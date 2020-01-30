Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Семья

Рожаем!

Ровно год назад в Пскове открылся новый перинатальный центр – полет аиста нормальный

Текст:
Наталья Баранова
30 января 2020 года, 11:34
Фото: combat.spb.ru
0

В новом перинатальном центре работают на самом современном оборудовании, предоставляют женщинам отдельные родзалы, выхаживают детей с экстремально низким весом. Есть лишь одна остро стоящая проблема - дефицит кадров.

Спустя год после открытия нового перинатального центра в редакцию «Псковской правды» пришел его главный врач Сергей Сукманюк.

- Процесс переезда был сложным, - не стал скрывать главный врач, - но коллектив справился, переехали безболезненно для пациентов. Считаю, все прошло удачно.

С переездом в распоряжении врачей появился полный набор нового необходимого оборудования, в том числе для выхаживания недоношенных детей. С экстремально низкой массой тела - меньше одного килограмма – медикам удалось выходить за год 13 детей из 23.

- Это считается хорошим результатом, - отметил Сергей Сукманюк, - выживаемость свыше 50 %.

Беременных с тяжелыми патологиями, если есть риск преждевременных родов, привозят в Псков со всей области.

- Более 90 % недоношенных детей появляются в стенах перинатального центра, - продолжает Сергей Сукманюк, - так и должно быть, для этого перинатальный центр и создавался.

Рожаем!

Инфографика Кирилла Гавриленко

Количество родов городских жительниц и рожениц из районов в перинатальном центре практически равно. Если есть необходимость, рожениц могут направить в федеральные клиники Санкт-Петербурга.

 Вместе с мамой

В новом перинатальном центре появилось еще одно отделение — патологии новорожденных.

- Мы специально создали отделение, чтобы детей не перевозить в другие лечебные учреждения, - говорит Сергей Сукманюк. - Новорожденные транспортировку переносят не очень хорошо, несмотря на кювезы и другое специальное оборудование.

Да и материнское молоко - немаловажный фактор в лечебном процессе, мамы получили возможность находиться рядом с детьми, кормить их, пусть иногда даже с помощью зонда.

СПРАВКА

513 детей прошли через отделение патологии новорожденных, 80 % лежали вместе с мамами


Однако кадровая проблема стоит для перинатального центра на первом месте.

- Нужны врачи - акушеры, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, реаниматологи для детей, врачи практически всех специальностей и медсестры, - перечисляет Сергей Сукманюк, - это моя головная боль, постоянно думаю, как выйти из этой ситуации.

По словам главного врача, не найти докторов даже на зарплату в 45 тысяч рублей и медсестер на 30 тысяч.

- Кадровая проблема остро стоит по всей области, - не скрывает заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Сачков. - Псков и Великие Луки не попадают в программу «Земский доктор», по которой выплачивают миллион рублей, она предусмотрена только для сельских врачей и малых городов с населением до 50 тысяч человек. Мы врачам компенсируем съем жилья до 11 тысяч рублей, в Пскове можно снять квартиру за эти деньги. Также будем увеличивать подъемные.

Первые

Еще одни интересные статистические данные привел Сергей Сукманюк. Около 8-9 % жителей Псковской области появляются на свет за ее пределами. Не всегда женщины уезжают рожать в другие города или даже за пределы России. Роды могут случиться и на отдыхе или даже в командировке.

В ближайшее время в Псковском перинатальном центре откроют кабинет представителя страховой компании для того, чтобы страховой медицинский полис на ребенка можно было получить еще до выписки из роддома.

С 21 декабря в учреждении уже работает удаленное рабочее место отдела ЗАГС, в роддоме теперь выдают свидетельства о рождении детей и избавляют родителей от лишней волокиты.

- Мы первое медицинское учреждение на Северо-Западе, где можно получить такую услугу, - рассказал Сергей Сукманюк. - Ею уже воспользовались около 150 женщин, это не только жительницы Пскова, но и роженицы из районов.


