКХ по телефону обратилась женщина с вопросом о взаимодействии с подрядчиком, выполняющим капитальный ремонт в ее доме, - рассказывает адвокат, член Ассоциации юристов России, Неля Лебедева. - Женщина рассказала, что у нее в ванной были срезаны полотенцесушители, а произвести их замену подрядчик предложил за счет хозяйки квартиры, ссылаясь на то, что закупленное им оборудование не подходит по размерам. На консультации мы разъяснили, что размеры полотенцесущителей относятся к техническим особенностям дома, которые должен был предусмотреть подрядчик и вся замена должна быть выполнена полностью за его счет. После консультации женщине удалось урегулировать этот вопрос, организация, выполняющая капремонт взяла все расходы на себя.
Еще один звонок поступил после лекции о мерах социальной поддержки в условиях карантина, где, в том числе, обсуждались выплаты родителям детей до 16 лет. Обратившаяся женщина обнаружила, что при заполнении заявления на получение выплат на сайте Госуслуг отсутствует графа «опекун» и становится непонятно, положены ли детям, находящимся под опекой, эти выплаты. Оказалось, что да, опекуны также могут оформить получение выплат, но им необходимо лично написать заявление в МФЦ или Пенсионном фонде.
- Эфиры смотрят люди совершенно разного возраста, - говорит Семен Никонов. – Льготами и пособиями больше интересуется молодежь, молодые семьи. Если речь о соцуслугах и пенсиях, то вопросы приходят от пенсионеров. Не могу сказать, смотрят они эфиры или читают пресс-релизы, но звонки от них поступают регулярно.
Проект «Удалённое волонтерство» продлится до сентября. На июль-август запланировано еще несколько встреч.
Телефон горячей линии - 8(953) 235-67-67. Звонить можно даже с вопросами не по теме эфира
Трансляции встреч ведутся в группы в социальных сетях в прямом эфире, а записи выкладываются на YouTube-канале Центра устойчивого развития Псковской области, поэтому они доступны для просмотра и после завершения прямых эфиров. Все ролики можно увидеть здесь.