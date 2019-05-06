Побег в другую реальность

Псковские подростки боятся террористов, мошенников и бродячих собак.

Чего боятся дети

Мы проводили социологическое исследование с несовершеннолетними. Задавали вопросы, например, что для вас является риском, где вы чувствуете себя в безопасности и небезопасности? Среди рисков дети 12-16 лет на первом месте выделяют угрозу терроризма. Так, по всей видимости, на них сказывается информирование через соцсети и телевизор. Наталия Соколова, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области

На втором месте страхов у подростков находятся мошенники, которые могут отнять мобильный телефон, и то, что с ними может произойти на улице. - Среди угроз дети также отмечают наркоманов, педофилов и бродячих собак, - заметила уполномоченный. – А вот на вопрос, где дети себя чувствуют в безопасности, дети и подростки ответили примерно одинаково: самые безопасные места – это дом, детский сад и больница, школа. По словам детского омбудсмена, улицу дети отмечают как опасное место, где с ними могут случиться неприятности. Что примечательно, многие подростки также назвали опасным и интернет. Если такие серьёзные угрозы дети понимают и осознают, то задача родителей и взрослых - понять, как эти опасности либо минимизировать, либо полностью убрать из жизни ребёнка, считает детский омбудсмен.

Уходит в себя

Школа и дом – два места, где современные дети проводят больше всего времени. Однако даже дома подростки не всегда чувствуют себя в безопасности. - Хочу обратить особое внимание родителей: дети отмечают, что чаще всего сталкиваются дома с непониманием, конфликтными ситуациями между родителями и с завышенными требованиями родителей по отношению к ребёнку. Требованиями, с которыми он не может справить. По словам Наталии Соколовой, ребёнок, стремясь к достижению планки, утрачивает доверие к своим родителям. Как можно доверять человеку, который ставит перед тобой недостижимые цели? Между тем, в школе подростки жалуются на неуспеваемость, непонимание, конфликты. - Дома родители требуют от школьника только хороших оценок, не вдаваясь в его проблемы и переживания. А в школе у него - опять неуспеваемость. Получается в двух местах, где ребёнок проводит большую часть своей жизни, ему плохо. Что ему остаётся делать? Он уходит: в себя, либо из дома, либо в социальные сети, - констатирует омбудсмен. В интернете человек может моделировать более комфортные для себя условия жизни, будь то социальные сети или компьютерные игры. Там легко можно найти группу, в которой ты будешь интересен, или человека, который будет тебя слушать и поддерживать. Но интернет тоже таит в себе опасность. - Когда я на встречах с несовершеннолетними задаю вопрос, делали ли им в социальных сетях предложения, которые противоречат внутренним убеждениям, обычно две трети детей поднимаю руку, - заметила Наталия Соколова. - Как правило, в соцсетях поступают предложения интимного характера, предложения вступить в деструктивные группы, аморальные, суицидальные предложения и так далее.

КСТАТИ Дом, детский сад, больницу и школу называют дети самыми безопасными для себя местами.

Конфликты в школе и за гаражами

- В 2018 году самое большое количество обращений по теме образования было связано с конфликтными ситуациями в школах как между детьми, так и между ребёнком и взрослым. И количество вторых конфликтов увеличивается. Возможно, это связано разностью поколений. Накладывает отпечаток и профессиональное выгорание педагогов. Подняла Наталия Соколова и тему буллинга - травли, с которой приходится сталкиваться детям в школе. Пока подобные ситуации не приводили к серьёзным последствиям. Однако эта тема тоже требует детального обсуждения не только со школьниками, но и с родителями. - Многие из этих проблем можно решить, если в каждой школе будет профессиональный психолог, а не педагог, совмещающий две должности, как во многих районах, - заметила Наталия Соколова. - И, конечно же, классный руководитель должен вовремя видеть проблему и направлять ребёнка к психологу.

Конфликты внутри себя