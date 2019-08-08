Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Семья

Бьёт — значит не любит

Оттаскал за волосы, поставил под контроль финансы, держал над открытым окном любимую собачку — как распознать домашнее насилие и где от него укрыться

Текст:
Мария Соколова
8 августа 2019 года, 10:01
Фото: Кристина Бахтина
0

Сегодня о домашнем насилии говорит вся общественность: под хэштегом #ЯНЕХОТЕЛАУМИРАТЬ женщины всей страны рассказывают истории о том, что они пережили, привлекают внимание к этой проблеме. К проблеме, с которой бороться очень сложно. О том, как сейчас в Псковской области обстоит ситуация с насилием в семьях, а также почему женщины не всегда понимают, в какой ловушке они оказались, мы побеседовали с Еленой Яблочкиной, руководителем кризисной службы «Независимого социального женского центра» Псковской области. Он существует уже давно, с 1995 года.

ОСОЗНАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Наибольший пик обращений на наш телефон доверия пришёлся на конец 90-х — начало 2000-х годов, когда мы только-только появились нам звонили женщины по самым разным вопросам. Со временем спецификой работы нашей службы стала именно проблема насилия в семье. Сейчас нам поступает около 200 таких обращений в год.


Бьёт — значит не любит

Елена Яблочкина, руководитель кризисной службы «Независимого социального женского центра» Псковской области

По статистике и международной, и российской, и Женского центра, чаще всего насилию подвергаются женщины — их более 90 %. Мужчины тоже, но это бывает очень редко.

— Обычно женщины звонят и жалуются на то, что в семье что-то не складывается, на разногласия: «Мы поссорились, он на меня накричал. Нет, он руку на меня не поднимал, просто оттаскал за волосы». И мы женщине объясняем, что это — всё равно насилие, что это ненормально. А потом и дети, глядя на родителей, перенимают такую же стратегию своего поведения и будут строить свою семью точно так же.

Елена Яблочкина уверена: сотрудники полиции должны понимать, как происходит насилие, что оно циклично, повторяется и усиливается. Что нельзя вести разговор с агрессором в присутствии пострадавших, а уж тем более — принимать его сторону. И чтобы женщина решилась все изменить, должно быть несколько вызовов полиции, может пройти несколько лет.

— Мы проводим для наших сотрудников полиции и дежурных участковых такие семинары, объясняем, разговариваем, — говорит руковожитель кризисной службы Женского центра. — Радует, что такие встречи находят отклик среди сотрудников полиции.

Как подчеркнула собеседница, многих женщин также держат в плену стереотипы, которые вбивают в голову подруги, родственники: мол, у ребёнка должен быть отец, нельзя выносить сор из избы, наверно, ты сама что-то делаешь не так.

Чем может помочь Независимый центр женщинам, оказавшимся в беде? Прежде всего, предоставить консультацию, помощь психологов и юриста. Также Центр активно сотрудничает с адвокатами:

— Без помощи юристов очень сложно вести доказательную базу, выступать в суде. Даже просто правильно подать заявление в полицию, чтобы на него точно была реакция. Наша большая помощница, которой мы очень благодарны, адвокат Анна Сергеевна Здановская. Эту помощь, психологическую и юридическую, мы предоставляем женщинам, которые подвергаются насилию в семье, бесплатно. Так же у нас есть возможность предоставить женщине убежище — временное жилье.

Как заметила руководитель кризисной службы Центра, в маленьких городах ситуация ещё сложнее — там все друг-друга знают. Даже в Пскове женщины не готовы рассказывать о ситуациях, в которых они оказались, что уж говорить о райцентрах

— На мой взгляд, очень хорошо, что во время флешмоба #ЯНЕХОТЕЛАУМИРАТЬ женщины начали говорить об этом, — уверена Елена Яблочкина. — Потому что молчание только на руку агрессорам и насильникам, ведь они боятся огласки. Люди, которые совершают насилие в семье, — это не психически больные, они нормальные и адекватные люди. Внешне мы никогда не сможем вычислить такого человека: он на людях может быть вежливым и добрым, хорошим работником, уступать место женщинам в автобусе и подавать на выходе руку. И люди могут не догадываться о том, что происходит дома.

