Бьёт — значит не любит

Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.Как рассказала руководитель кризисной службы, насилие в семье бывает разных видов. Физическое — это побои, психологическое — постоянное унижение и травля, экономическое — когда мужчина все деньги забирает себе или полностью контролирует, куда они тратятся. То есть финансы становятся инструментом давления на женщину. Сексуальное насилие — когда женщину принуждают к выполнению «супружеского долга», не учитывая её желание.
— Тема сексуального насилия в семье — очень закрытая и, как правило, не обсуждаемая. Женщины не готовы об этом рассказывать даже психологам и другим специалистам. Несколько лет назад мы хотели провести исследование этого вида насилия, но разговор не пошел, исследование пришлось свернуть.
Не только женщины, но и дети могут подвергаться домашнему насилию. И не обязательно физическому. Елена Яблочкина рассказала один случай из своей практики, когда отец брал любимую собачку ребёнка за шкирку и держал за окном на высоте. Так он заставлял ребёнка делать уроки. А самого ребенка никто не бил, нет.
ВАЖНО
План безопасности для женщины в семье с агрессором:
1. Договоритесь с соседями, чтобы они вызвали полицию, если услышат шум и крики из вашей квартиры.
2. В безопасном и доступном месте спрячьте деньги, паспорт, документы на детей, запасную одежду и лекарства.
3. Договоритесь с друзьями, к кому вы можете приехать в случае опасности.
4. Уничтожьте все вещи, по которым обидчик может вас вычислить.
5. Узнайте телефоны служб, которые могут вам помочь (телефон доверия, кризисный центр).
6. В критической ситуации покидайте дом, даже если вам не удалось взять необходимые вещи.
Чтобы вычислить домашнее насилие и бороться с ним, надо понимать, как оно строится:
— Насилие проходит несколько фаз, первая — это напряжение. Агрессор начинает так или иначе выбирать различные манипулятивные техники, чтобы подавить человека. Начинается всё с контроля — звонков, смсок, приказов, что надевать, и заканчивается изоляцией женщины от друзей, родственников и знакомых.
Что делать женщине, если на этом этапе она понимает, что мужчина и правда ограничивает круг ее друзей и общения? Отстаивать свои интересы, объяснить своему партнёру, почему вам важно встречаться с друзьями. Если он нормальный человек, то поймет и не будет вас ограничивать.
После фазы насилия наступает фаза, которую специалисты называют «медовый месяц».
— Что вводит женщину в заблуждение и что не могут иногда понять полицейские, когда говорят, что она прийдет, заявление напишет, а потом они будут мириться? Насилие совершает психически здоровый мужчина, и он чувствует, что что-то сделал не так. Он начинает извиняться, задаривать подарками: путёвка на море, шуба или просто цветы и шоколадки. И здесь дело даже не в подарках, а в том что «медовый месяц» вводит женщину в заблуждение, мол, это случайность, такого больше не повторится. Но если семья входит в этот цикл, то дальше «медовый месяц» все равно будет переходить в фазу напряжения и в фазу насилия. Со временем фаза останется только напряжение и насилие.
Только тогда женщина начинает понимать, что надо как-то выбираться из сложившейся ситуации, когда у нее пропадает последняя надежда.
Мы не могли не вспомнить статистику, приведенную недавно нашей полицией, что на каждые девять побитых женщин приходится семь побитых мужчин:
— Не совсем понимаю приведенную статистику, — сразу же отреагировала Елена Яблочкина. — Потому что, когда женщина совершает акт агрессии, как правило, до этого она терпит домашнее насилие на протяжении долгого времени. Потом хватается за нож и наносит удар. Но все эти женщины сидят в тюрьме. Те же сестры Хачатурян, которые убили отца, который их годами насиловал. И теперь их же хотят посадить, обвиняя в групповом убийстве. С такой статистикой у нас бы уже все женские тюрьмы были переполнены!
А вот подсчитать, сколько реально семей страдают от насилия, очень сложно:
— Мы проводили исследования в конце 90-х годов, тогда насилию подвергалась каждая четвертая. Опять же, что понимать под насилием? Полиция в статистику берёт только физическое насилие. А если брать психологическое, экономическое, сексуальное, то можно сказать, что каждая третья семья подвергается насилию.
Как подчеркнула руководитель кризисной службы, их задача — это не разрушить семью и обвинить во всём мужчину. Кстати, если мужчина сможет осознать свою проблему агрессора, то ему помогут с ней справиться специалисты-психологи.
— В критической ситуации женщины любят закрываться на кухне или в ванной - это небезопасно! На кухне много острых и опасных предметов, которыми увечья могут быть нанесены и мужчине. А в ванной сколько острых углов, травмы может получить женщина. Поэтому выход иногда один — убегайте!
Это не единственный центр помощи, куда может обратиться женщина, пострадавшая от домашнего насилия. Также в Пскове есть Областной центр семьи.
— Статистику по обращениям мы не ведём, но могу сказать, что каждое пятое обращение в наш Центр от женщин связано с насилием в семье, — рассказала директор учреждения Елена Воронцова. — Наши специалисты оказывают экстренную психологическую помощь по телефону. Если женщина готова и дальше работать, то в рабочие дни с 9:00 до 18:00 она может прийти в наш Центр и уже напрямую работать с психологами. Есть у нас и медиативная служба: если женщина приведёт мужчину, психологи будут работать с ними обоими, чтобы проработать сложившуюся ситуацию. Если насилие происходит в отношении несовершеннолетнего ребёнка, женщина может обратиться к нам, мы заберём его. Если подростку исполнилось больше 14 лет, то он сам может обратиться к нам, мы его тоже оставим у себя до того момента, когда конфликтная ситуация не будет разрешена.
Ещё одна организация, помогающая детям — это «Детская деревня SOS», где работает программа укрепления семьи, помогающая тем, у кого есть дети.
У нас есть служба поддержки, также есть возможность предоставить убежище для семьи с детьми, если они находятся в критической ситуации. Одновременно у нас могут жить шесть семей с детьми в возрасте от 10 до 13 лет. Всегда одна-три семьи у нас живет, так как проблема с насилием в семье очень острая. Всё время, пока женщина здесь живёт, с ней работают психологи и специалисты, которые помогают решить эту проблему на психологическом уровне. Как правило, женщина либо бросает обидчика и подаёт на развод, либо, что бывает очень редко, специалисты Центра выходят на контакт со второй стороной, если мужчина сам хочет и готов работать над собой. И помогают мужчине решить проблему с его агрессией. Но таких случаев за десять лет работы Центра было всего два. Есть и третий вариант — когда женщина возвращается обратно к агрессору. Но потом она снова приходит к нам в поисках защиты.
Алина Чернова, заместитель директора «Детской деревни SOS»
СПРАВКА
Независимый социальный женский центр работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00, телефон: 8 (8112) 73-25-22. Телефон доверия (все звонки анонимны и конфедициальны) работает с 10:00 до 18:00: 8 (8112) 75-45-45. Федеральный номер телефона доверия: 8800 7000 600.
Телефон «Областного центра семьи»: 8 (8112) 66-37-49 работает с 9:00 до 18:00 по рабочим дням.
Телефон программы укрепления семьи «Детской деревни SOS»: 8-921-215-85-88, с 9:00 до 17:00.