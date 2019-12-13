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Общество / Семья

Как псковичам порадовать одиноких стариков к Новому году

Волонтеры «Старость в радость» рассказали, какие нужны подарки и как им радуются в интернатах

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Ольга Нефёдова
13 декабря 2019 года, 16:34
Фото: Андрей Степанов
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В редакцию газеты «Псковская правда» обратились волонтеры фонда «Старость в радость». В преддверии новогодних праздников они просят порадовать стариков, которые остались без заботы родных.

«Дорогие друзья!

Приближается замечательный праздник — Новый год. Его ждут не только дети, но и старики, которые находятся в интернатах нашей области. Большую работу в них проводит фонд «Старость в радость» во главе с руководителем Виолеттой Образцовой и волонтеры. Как радуются эти люди приезду волонтеров! Они, как дети, ждут не только концерта, но и подарков — теплых носочков и тапочек. Они радуются, что им уделяют внимание, и они не забыты. Фонд старается поздравить человека с днем рождения и удовлетворить индивидуальные пожелания. Тяжело охватить всех, а хочется, чтобы каждый пожилой человек в этот день не чувствовал себя обделенным.

Давайте, кто не равнодушен, купим теплые носки и тапочки или перечислим, кто сколько может на эти вещи».

Волонтеры фонда «Старость в радость».


СПРАВКА

Средства можно перевести на карту Сбербанка руководителю фонду Виолетте Образцовой. Карта привязана к телефону +7 911 365 80 75.

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