Бьёт — значит не любит
Московская фотохудожница посвятила серию работ теме домашнего насилия.
Фото Кристины Бахтиной.
Бьёт — значит не любит
Московская фотохудожница посвятила серию работ теме домашнего насилия.
Фото Кристины Бахтиной.
Бьёт — значит не любит
Московская фотохудожница посвятила серию работ теме домашнего насилия.
Фото Кристины Бахтиной.
Бьёт — значит не любит
Московская фотохудожница посвятила серию работ теме домашнего насилия.
Фото Кристины Бахтиной.
Бьёт — значит не любит
Московская фотохудожница посвятила серию работ теме домашнего насилия.
Фото Кристины Бахтиной.
Бьёт — значит не любит
Московская фотохудожница посвятила серию работ теме домашнего насилия.
Фото Кристины Бахтиной.

Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.

ВИДЫ НАСИЛИЯ

Как рассказала руководитель кризисной службы, насилие в семье бывает разных видов. Физическое — это побои, психологическое — постоянное унижение и травля, экономическое — когда мужчина все деньги забирает себе или полностью контролирует, куда они тратятся. То есть финансы становятся инструментом давления на женщину. Сексуальное насилие — когда женщину принуждают к выполнению «супружеского долга», не учитывая её желание.

— Тема сексуального насилия в семье — очень закрытая и, как правило, не обсуждаемая. Женщины не готовы об этом рассказывать даже психологам и другим специалистам. Несколько лет назад мы хотели провести исследование этого вида насилия, но разговор не пошел, исследование пришлось свернуть.

Не только женщины, но и дети могут подвергаться домашнему насилию. И не обязательно физическому. Елена Яблочкина рассказала один случай из своей практики, когда отец брал любимую собачку ребёнка за шкирку и держал за окном на высоте. Так он заставлял ребёнка делать уроки. А самого ребенка никто не бил, нет.

ВАЖНО

План безопасности для женщины в семье с агрессором:

1. Договоритесь с соседями, чтобы они вызвали полицию, если услышат шум и крики из вашей квартиры.

2. В безопасном и доступном месте спрячьте деньги, паспорт, документы на детей, запасную одежду и лекарства.

3. Договоритесь с друзьями, к кому вы можете приехать в случае опасности.

4. Уничтожьте все вещи, по которым обидчик может вас вычислить.

5. Узнайте телефоны служб, которые могут вам помочь (телефон доверия, кризисный центр).

6. В критической ситуации покидайте дом, даже если вам не удалось взять необходимые вещи.

«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

Чтобы вычислить домашнее насилие и бороться с ним, надо понимать, как оно строится:

— Насилие проходит несколько фаз, первая — это напряжение. Агрессор начинает так или иначе выбирать различные манипулятивные техники, чтобы подавить человека. Начинается всё с контроля — звонков, смсок, приказов, что надевать, и заканчивается изоляцией женщины от друзей, родственников и знакомых.

Что делать женщине, если на этом этапе она понимает, что мужчина и правда ограничивает круг ее друзей и общения? Отстаивать свои интересы, объяснить своему партнёру, почему вам важно встречаться с друзьями. Если он нормальный человек, то поймет и не будет вас ограничивать.

После фазы насилия наступает фаза, которую специалисты называют «медовый месяц».

— Что вводит женщину в заблуждение и что не могут иногда понять полицейские, когда говорят, что она прийдет, заявление напишет, а потом они будут мириться? Насилие совершает психически здоровый мужчина, и он чувствует, что что-то сделал не так. Он начинает извиняться, задаривать подарками: путёвка на море, шуба или просто цветы и шоколадки. И здесь дело даже не в подарках, а в том что «медовый месяц» вводит женщину в заблуждение, мол, это случайность, такого больше не повторится. Но если семья входит в этот цикл, то дальше «медовый месяц» все равно будет переходить в фазу напряжения и в фазу насилия. Со временем фаза останется только напряжение и насилие.

Только тогда женщина начинает понимать, что надо как-то выбираться из сложившейся ситуации, когда у нее пропадает последняя надежда.

