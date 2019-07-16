Раньше было мрачно

В первый день работы в отремонтированном Дворце бракосочетания Пскова зарегистрировали 16 пар. С утра 12 июля к зданию на улице Детской снова стали подъезжать украшенные лентами и цветами автомобили, а у входа можно было наблюдать нарядных и взволнованных людей. «Псковская правда» побывала во Дворце в день его открытия. Первой парой, зарегистрированной в этот день, стали псковичи Андрей и Ирина Лазаревы. Церемония регистрации брака прошла в обновленном зале, затем в светлом и просторном помещении холла состоялась фотосессия.

— Нам понравилось, — поделились впечатлениями первые молодожены. Молодой человек и девушка познакомились в общей компании, когда еще учились в школе. Вместе уже 8 лет. Ирина сообщила, что специально они не выбирали этот день для проведения церемонии: — Это случайность. Когда подавали заявление, мы думали, будем на улице Гоголя расписываться. Но на этой неделе нам позвонили и сказали, что церемония пройдет здесь. По словам девушки, обновленный Дворец бракосочетания кардинально отличается от того, каким он был раньше: — Раньше мы смотрели снимки бабушек, мам, и все было одинаковое: интерьер не менялся. А новый ЗАГС — красивый и светлый. Отличия колоссальные!

Великолепные впечатления от обновленных помещений Дворца бракосочетания и у свадебного фотографа. — Очень красиво! Для фотографа это идеальный вариант. Здесь чистый, практически белый потолок, светлые стены. Все очень выигрышно, — отметил фотограф Алексей Никифоров, снимавший первую свадьбу.

Пока вновь образовавшаяся семья Лазаревых фотографировалась с родными и близкими, в холле появилась еще одна молодая пара — Дмитрий и Руфина Васильевы. Молодожены тоже не смогли не сравнить то, что стало, с тем, что было. — Раньше здесь было довольно мрачно, темно-красный фон. Сейчас стало намного красивее. Очень понравились светлые люстры, белые стены. Все очень в тему, потому что белое — это нежность, любовь! — поделилась впечатлениями невеста.

Молодожены даже призналась, что не стали бы отказываться от свадьбы в пользу скромной церемонии регистрации, если бы знали, каким красивым и светлым стал Дворец бракосочетания: — Я не хотела в ЗАГСе свадьбу именно по той причине, что он был обшарпанный и старый. А сейчас, мне кажется, любая пара с удовольствием здесь будет расписываться, — сказала Руфина. — Если бы мы заранее знали, что ЗАГС будет отремонтирован, то, наверное, и свадьбу сыграли бы, — добавил ее муж Дмитрий.