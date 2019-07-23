Количество мест в яслях в Пскове вырастет в два раза

Последний раз новый детский сад в Пскове строили почти десять лет назад, на улице Рокоссовского. Теперь в городе появятся два садика-близнеца на 270 мест каждый. По 80 мест и в том и в другом отдадут ясельным группам, то есть малышам от полутора до трех лет. Сады строят в густонаселенных районах, где много молодых семей с детьми, — на улице Звездной и в Борисовичах, на улице Михаила Егорова. В четверг, 18 июля, глава администрации Пскова Александр Братчиков проинспектировал ход строительства.
Детский садик на улице Звездной обещают сдать к 1 декабря. Трехэтажное здание уже возвели, сейчас здесь полным ходом идут отделочные работы, также подрядчик благоустраивает территорию. По современным стандартам на одного ребенка полагается больше метров, чем отводилось в советское время, поэтому в садике будут просторные помещения, спортивный зал с высокими потолками. Здание оборудовано лифтом. На детской площадке во дворе будет безопасное резиновое покрытие. Даже если дети и упадут, то не ушибутся, да и в детском садике будет чище, с такой площадки не принесешь песок в группы.
В Борисовичах строительство начали чуть раньше. Сроки сдачи садика те же — 1 декабря 2019 года, но подрядчик уверен, что справится быстрее. Здесь уже выбирают цвет плитки и линолеума. Коллектив, по словам заведующей, будет молодой и перспективный, родители останутся довольны.
Земельный участок, на котором развернулась стройка, находится на территории Псковского района, но его передали в собственность муниципалитета, поэтому садик будет городским.
Обживать новые садики дошколята начнут уже в этом году.
Фото Олега Александрова.
КСТАТИ
Садики строят на деньги федерального бюджета. Возведение каждого объекта обошлось почти в 180 млн рублей. Проект предусматривает покупку мебели, кухонного и медицинского оборудования. Для того чтобы закупить инвентарь, игрушки, посуду, постельное белье, потребуются дополнительные средства из областного бюджета, по предварительным подсчетам — около 13 млн.
У детского садика №25 «Золотой ключик» на Рижском проспекте в будущем году тоже появится пристройка на 80 мест. А еще один новый детский сад на 270 мест построят на улице Алехина.
— Это заслуга губернатора Михаила Ведерникова, что стало возможным получить столько дополнительных средств на строительство детских садов, — сказал Александр Братчиков. — Готовность объектов я оцениваю высоко. К строителям нет претензий.
На месте будущей пристройки на ул. Народной пока только котлован, однако строители тоже планируют закончить объект к началу зимы. Строительство одноэтажного здания много времени не займет. Все самые «шумные» работы обещают выполнить до 1 сентября, чтобы не мешать детишкам. В пристройке откроют несколько ясельных групп, в целом на 80 мест. Со зданием действующего садика «Снегирек» она будет соединена галереей.
— В этом году мы сдаем два детских садика. И это будет началом решения проблемы, — говорит начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. — Полностью проблему с местами в яслях мы решим к 2024 году.
СПРАВКА
Более 1200 мест для дошкольников будет создано до конца года по нацпроекту «Демография», заявил 17 июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. В регионе появятся пять детских садов и две пристройки к дошкольным учреждениям. На эти работы выделят 730 миллионов рублей.
В нынешнем году уже открылись два детских сада, расположенных на первых этажах жилых зданий в Псковском районе и Великих Луках.