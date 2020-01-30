В новом перинатальном центре работают на самом современном оборудовании, предоставляют женщинам отдельные родзалы, выхаживают детей с экстремально низким весом. Есть лишь одна остро стоящая проблема - дефицит кадров. Спустя год после открытия нового перинатального центра в редакцию «Псковской правды» пришел его главный врач Сергей Сукманюк. - Процесс переезда был сложным, - не стал скрывать главный врач, - но коллектив справился, переехали безболезненно для пациентов. Считаю, все прошло удачно. С переездом в распоряжении врачей появился полный набор нового необходимого оборудования, в том числе для выхаживания недоношенных детей. С экстремально низкой массой тела - меньше одного килограмма – медикам удалось выходить за год 13 детей из 23. - Это считается хорошим результатом, - отметил Сергей Сукманюк, - выживаемость свыше 50 %. Беременных с тяжелыми патологиями, если есть риск преждевременных родов, привозят в Псков со всей области. - Более 90 % недоношенных детей появляются в стенах перинатального центра, - продолжает Сергей Сукманюк, - так и должно быть, для этого перинатальный центр и создавался.



Количество родов городских жительниц и рожениц из районов в перинатальном центре практически равно. Если есть необходимость, рожениц могут направить в федеральные клиники Санкт-Петербурга.

Вместе с мамой

В новом перинатальном центре появилось еще одно отделение — патологии новорожденных. - Мы специально создали отделение, чтобы детей не перевозить в другие лечебные учреждения, - говорит Сергей Сукманюк. - Новорожденные транспортировку переносят не очень хорошо, несмотря на кювезы и другое специальное оборудование. Да и материнское молоко - немаловажный фактор в лечебном процессе, мамы получили возможность находиться рядом с детьми, кормить их, пусть иногда даже с помощью зонда.

СПРАВКА 513 детей прошли через отделение патологии новорожденных, 80 % лежали вместе с мамами



Однако кадровая проблема стоит для перинатального центра на первом месте. - Нужны врачи - акушеры, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, реаниматологи для детей, врачи практически всех специальностей и медсестры, - перечисляет Сергей Сукманюк, - это моя головная боль, постоянно думаю, как выйти из этой ситуации. По словам главного врача, не найти докторов даже на зарплату в 45 тысяч рублей и медсестер на 30 тысяч. - Кадровая проблема остро стоит по всей области, - не скрывает заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Сачков. - Псков и Великие Луки не попадают в программу «Земский доктор», по которой выплачивают миллион рублей, она предусмотрена только для сельских врачей и малых городов с населением до 50 тысяч человек. Мы врачам компенсируем съем жилья до 11 тысяч рублей, в Пскове можно снять квартиру за эти деньги. Также будем увеличивать подъемные.

Первые

Еще одни интересные статистические данные привел Сергей Сукманюк. Около 8-9 % жителей Псковской области появляются на свет за ее пределами. Не всегда женщины уезжают рожать в другие города или даже за пределы России. Роды могут случиться и на отдыхе или даже в командировке. В ближайшее время в Псковском перинатальном центре откроют кабинет представителя страховой компании для того, чтобы страховой медицинский полис на ребенка можно было получить еще до выписки из роддома. С 21 декабря в учреждении уже работает удаленное рабочее место отдела ЗАГС, в роддоме теперь выдают свидетельства о рождении детей и избавляют родителей от лишней волокиты. - Мы первое медицинское учреждение на Северо-Западе, где можно получить такую услугу, - рассказал Сергей Сукманюк. - Ею уже воспользовались около 150 женщин, это не только жительницы Пскова, но и роженицы из районов.

