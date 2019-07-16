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Общество / Семья

Раньше было мрачно

«Отличия колоссальные», «очень красиво», «идеальный вариант» — как первые молодожены реагируют на ремонт во Дворце бракосочетания

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Светлана Синцова
16 июля 2019 года, 11:09
Фото: Дарья Хваткова
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В первый день работы в отремонтированном Дворце бракосочетания Пскова зарегистрировали 16 пар. С утра 12 июля к зданию на улице Детской снова стали подъезжать украшенные лентами и цветами автомобили, а у входа можно было наблюдать нарядных и взволнованных людей. «Псковская правда» побывала во Дворце в день его открытия.

Первой парой, зарегистрированной в этот день, стали псковичи Андрей и Ирина Лазаревы. Церемония регистрации брака прошла в обновленном зале, затем в светлом и просторном помещении холла состоялась фотосессия.

Раньше было мрачно
Ирина и Андрей Лазаревы вошли в историю, став первой парой, поставившей штампы в особняке после ремонта.
Фото Дарьи Хватковой.
— Нам понравилось, — поделились впечатлениями первые молодожены. 

Молодой человек и девушка познакомились в общей компании, когда еще учились в школе. Вместе уже 8 лет.

Ирина сообщила, что специально они не выбирали этот день для проведения церемонии:

— Это случайность. Когда подавали заявление, мы думали, будем на улице Гоголя расписываться. Но на этой неделе нам позвонили и сказали, что церемония пройдет здесь.

По словам девушки, обновленный Дворец бракосочетания кардинально отличается от того, каким он был раньше:

— Раньше мы смотрели снимки бабушек, мам, и все было одинаковое: интерьер не менялся. А новый ЗАГС — красивый и светлый. Отличия колоссальные!

Великолепные впечатления от обновленных помещений Дворца бракосочетания и у свадебного фотографа.

— Очень красиво! Для фотографа это идеальный вариант. Здесь чистый, практически белый потолок, светлые стены. Все очень выигрышно, — отметил фотограф Алексей Никифоров, снимавший первую свадьбу.

Раньше было мрачно
После открытия Дворца у многих вызывали вопрос светлые стены, мол, не сольется ли с ними невеста, но фотограф заверил, что цвет идеален.
Фото Дарьи Хватковой.
Пока вновь образовавшаяся семья Лазаревых фотографировалась с родными и близкими, в холле появилась еще одна молодая пара — Дмитрий и Руфина Васильевы. Молодожены тоже не смогли не сравнить то, что стало, с тем, что было.

— Раньше здесь было довольно мрачно, темно-красный фон. Сейчас стало намного красивее. Очень понравились светлые люстры, белые стены. Все очень в тему, потому что белое — это нежность, любовь! — поделилась впечатлениями невеста.

Молодожены даже призналась, что не стали бы отказываться от свадьбы в пользу скромной церемонии регистрации, если бы знали, каким красивым и светлым стал Дворец бракосочетания:

— Я не хотела в ЗАГСе свадьбу именно по той причине, что он был обшарпанный и старый. А сейчас, мне кажется, любая пара с удовольствием здесь будет расписываться, — сказала Руфина.

— Если бы мы заранее знали, что ЗАГС будет отремонтирован, то, наверное, и свадьбу сыграли бы, — добавил ее муж Дмитрий. 

СПРАВКА

Дворец после ремонта открыли в День семьи, любви и верности, 8 Июля. Теперь интерьер в помещении выполнен в светлых тонах. По замыслу дизайнера, он должен напоминать кружевное платье невесты и гармонировать с внешним обликом здания.

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