Мы не могли не вспомнить статистику, приведенную недавно нашей полицией, что на каждые девять побитых женщин приходится семь побитых мужчин:

— Не совсем понимаю приведенную статистику, — сразу же отреагировала Елена Яблочкина. — Потому что, когда женщина совершает акт агрессии, как правило, до этого она терпит домашнее насилие на протяжении долгого времени. Потом хватается за нож и наносит удар. Но все эти женщины сидят в тюрьме. Те же сестры Хачатурян, которые убили отца, который их годами насиловал. И теперь их же хотят посадить, обвиняя в групповом убийстве. С такой статистикой у нас бы уже все женские тюрьмы были переполнены!

А вот подсчитать, сколько реально семей страдают от насилия, очень сложно:

— Мы проводили исследования в конце 90-х годов, тогда насилию подвергалась каждая четвертая. Опять же, что понимать под насилием? Полиция в статистику берёт только физическое насилие. А если брать психологическое, экономическое, сексуальное, то можно сказать, что каждая третья семья подвергается насилию.

Как подчеркнула руководитель кризисной службы, их задача — это не разрушить семью и обвинить во всём мужчину. Кстати, если мужчина сможет осознать свою проблему агрессора, то ему помогут с ней справиться специалисты-психологи.

— В критической ситуации женщины любят закрываться на кухне или в ванной - это небезопасно! На кухне много острых и опасных предметов, которыми увечья могут быть нанесены и мужчине. А в ванной сколько острых углов, травмы может получить женщина. Поэтому выход иногда один — убегайте!

КУДА ЕЩЁ ОБРАТИТЬСЯ

Это не единственный центр помощи, куда может обратиться женщина, пострадавшая от домашнего насилия. Также в Пскове есть Областной центр семьи.

— Статистику по обращениям мы не ведём, но могу сказать, что каждое пятое обращение в наш Центр от женщин связано с насилием в семье, — рассказала директор учреждения Елена Воронцова. — Наши специалисты оказывают экстренную психологическую помощь по телефону. Если женщина готова и дальше работать, то в рабочие дни с 9:00 до 18:00 она может прийти в наш Центр и уже напрямую работать с психологами. Есть у нас и медиативная служба: если женщина приведёт мужчину, психологи будут работать с ними обоими, чтобы проработать сложившуюся ситуацию. Если насилие происходит в отношении несовершеннолетнего ребёнка, женщина может обратиться к нам, мы заберём его. Если подростку исполнилось больше 14 лет, то он сам может обратиться к нам, мы его тоже оставим у себя до того момента, когда конфликтная ситуация не будет разрешена.

Ещё одна организация, помогающая детям — это «Детская деревня SOS», где работает программа укрепления семьи, помогающая тем, у кого есть дети.

У нас есть служба поддержки, также есть возможность предоставить убежище для семьи с детьми, если они находятся в критической ситуации. Одновременно у нас могут жить шесть семей с детьми в возрасте от 10 до 13 лет. Всегда одна-три семьи у нас живет, так как проблема с насилием в семье очень острая. Всё время, пока женщина здесь живёт, с ней работают психологи и специалисты, которые помогают решить эту проблему на психологическом уровне. Как правило, женщина либо бросает обидчика и подаёт на развод, либо, что бывает очень редко, специалисты Центра выходят на контакт со второй стороной, если мужчина сам хочет и готов работать над собой. И помогают мужчине решить проблему с его агрессией. Но таких случаев за десять лет работы Центра было всего два. Есть и третий вариант — когда женщина возвращается обратно к агрессору. Но потом она снова приходит к нам в поисках защиты.


Бьёт — значит не любитАлина Чернова, заместитель директора «Детской деревни SOS»
СПРАВКА

Независимый социальный женский центр работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00, телефон: 8 (8112) 73-25-22. Телефон доверия (все звонки анонимны и конфедициальны) работает с 10:00 до 18:00: 8 (8112) 75-45-45. Федеральный номер телефона доверия: 8800 7000 600.

Телефон «Областного центра семьи»: 8 (8112) 66-37-49 работает с 9:00 до 18:00 по рабочим дням.

