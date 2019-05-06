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Общество / Семья

Побег в другую реальность

Буллинг, драки за гаражами, жизнь в соцсетях: как выживают дети в школе и дома

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Мария Соколова
6 мая 2019 года, 10:17
Фото: Андрей Степанов
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Псковские подростки боятся террористов, мошенников и бродячих собак.

Чего боятся дети

Мы проводили социологическое исследование с несовершеннолетними. Задавали вопросы, например, что для вас является риском, где вы чувствуете себя в безопасности и небезопасности? Среди рисков дети 12-16 лет на первом месте выделяют угрозу терроризма. Так, по всей видимости, на них сказывается информирование через соцсети и телевизор.

Наталия Соколова, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области 

На втором месте страхов у подростков находятся мошенники, которые могут отнять мобильный телефон, и то, что с ними может произойти на улице.

- Среди угроз дети также отмечают наркоманов, педофилов и бродячих собак, - заметила уполномоченный. – А вот на вопрос, где дети себя чувствуют в безопасности, дети и подростки ответили примерно одинаково: самые безопасные места – это дом, детский сад и больница, школа.

По словам детского омбудсмена, улицу дети отмечают как опасное место, где с ними могут случиться неприятности. Что примечательно, многие подростки также назвали опасным и интернет. Если такие серьёзные угрозы дети понимают и осознают, то задача родителей и взрослых - понять, как эти опасности либо минимизировать, либо полностью убрать из жизни ребёнка, считает детский омбудсмен.

Уходит в себя

Школа и дом – два места, где современные дети проводят больше всего времени. Однако даже дома подростки не всегда чувствуют себя в безопасности.

- Хочу обратить особое внимание родителей: дети отмечают, что чаще всего сталкиваются дома с непониманием, конфликтными ситуациями между родителями и с завышенными требованиями родителей по отношению к ребёнку. Требованиями, с которыми он не может справить.

По словам Наталии Соколовой, ребёнок, стремясь к достижению планки, утрачивает доверие к своим родителям. Как можно доверять человеку, который ставит перед тобой недостижимые цели?

Между тем, в школе подростки жалуются на неуспеваемость, непонимание, конфликты.

- Дома родители требуют от школьника только хороших оценок, не вдаваясь в его проблемы и переживания. А в школе у него - опять неуспеваемость. Получается в двух местах, где ребёнок проводит большую часть своей жизни, ему плохо. Что ему остаётся делать? Он уходит: в себя, либо из дома, либо в социальные сети, - констатирует омбудсмен.

В интернете человек может моделировать более комфортные для себя условия жизни, будь то социальные сети или компьютерные игры. Там легко можно найти группу, в которой ты будешь интересен, или человека, который будет тебя слушать и поддерживать. Но интернет тоже таит в себе опасность.

- Когда я на встречах с несовершеннолетними задаю вопрос, делали ли им в социальных сетях предложения, которые противоречат внутренним убеждениям, обычно две трети детей поднимаю руку, - заметила Наталия Соколова. - Как правило, в соцсетях поступают предложения интимного характера, предложения вступить в деструктивные группы, аморальные, суицидальные предложения и так далее.

КСТАТИ

Дом, детский сад, больницу и школу называют дети самыми безопасными для себя местами.

Конфликты в школе и за гаражами

- В 2018 году самое большое количество обращений по теме образования было связано с конфликтными ситуациями в школах как между детьми, так и между ребёнком и взрослым. И количество вторых конфликтов увеличивается. Возможно, это связано разностью поколений. Накладывает отпечаток и профессиональное выгорание педагогов.

Подняла Наталия Соколова и тему буллинга - травли, с которой приходится сталкиваться детям в школе. Пока подобные ситуации не приводили к серьёзным последствиям. Однако эта тема тоже требует детального обсуждения не только со школьниками, но и с родителями.

- Многие из этих проблем можно решить, если в каждой школе будет профессиональный психолог, а не педагог, совмещающий две должности, как во многих районах, - заметила Наталия Соколова. - И, конечно же, классный руководитель должен вовремя видеть проблему и направлять ребёнка к психологу.

Конфликты внутри себя

Не обошла вниманием Наталия Соколова и проблему детских суицидов. Печальная статистика в Псковской области уже который год практически не меняется. Наталия Соколова приводит цифры: в 2018 году было детьми было совершено 4 суицида и 18 попыток, которые удалось вовремя предотвратить. В основном это дети 14-17 лет.

- Особое внимание необходимо уделить родителям, если ваш ребёнок импульсивен, эмоционален, раздражителен, - заметила Наталия Викторовна. – Если подросток говорит родителям о желании покончить с собой – срочно ведите его к психологу, если он уже пытался это сделать – идите к психиатру! Если подросток отказывается, из-за того, что в маленьком районе поход к психиатру не останется без внимания – всегда можно съездить в соседний район, найти специалиста в другом городе.

По словам детского омбудсмена, дети, которые пытались покончить с собой, даже не осознают, что жизнь имеет конец, как будет страшно и горько их родителям узнать о смерти ребёнка. Наталия Соколова считает, что воспитанные на «неубиваемых» супергероях, таких как Супермен, Человек-Паук, с поломанной системой ценностей, где важны айфоны и гаджеты, подростки не видят ценности и смысла в своей жизни, не ставят перед собой цели. И, наверное – это самое главное, на что родителям, психологам, педагогам стоит обращать внимание.

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