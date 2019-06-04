Псковские родители задолжали своим детям миллиард рублей

В Псковской области более четырех тысяч должников-алиментщиков, среди них как папы, так и мамы. Есть даже такие родители, которые должны своему ребенку миллионы. Почему мамам не нужно жалеть отцов, как алиментщикам удается быстро найти деньги на детей и что делать, если родителям не поделить ребенка.

НИ КОПЕЙКИ

Из недвижимости у него только жилье, изъять которое мы не имеем право, потому как оно единственное. Должника мы ограничили в праве выезда за границу и в праве управления транспортным средством.

— Вы знаете, в нашей практике много случаев, когда у мужчины вроде и имущества нет, и не работает он нигде, и брать с него нечего, а после решения суда средства быстро находятся, — говорит Оксана Микитяк. — Приведу пример: ограничили должника в праве выезда за границу, и он сразу нашел 200 000 рублей, которые должен ребенку. В Великих Луках тоже случай был: только направили предупреждение о том, что собираемся за долги ограничить его в праве управления автомобилем, как принес 600 000 рублей. А до этого ни копейки не было.

К сожалению, мамы часто жалеют пап. С точки зрения женщины это, может быть, и правильно, но с позиции мамы — нет. Мама должна отстаивать интересы своего ребенка.

Если должник не оплачивает алименты в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, пристав имеет право привлечь его к административной ответственности. К ней относятся обязательные работы, арест или штраф.

ГОД НЕ ВИДЕЛА

Наталия Соколова отметила снижение обращений к ней, связанных с выплатой алиментов.

— Раньше мамы обращались, не понимая причин бездействия приставов, — отметила она. — Сейчас любое обращение я переадресую сразу в управление, и работа начинается. Помимо алиментов поднимают вопросы о порядке общения с ребенком, определении его места жительства.

Сейчас у приставов находится 15 производств об определении порядка общения с ребенком. Два случая особо сложные.

— Есть такой, где папа не разрешает маме общаться с ребенком, — рассказала Оксана Микитяк. — Она его уже год не видела. И это при том, что есть решение суда, согласно которому ребенок должен жить с матерью. А есть обратная ситуация. Мама запрещает бывшему мужу встречаться с тремя их общими детьми.

Таких родителей приставы пытаются сажать за общий стол переговоров, донести до них, что в конфликте страдают прежде всего их собственные дети. Приводят заключения психологов, которые свидетельствуют о том, что дети, находящиеся в таких ситуациях, зачастую подавлены. Они не могут нормально жить с мыслью, что один из родителей плохой.

— Наша задача — не нанести травму ребенку при исполнении решения суда, потому что ситуации порой доходят до абсурда, — отмечает Наталия Соколова. — Несколько лет назад изымали девятилетнего ребенка у мамы с группой быстрого реагирования и скорой помощью. Мама прятала его на антресоли. Сразу после изъятия ребенок был направлен на лечение в детскую областную больницу, потому что налицо были признаки заболевания. Да и мама была не вполне здорова. Сейчас у них все хорошо. Родители часто забывают, что больше всего в этой истории страдают дети, которые имеют право воспитываться и мамой, и папой.