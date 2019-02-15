Рожали вместе

Фото мамы и малыша сразу после родов, предложение папе перерезать пуповину, позволяющие передвигаться маме по родзалу беспроводные датчики — супруги поделились с читателями «Псковской правды» пережитым опытом.

Второй сын у жителей Пскова Елены и Алексея Ковалёвых появился спустя одиннадцать лет после рождения старшего. У Ковалёвых есть семейная шутка: такая большая разница между детьми потому, что папа долго отходил от рождения первенца. Алексей присутствовал при рождении обоих сыновей. И точно об этом не жалеет. Ярослав родился 4 февраля, через неделю после открытия в Пскове нового перинатального центра. И это добавило его родителям положительных впечатлений.

Елена: «Идея взять мужа с собой в роддом была моя. В процессе участвовали оба, а отдуваться должна я одна? Правда, при первых родах изначально мы планировали, что муж побудет со мной только в предродовой палате, а в родзал отправлюсь я одна. Мне казалось лишним, что муж увидит всю физиологию процесса. Но когда пришло время рожать, я вцепилась в Лёшу и сказала: «Мне страшно! Пошли со мной!» Ему быстро выдали облачение».

Алексей: «В этот момент о себе я вообще не думал. Мне было страшно за Лену. Я ей очень сопереживал, когда видел, что ей больно. Лена молодец! Справилась за полтора часа. А когда я взял новорожденного сына на руки — это было одно из самых сильных впечатлений в жизни!»

Елена: «Второй раз у меня не было никаких сомнений: муж должен идти со мной. Во время первых родов его поддержка мне очень помогла. Лёша меня подбадривал, хвалил, держал за плечи».

Алексей: «Когда я вернулся домой после первых родов, родственники посмотрели на мое лицо и сказали: «Как будто сам рожал». Вторые роды дались мне легче. Опыт, наверное. Во второй раз я уже знал, как встать, чтобы не мешать врачам. Но когда была возможность, старался сразу подойти к Лене. Да и сервис совершенно изменился, с малышом дали побыть подольше, в целом стало намного комфортнее».