Телефон программы укрепления семьи «Детской деревни SOS»: 8-921-215-85-88, с 9:00 до 17:00.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Как аукнулась псковским лагерям трагедия в Хабаровске

Общество
7 августа 10:32

Как аукнулась псковским лагерям трагедия в Хабаровске

В июле в палаточном лагере в Хабаровске вспыхнул пожар. Погибли четверо детей. Во избежание повторения трагедии по всей Псковской области начали проверять действующие лагеря
Я бы доктором пошёл

Общество / Здоровье
7 августа 10:48

Я бы доктором пошёл

Золотая медаль, высшая строчка в рейтинге поступающих, врачебная династия — сильнейшие выпускники школ выбирают изучение медицины в Пскове
Пить или не пить

Общество
7 августа 10:34

Пить или не пить

Какая она, псковская вода
  • Первокурсники ПсковГУ с высокими баллами по ЕГЭ получат языковые сертификаты
  • Аттракционы, фейерверк и дискотека: Новоржев готовится отпраздновать День города (АФИША)
  • Псковская область повлияла на рост производства свинины в России
  • Школу по подготовке общественных наблюдателей на выборы открывают в Псковской области
  • Юлия Пересильд анонсировала прямой эфир в Инстаграм фотографией из Псковского кремля
  • Экипажи России, Китая и Венесуэлы соревнуются в гонке преследования в Стругах Красных
  • Михаил Иванов: Сейчас в Псковской области проходит 13 избирательных компаний
  • В Псковской области заработала горячая линия по нарушениям на выборах
  • Курсы переподготовки для педагогов русского языка запустят в Псковской области в 2020 году
  • В подарок к Дню деревни в Искре началась установка площадки с уличными тренажёрами
  • Два современных стоматологических кресла будут работать в новой поликлинике в Дно
  • Поучаствовать в первенстве по конному спорту приглашают псковичей старше 10 лет
  • Жители Псковской области активно используют сертификаты, полученные после рождения ребёнка

    • 7 августа

  • Синоптики предупредили псковичей о кратковременных дождях 8 августа
  • Полиция: пропавшая 16-летняя жительница деревни Родина найдена живой и здоровой
  • В ближайшие годы в Псковской области построят два современных экотехнопарка
  • Девочку кавказской внешности, пропавшую 5 августа, разыскивают в Пскове (ФОТО, ПРИМЕТЫ)
  • Расстаться невозможно - Анна Кузнецова о форуме молодых семей под Псковом
  • Псковские вокалисты могут помочь организаторам в подготовке фестиваля «Кукарача»
  • На детской площадке в деревне Филиппково восстановили забор и сделали песочницу
  • Работу полицейским-водителем предлагают жителям Псковской области в возрасте до 35 лет
  • Заявки на поэтический конкурс «Чернильница» начнут принимать в Пскове с 19 августа
  • Задержан сотрудник колонии, который продавал гашиш заключённым в Себежском районе

    • 6 августа

  • Молодым сотрудникам полиции в Пскове вручили служебные удостоверения
  • Прошёл год с момента таинственного исчезновения 44-летнего псковича (ПРИМЕТЫ, ФОТО)
  • Концерты, салют и дискотека: Как Печоры встретят 75-й годовщину освобождения (ПРОГРАММА)
  • Митрополит Тихон задумал создать центр для помощи семьям, оказавшимся в трудной ситуации
  • В кругу семьи: Юлия Пересильд поделилась трогательным семейным фото из центра Пскова
  • Анна Кузнецова: 78% молодых людей говорят, что главная ценность – семья
  • Михаил Пашков встал во главе службы по надзору за дорожными подрядчиками в Псковавтодоре

    • Новости

    Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло

    Общество
    Юлия Магера 7 августа 11:00

    Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло

    Разбираем детали общественных пространств, которые обновят или создадут заново в этом году в городе (ФОТО)

    Парашютисты из 21 страны приземлились у Пскова

    Общество / Армия
    6 августа 10:09

    Парашютисты из 21 страны приземлились у Пскова

    «Балет» БМД-4М в «смокинге» увидели зрители на открытии соревнований «Десантный взвод»
    Заманчивое предложение

    Общество / Коммуналка
    2 августа 15:13

    Заманчивое предложение

    Пять миллионов за эффективный ремонт дома могут вернуть собственникам квартир