СПРАВКА

Двух рожениц доставили в перинатальный центр с помощью вертолета санитарной авиации

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Как вылечить изжогу

Общество / Здоровье
30 января 10:35

Как вылечить изжогу

И что делать с неприятным запахом изо рта
Следующей участницей «Модной революции» станет Иолла Ткаченко

Общество
29 января 13:12

Следующей участницей «Модной революции» станет Иолла Ткаченко

Заявку на участие в проекте прислала ее дочь Влада, девушка уверена, что стилисты помогут маме раскрыться и стать более уверенной в себе
«Псковичи не должны платить за гектар в болоте десятки тысяч рублей»

Общество
28 января 12:42

«Псковичи не должны платить за гектар в болоте десятки тысяч рублей»

Собственникам недвижимости дадут больше времени на устранение ошибок в кадастровой оценке, типовые ошибки устранят сразу на все дачное товарищество или многоквартирный дом, и платить за это собственнику не придется
  • Воры разобрали стену и обокрали дом в Новосокольническом районе
  • Никотиносодержащую продукцию запретили продавать в Псковской области
  • Псковский школьник с фотографией с турецкого берега поборется в конкурсе «Селфи с классиком»
  • Перерасчета псковичам за отопление из-за теплой зимы не будет
  • Как назначаются пенсии по возрасту в 2020 году
  • Десятая церемония вручения премии «Народное признание» пройдет в Пскове сегодня
  • Псковский Красный Крест просит откликнутся ветеранов-медиков
  • Белорус сломал псковскому бомжу позвоночник
  • За строительством великолукской школы можно будет наблюдать онлайн

    • 29 января

  • Михаил Ведерников поздравил жителей Новосокольников с Днем освобождения города
  • На улице Яна Фабрициуса в Пскове посадят новые деревья вместо снесенных
  • Наркоман вынес с территории псковского предприятия полтонны стружки и сдал ее в металлолом
  • Заместитель губернатора поручил нарастить темпы работ по реконструкции лиц Я. Фабрициуса и Инженерной в Пскове
  • Дети псковских росгвардейцев приняли участие в конкурсе рисунков к 76-летию снятия блокады Ленинграда
  • Медицинские организации Псковской области обеспечены противочумными костюмами
  • В Псковской области достаточно лекарств для борьбы с коронавирусом — комитет по здравоохранению
  • Сбербанк провел для псковских студентов лекцию по актуальным финансовым инструментам
  • Все вернувшиеся из Китая псковские туристы будут обследованы
  • Александр Нестерук: Ситуация с коронавирусом нарастает стремительно, но поводов для паники нет
  • Михаил Ведерников будет курировать подготовку Псковской области к голосованию по поправкам в Конституцию
  • Архивисты рассказали, как псковичи убирали снег в XIX веке
  • 30 кубометров отходов вывез регоператор по обращению с ТКО с Талабов
  • Около 200 тыс тонн молока надоили в Псковской области в прошлом году 
  • Два новых детских сада Пскова получили здания
  • Михаил Ведерников исполнил мечту юного псковича и подарил ему рыцарские доспехи
  • Ростуризм рекомендует россиянам отказаться от поездок в Китай
  • Сегодня на участке улицы Некрасова в Пскове будет ограничено движение
  • Более 150 км оптоволокна потребуется для подключения псковских социально значимых объектов к интернету

    • 28 января

  • Полуфинальные и финальные игры по баскетболу среди команд муниципалитетов пройдут весной
  • Средства на строительство пристройки к детскому саду в Писковичах будут предусмотрены в 2020-21-м годах

    • Новости

    Говоря по-русски - беда

    Происшествия
    Мария Соколова 28 января 12:30

    Говоря по-русски - беда

    Наказание за нарушение тишины, борьба с киберпреступниками и первое в области отравление снюсами — псковская полиция поделилась своими ответами на самые острые вопросы последних недель

    Артемий Лебедев в Пскове: Абсолютно сказочный вид

    Общество / Шоу
    27 января 20:17

    Артемий Лебедев в Пскове: Абсолютно сказочный вид

    Известный блогер поделился впечатлениями о городе на своем YouTube-канале

    Грязевая бомба

    Общество
    27 января 13:52

    Грязевая бомба

    Псков зарастает по уши: откуда грязища в бесснежную зиму