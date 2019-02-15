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Общество / Семья

Рожали вместе

Супружеская пара поделилась опытом совместных родов в новом перинатальном центре Пскова

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Наталья Баранова
15 февраля 2019 года, 12:00
Фото: из личного архива семьи Ковалевых
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Фото мамы и малыша сразу после родов, предложение папе перерезать пуповину, позволяющие передвигаться маме по родзалу беспроводные датчики — супруги поделились с читателями «Псковской правды» пережитым опытом.

Второй сын у жителей Пскова Елены и Алексея Ковалёвых появился спустя одиннадцать лет после рождения старшего. У Ковалёвых есть семейная шутка: такая большая разница между детьми потому, что папа долго отходил от рождения первенца. Алексей присутствовал при рождении обоих сыновей. И точно об этом не жалеет. Ярослав родился 4 февраля, через неделю после открытия в Пскове нового перинатального центра. И это добавило его родителям положительных впечатлений.

Елена: «Идея взять мужа с собой в роддом была моя. В процессе участвовали оба, а отдуваться должна я одна? Правда, при первых родах изначально мы планировали, что муж побудет со мной только в предродовой палате, а в родзал отправлюсь я одна. Мне казалось лишним, что муж увидит всю физиологию процесса. Но когда пришло время рожать, я вцепилась в Лёшу и сказала: «Мне страшно! Пошли со мной!» Ему быстро выдали облачение».

Алексей: «В этот момент о себе я вообще не думал. Мне было страшно за Лену. Я ей очень сопереживал, когда видел, что ей больно. Лена молодец! Справилась за полтора часа. А когда я взял новорожденного сына на руки — это было одно из самых сильных впечатлений в жизни!»

Елена: «Второй раз у меня не было никаких сомнений: муж должен идти со мной. Во время первых родов его поддержка мне очень помогла. Лёша меня подбадривал, хвалил, держал за плечи».

Алексей: «Когда я вернулся домой после первых родов, родственники посмотрели на мое лицо и сказали: «Как будто сам рожал». Вторые роды дались мне легче. Опыт, наверное. Во второй раз я уже знал, как встать, чтобы не мешать врачам. Но когда была возможность, старался сразу подойти к Лене. Да и сервис совершенно изменился, с малышом дали побыть подольше, в целом стало намного комфортнее».

Ярослав родился спустя одиннадцать лет после Тимофея и уже в другом роддоме.
Фото из личного архива семьи Ковалевых.
Елена: «Разница колоссальная тогда и сейчас. В новом перинатальном центре предродовая и родзал совмещены, это очень удобно. Датчики, отслеживающие сердцебиение плода, беспроводные, можно ходить по всему родзалу, а не лежать на койке. Кровати сейчас очень удобные. В родзале есть душ. После родов малыша никуда не уносят, а прикладывают в первый раз к груди, и папе дают поняньчиться. После дружненько все перебираются в послеродовую палату, где можно побыть всем вместе, если позволяют приемные часы. Раньше за этим все ездили в Эстонию. Лёше даже предложили самому перерезать пуповину, но он отказался. Может быть, не услышал».

Алексей: «Я действительно не услышал. Но даже если бы и услышал, то отказался. Такую серьезную процедуру должны делать профессионалы. В этот раз я сына не сразу взял на руки, хотя мне предлагали. Но пока с ним проделывали все послеродовые манипуляции, он возмущался и плакал. А когда его положили маме на грудь, он так хорошо пригрелся и затих, что мне стало жаль его лишний раз тормошить. Подумал, что еще успею понянчить».

Елена: «Во время вторых родов мне даже предложили обезболивающий укол. И я соблазнилась в момент, когда стало очень больно. Укол мне помог. Вторые роды, к счастью, тоже прошли быстро, как и первые. Мне даже сказали: «Ты как ракета». Сейчас, кстати, предлагают не стесняться и фотографировать: только родившегося ребеночка, счастливую маму. Но Лёша все это пропустил, так как отключил телефон, хоть еще раз иди рожай. В этот раз ко мне после родов подошла милая медсестра и подробно объяснила, как правильно грудь давать, как ребенка прикладывать. Тут же провела практическое занятие. И ушла, только убедившись, что у нас все получилось». 

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