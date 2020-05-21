Деньги на самоизоляцию

Пандемия коронавируса и ограничительные меры, которые заставили жителей региона засесть дома целыми семьями, внесли свои коррективы в их повседневные траты. Казалось бы, пребывание дома и отсутствие соблазнов в виде походов в кафе, кино, торговые центры, должны привести к экономии семейного бюджета. Но так ли это?

Сэкономить на вирусе

Я сама отношусь к той немногочисленной категории людей, которая может похвастаться некой экономией в период самоизоляции. Сразу оговорюсь, что мне повезло: я не потеряла работу и моя заработная плата ни на копейку не стала меньше. Вдвоем с пятнадцатилетней дочерью мы живем на мою зарплату. Стоит ли говорить, что в докоронавирусное время она расходилась довольно быстро. Кредит, коммуналка, питание, транспортные расходы и расходы на мобильную связь, бассейн, репетитор, отдых и развлечения — это ежемесячные траты. К ним время от времени присоединяются траты на одежду и обувь, подарки на день рождения и праздники, школьные нужды, оплата каких-то поездок.

Как только мы засели дома часть расходов отпала сама собой. Я и дочь — малоежки, поэтому на еду тратить больше не стали. Поначалу я думала, что наше сидение дома отразиться на счетах за коммуналку. Но нет. Даже потребление электроэнергии — с утра до ночи работающий ноутбук и вечно заряжающиеся телефоны - не увеличилось. Выросли разве что затраты на мобильную связь и интернет, рублей на 300-400, что оказалось не очень существенным на фоне общей картины. Впервые за долгие годы, к моменту получения зарплаты у меня на карте оставались деньги. Но мой пример, скорее, исключение. Но опрос, который «Псковская правда» провела в своей группе в «ВКонтакте», - а участие в нем приняли больше 3,3 тысяч человек, - показал, что таких людей, у которых получилось экономить на самоизоляции всего 7,41%. У большинства опрошенных (59,53%) расходы выросли на еду. На втором месте коммунальные услуги, на них стали больше тратить средств 41,8% участников опроса.

Все съела еда

На самоизоляции расходы россиян сократились на треть, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Такие данный во вторник, 19 мая, привел зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. Он отметил, что операции по картам в апреле сократились на 34% в сравнении с прошлым годом, а в сравнении с мартом — на 42%. Сильнее всего пострадали онлайн-покупки, а вот продуктовый ритейл показал рост на 23%, при этом каждая вторая покупка россиян в офлайн-магазинах пришлась именно на продукты. Общероссийские тенденции характерны и для Псковской области. Подавляющее число участников опроса отмечают, что их расходы выросли, и, прежде всего, на еду. Андрей и Людмила Кухтиновы воспитывают пятерых детей. Говорят, что с переходом на самоизоляцию здорово выросли расходы на питание, доходы существенно снизились и почти все запасы, что откладывались на летний отдых у моря, уже потрачены.

Да, отпала необходимость оплачивать дополнительное образование, раз занятий нет. За счет этого мы сэкономили на хореографии для младших, в музыкальной школе не платили за занятия в мае. Не платили за питание двух детей в школе. Людмила Кухтинова

- Несмотря на это, на еду ушло больше, чем сэкономили, - говорит Людмила. - Это мы еще запланированную покупку одежды отложили, потому как сначала магазины закрылись, потом все остались дома, а для выезда на дачу, пока было тепло, обошлись тем, что было. Так что говорить об экономии не приходится.

Непредвиденные расходы

У Светланы Потаповой внук — ученик начальной школы. До того, как перешел на дистанционное обучение, компьютером не пользовался. Теперь ежедневно проводит за ним по 2 часа и более, чтобы выполнять домашнее задание.

Плюс просмотр мультиков, какие-то игры вместо прогулок и игр на улице. Да и мы, взрослые, больше времени стали проводить время у телевизора. Светлана Потапова

В итоге в апреле счет за электричество пришел на 150 рублей больше. Вроде и не значительно, а в общих расходах ощутимо. Появились в семье и новые статьи расходов — средства индивидуальной защиты и транспорт. - После тщетных поисков и покупки в аптеке на Госпитальной пяти масок за 214 рублей, пришлось шить их самостоятельно, - говорит Светлана. - Хлоргексидин, перекись и парацетамол тоже выросли в цене почти вдвое. Что до транспортных расходов, то по семейным обстоятельствам пришлось в дневное время несколько раз добираться от площади Ленина до Крестов. Увы, на такси. На одну поездку пришлось потратить не 27 рублей, а 130 рублей, и это только в одну сторону. Псковичка Оксана Широкая в поисках работы находится с декабря прошлого года. В марте как раз только нашла место, которое устраивает, но поработать не успела — сказались вынужденные выходные.

У нас в семье мало что изменилось именно в связи с самоизоляцией. Единственное, что муж вернулся в Псков, так как питерская контора, где он работал, заказов сейчас не даёт. Здесь он получает меньше, но зато совместное проживание экономнее, плюс экономия на поездках, то на то и выходит. Оксана Широкая

- В магазинах вижу подорожание, это да, - отмечает Оксана.- Поэтому и расходы на еду у всех подскочили, думаю. Кредиты мы как платили, так и платим. На одежду как не хватало, так и не хватает. О каких-то поездках на отдых вообще говорить не приходится.

СПРАВКА К вопросу о расходах на коммунальные услуги. Согласно информации пресс-служб ресурсоснабжающих организаций, за апрель месяц существенно выросло разве что потребление населением электроэнергии. Уже в первую нерабочую неделю марта рост составил 1,2%. А в апреле псковичи потребили электроэнергии на 21,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объемы потребления газа населением выросли совсем незначительно, на какие-то доли процентов, а воды - на 2,4%.