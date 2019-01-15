Тройня под бой курантов

На свет 31 декабря появились три девочки. Для их матери это четвертые роды, до этого женщина родила трех сыновей. Первым новорожденным в 2019 году в Пскове стал мальчик. Он родился 1 января в 3:40. Вес малыша 2630 г, рост 51 см.

Как рассказал «Псковской правде» главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк, всего за новогодние каникулы с 1 по 8 января в перинатальном центре приняли 55 родов. На свет появились 56 малышей: 22 из них мальчики и 34 девочки. Среди псковичей, родившихся в первую новогоднюю неделю, двойня девочек.

В прошлом году с 1 января до середины дня 8 января в стенах роддома появились 62 ребенка. Первым новорожденным также стал мальчик.

Пока новый год уступает предыдущему по количеству малышей, родившихся в первые восемь дней января, но не стоит забывать шуточное предновогоднее гадание поросенка Карасика, опубликованное в последнем номере «Псковской правды» за 2018 год. Символ наступившего года нагадал в этом году Псковской области бэби-бум, которого так не хватает нашему региону.

Тем более что долгая история со строительством нового корпуса перинатального центра завершилась. 30 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем аккаунте в «Инстаграме» сообщил, что новый центр получил лицензию на осуществление медицинской деятельности. Ее выдал региональный комитет по здравоохранению на основе полного пакета предоставленных документов, в том числе и положительного санэпидзаключения Управления Роспотребнадзора. В настоящее время по результатам комплексных исследований превышение концентрации в воздухе вредных веществ не обнаружено. Все показатели полностью соответствуют нормативам.

Перинатальный центр построен в Пскове при поддержке правительства РФ в рамках программы Минздрава по развитию родовспомогательной службы. Строительство объекта постоянно затягивалось, но возглавивший Псковскую область Михаил Ведерников взял объект под личный контроль, работам была придана максимальная динамика. Современный медицинский центр был готов в марте прошлого года, но не принимал рожениц из-за необходимости устранить целый ряд выявленных недоработок, в том числе нормам не соответствовали замеры воздуха в отдельных помещениях. Теперь работа по нормализации показателей, которая проводилась на протяжении нескольких месяцев, успешно завершена.