Количество мест в яслях в Пскове вырастет в два раза

Последний раз новый детский сад в Пскове строили почти десять лет назад, на улице Рокоссовского. Теперь в городе появятся два садика-близнеца на 270 мест каждый. По 80 мест и в том и в другом отдадут ясельным группам, то есть малышам от полутора до трех лет. Сады строят в густонаселенных районах, где много молодых семей с детьми, — на улице Звездной и в Борисовичах, на улице Михаила Егорова. В четверг, 18 июля, глава администрации Пскова Александр Братчиков проинспектировал ход строительства.

РОДИТЕЛИ ДОВОЛЬНЫ

Детский садик на улице Звездной обещают сдать к 1 декабря. Трехэтажное здание уже возвели, сейчас здесь полным ходом идут отделочные работы, также подрядчик благоустраивает территорию. По современным стандартам на одного ребенка полагается больше метров, чем отводилось в советское время, поэтому в садике будут просторные помещения, спортивный зал с высокими потолками. Здание оборудовано лифтом. На детской площадке во дворе будет безопасное резиновое покрытие. Даже если дети и упадут, то не ушибутся, да и в детском садике будет чище, с такой площадки не принесешь песок в группы. В Борисовичах строительство начали чуть раньше. Сроки сдачи садика те же — 1 декабря 2019 года, но подрядчик уверен, что справится быстрее. Здесь уже выбирают цвет плитки и линолеума. Коллектив, по словам заведующей, будет молодой и перспективный, родители останутся довольны. Земельный участок, на котором развернулась стройка, находится на территории Псковского района, но его передали в собственность муниципалитета, поэтому садик будет городским.

КСТАТИ У детского садика №25 «Золотой ключик» на Рижском проспекте в будущем году тоже появится пристройка на 80 мест. А еще один новый детский сад на 270 мест построят на улице Алехина.

ГАЛЕРЕЯ В ЯСЛИ

Садики строят на деньги федерального бюджета. Возведение каждого объекта обошлось почти в 180 млн рублей. Проект предусматривает покупку мебели, кухонного и медицинского оборудования. Для того чтобы закупить инвентарь, игрушки, посуду, постельное белье, потребуются дополнительные средства из областного бюджета, по предварительным подсчетам — около 13 млн. — Это заслуга губернатора Михаила Ведерникова, что стало возможным получить столько дополнительных средств на строительство детских садов, — сказал Александр Братчиков. — Готовность объектов я оцениваю высоко. К строителям нет претензий. На месте будущей пристройки на ул. Народной пока только котлован, однако строители тоже планируют закончить объект к началу зимы. Строительство одноэтажного здания много времени не займет. Все самые «шумные» работы обещают выполнить до 1 сентября, чтобы не мешать детишкам. В пристройке откроют несколько ясельных групп, в целом на 80 мест. Со зданием действующего садика «Снегирек» она будет соединена галереей. — В этом году мы сдаем два детских садика. И это будет началом решения проблемы, — говорит начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. — Полностью проблему с местами в яслях мы решим к 2024 году.