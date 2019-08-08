Бьёт — значит не любит

Сегодня о домашнем насилии говорит вся общественность: под хэштегом #ЯНЕХОТЕЛАУМИРАТЬ женщины всей страны рассказывают истории о том, что они пережили, привлекают внимание к этой проблеме. К проблеме, с которой бороться очень сложно. О том, как сейчас в Псковской области обстоит ситуация с насилием в семьях, а также почему женщины не всегда понимают, в какой ловушке они оказались, мы побеседовали с Еленой Яблочкиной, руководителем кризисной службы «Независимого социального женского центра» Псковской области. Он существует уже давно, с 1995 года.

ОСОЗНАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Наибольший пик обращений на наш телефон доверия пришёлся на конец 90-х — начало 2000-х годов, когда мы только-только появились нам звонили женщины по самым разным вопросам. Со временем спецификой работы нашей службы стала именно проблема насилия в семье. Сейчас нам поступает около 200 таких обращений в год.

По статистике и международной, и российской, и Женского центра, чаще всего насилию подвергаются женщины — их более 90 %. Мужчины тоже, но это бывает очень редко.

— Обычно женщины звонят и жалуются на то, что в семье что-то не складывается, на разногласия: «Мы поссорились, он на меня накричал. Нет, он руку на меня не поднимал, просто оттаскал за волосы». И мы женщине объясняем, что это — всё равно насилие, что это ненормально. А потом и дети, глядя на родителей, перенимают такую же стратегию своего поведения и будут строить свою семью точно так же.

Елена Яблочкина уверена: сотрудники полиции должны понимать, как происходит насилие, что оно циклично, повторяется и усиливается. Что нельзя вести разговор с агрессором в присутствии пострадавших, а уж тем более — принимать его сторону. И чтобы женщина решилась все изменить, должно быть несколько вызовов полиции, может пройти несколько лет.

— Мы проводим для наших сотрудников полиции и дежурных участковых такие семинары, объясняем, разговариваем, — говорит руковожитель кризисной службы Женского центра. — Радует, что такие встречи находят отклик среди сотрудников полиции.

Как подчеркнула собеседница, многих женщин также держат в плену стереотипы, которые вбивают в голову подруги, родственники: мол, у ребёнка должен быть отец, нельзя выносить сор из избы, наверно, ты сама что-то делаешь не так.

Чем может помочь Независимый центр женщинам, оказавшимся в беде? Прежде всего, предоставить консультацию, помощь психологов и юриста. Также Центр активно сотрудничает с адвокатами:

— Без помощи юристов очень сложно вести доказательную базу, выступать в суде. Даже просто правильно подать заявление в полицию, чтобы на него точно была реакция. Наша большая помощница, которой мы очень благодарны, адвокат Анна Сергеевна Здановская. Эту помощь, психологическую и юридическую, мы предоставляем женщинам, которые подвергаются насилию в семье, бесплатно. Так же у нас есть возможность предоставить женщине убежище — временное жилье.

Как заметила руководитель кризисной службы Центра, в маленьких городах ситуация ещё сложнее — там все друг-друга знают. Даже в Пскове женщины не готовы рассказывать о ситуациях, в которых они оказались, что уж говорить о райцентрах

— На мой взгляд, очень хорошо, что во время флешмоба #ЯНЕХОТЕЛАУМИРАТЬ женщины начали говорить об этом, — уверена Елена Яблочкина. — Потому что молчание только на руку агрессорам и насильникам, ведь они боятся огласки. Люди, которые совершают насилие в семье, — это не психически больные, они нормальные и адекватные люди. Внешне мы никогда не сможем вычислить такого человека: он на людях может быть вежливым и добрым, хорошим работником, уступать место женщинам в автобусе и подавать на выходе руку. И люди могут не догадываться о том, что происходит дома.