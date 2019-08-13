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Общество / Семья

За счастье и против «Дома-2»

Закрыть скандальное телешоу, родить счастье самим, рассчитывать только на себя и бить в колокол после регистрации брака предложили на форуме молодых семей под Псковом

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Ольга Нефёдова
13 августа 2019 года, 09:34
Фото: Андрей Степанов
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Загородный отель «Плесков» на прошлой неделе был похож на большой улей — шумный и веселый. Только вместо муравьев по нему сновали взрослые и дети — участники третьего Всероссийского форума молодых семей. Детвора мастерила поделки, бегала и прыгала, заводила новых друзей. Мамы и папы в этот момент сыпали идеями и пытались найти ответы на очень важные вопросы. Особыми гостями стали митрополит Тихон (Шевкунов) и федеральный уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

78% молодежи называют создание крепкой семьи — главной жизненной целью, но в реальности две трети браков распадаются, и почти половина — в первые пять лет после создания.


За счастье и против «Дома-2»Григорий Сайфуллин,
руководитель межрегиональной программы «Любовь, семья, счастье», глава общественной организации «Агентство социально-демографического развития» 
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ ФОТОРЕПОРТАЖ
В Пскове стартовал форум молодых семей

НАЧНИ С СЕБЯ

Почему современные родители ратуют за рождение лишь одного ребенка? Должно ли семье помогать государство? Ответы искали на форуме.

— Молодые семьи не уверены в завтрашнем дне, — высказал мысль участник форума Александр. — Принято множество федеральных и региональных программ, но многие из них просто не работают, поэтому и детей рожают все меньше.

Александр с семьей приехал из Пензы. Они с женой воспитывают троих детей. Говорят, что надеются только на себя.

— У нас в Пензе зарплаты небольшие, но я в себе уверен, поэтому детей у нас трое, — рассказывает он. — Честно скажу, что и у меня уверенности с каждым годом все меньше. Вроде и программы есть, но они, выходит, не для нас. Нам говорят: «Зачем вам земельный участок за третьего ребенка, у вас же есть большой дом». Мне кажется, все очень портит нехорошая приписка в принимаемых программах — «на усмотрение местных властей».

За счастье и против «Дома-2»
Главная ценность форума — совместное времяпрепровождение родителей и детей.
Фото Андрея Степанова.
Вопрос — а стоит ли на кого-то рассчитывать, кроме себя? — поднимался на форуме неоднократно.

— Наш клуб молодых мам работает по принципу: сам придумал, сам организовал, сам провел, — делится опытом Дарья из Бурятии. — Мы не ждем, что кто-то придет и что-то нам даст или сделает что-то за нас, мы просто делаем. Проект начинался с трех человек в социальных сетях и совместных походов в игровые комнаты.

— Начинать надо с себя, — поддерживает Дарью Виктория из Санкт-Петербурга. — Сама я из Поволжья, жили мы небогато — картошка да огурцы — но все были напитаны любовью. А мама, когда пекла пироги, обязательно разносила по соседям.

У Виктории пятеро детей. Они с мужем — инициативные родители, участвуют во многих движениях.

— Наша беда в том, что мы очень закрыты, — убеждена она. — Мы почти не принимаем гостей, мы не умеем дружить семьями, да просто не можем улыбнуться в лифте чужому ребенку. Не нужно чего-то от кого-то ждать, надо дружить, общаться, в конце концов пить чай с малиновым вареньем на кухне — в этом основа семейных ценностей.

РОДИ СЕБЕ СЧАСТЬЕ

Что необходимо сделать для того, чтобы укрепить семью? Как избежать большого числа разводов?

Мы не очень сильное поколение по сравнению с нашими отцами, тем более с дедами. И надо смотреть правде в глаза: мы именно таковы. Мы не выдерживаем сложностей, пасуем перед ними и идем по пути наименьшего сопротивления. Конечно, нельзя сказать, что все семьи тогда были счастливы, но люди творили свое счастье, они не отступали при малейшей сложности, что, к сожалению, происходит сегодня.


За счастье и против «Дома-2»Митрополит Псковский и Порховский Тихон
Пять дней пролетели на одном дыхании. И участники, и организаторы пришли к мысли, что одного такого форума мало.

Расстаться с семьями было невозможно, мы не успели обсудить много вопросов. Сегодня мамы и папы видят в институте уполномоченных поддержку, они предложили по образцу Совета отцов создать Советы молодых семей в регионах. Интересные предложения поступили по обучению просемейных блогеров, продвижению социальной рекламы.


За счастье и против «Дома-2»Анна Кузнецова,
уполномоченный при президенте России по правам ребенка 
В недрах форума родился (если уместно употреблять это слово) еще один необычный проект с рабочим названием «Счастье можно родить». Об этом на пресс-конференции в «Псковской правде» в заключительный день форума 9 августа рассказал Григорий Сайфуллин:

— На подведении итогов глава одной из семей встал и сказал: «Нашей семье всего 11 месяцев, но мы уже хотим быть многодетными». Мы решили, что через какое-то время посчитаем, сколько детей родилось после этого форума.

В НОВОМ СТАТУСЕ

Форум молодых семей — единственный в России, где участие вместе с родителями принимают дети.

— Их занимали аниматоры, они участвовали в мастер-классах, делали семейное дерево и семейный герб, — рассказала участница форума Ольга Потапова. — Получили кучу подарков, а эмоций еще больше. Они в таком восторге, что в себя прийти не могут до сих пор.

Один из участников форума во время дискуссии предложил закрыть телепередачу «Дом-2», назвав проект «ненормальным», «негативно влияющим на детей». По словам уполномоченного Анны Кузнецовой, «свято место пусто не бывает». Стоит закрыть этот проект, на смену ему придет другой. А потому важно придумать, что именно может заместить имеющийся телепродукт.

Она сообщила, что вскоре встретится с представителями телевидения, предложение о закрытии «Дома-2» планируется обсудить наряду с вопросами о создании качественных современных программ для широкой аудитории.

Сама Анна Кузнецова предложила проводить форум на Псковской земле постоянно. Псковичам идея, конечно, понравилась.

Мы будем делать все возможное, чтобы в будущем форум молодых семей прописался на Псковской земле. Это очень нужный формат. Судя по отзывам молодых семей, для них это очень полезно.


За счастье и против «Дома-2»Наталья Плявинская, начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области
На память об этом форуме Пскову останется арт-объект «Семейное дерево сердец». Конструкцию высотой в 3,5 метра выковал кузнец из Себежа Владимир Тюрягин, в Пскове ее установили на набережной, под спуском с улицы Детской, где стоит Дворец бракосочетания. В своем аккаунте в «Инстаграме» Наталья Плявинская пообещала, что после форума конструкция уедет на доработку — ее покрасят. После водворения на место она встанет на постамент, рядом появятся скамейки. Плюс, что важно, пока над сердцем из деревьев работают специалисты, должен завершиться процесс согласований. Все-таки в охранной зоне Кремля решили поставить. После заключения брака молодожены смогут ударить в колокол в центре сердца, оповестив город о своем новом статусе. 

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ ФОТОРЕПОРТАЖ
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»
КСТАТИ

400 семей приняли участие в работе форума, 200 из них — из Псковской области.

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Форум молодых семей
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За счастье и против «Дома-2»
Закрыть скандальное телешоу, родить счастье самим, рассчитывать только на себя и бить в колокол после регистрации брака предложили на форуме молодых семей под Псковом
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