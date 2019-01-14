Некогда было ссориться

За 2018 год в Псковской области заключили 3956 браков и зарегистрировали 2754 разводов – распалось более половины от числа созданных семей. Супруги, дожившие в браке до золотой свадьбы, наперечет. С одной такой парой «Псковская правда» познакомилась накануне Нового года. Семья Екатерины Тимофеевны и Алексея Александровича Михайловых отметила в декабре полсотни прожитых вместе счастливых лет. Как выяснилось, именно «Псковская правда» помогла 50 лет назад отстоять молодоженам право на собственное жилье. Спустя полвека издание попыталось найти тайный ингредиент счастливой семейной жизни. Гостиная, она же и спальня в однушке на улице Народной в Пскове заставлена букетами. - Вот все на свадьбу приходили, надарили цветов, - поясняет хозяйка. – Отмечали, все вместе собирались. Так сложилось, что своих детей у пары нет, но, как говорит Екатерина Тимофеевна, «племянников обихаживают». Племянников у пары по четыре с каждой стороны и внуков шесть, двое из них уже взрослые, так что и, правда, понянчиться успели.

ДОРОГИ СОШЛИСЬ

Родились оба в последние годы войны: она в 1944-м, он в 45-м. - Мне 74 года, а мужу идет 74-ый, он еще молодой, - смеется Екатерина Тимофеевна. Познакомились, когда им было по 23 года. - Познакомились смешно, - практически хором отвечают на вопрос о первой встрече супруги. - Он ждал свою девушку на вокзале, а я жила на улице Песочной рядом с вокзалом - Вот так встретил, - вклинивается со смехом Алексей Александрович. - Он решил сходить на автовокзал пока ждал поезд, - продолжает Екатерина Тимофеевна. - А я шла из кино домой. На пути была лужа, я в нее встала и обрызгала его. Так и познакомились. Правда, что он встречал «свою девушку» Алексей Александрович отрицает, говорит, просто дружили. - Чем зацепил, - говорит Екатерина Тимофеевна, - не знаю. Красивый был. - Да ну, - не соглашается Алексей Алексеевич. - Вот он какой был! - показывает в семейном альбоме фото молодого мужа Екатерина Тимофеевна. Поженились через три месяца – 7 декабря 1968 года. - Как прожили эти 50 лет? - спрашиваю. - Да по – разному, - опять дуэтом. - Ссорились? - Конечно, и поругаемся, и по всякому, - говорит Екатерина Тимофеевна. – Ссорились не часто, некогда было ссориться. К родителям ездили, помогали, то одним, то другим. Супруги Михайловы, уверят, что за 50 лет в браке ни разу не думали о разводе.

КСТАТИ Супруги Михайловы за 50 лет в браке ни разу не думали о разводе.

ИЗ ДЕРЕВНИ В ГОРОД

Екатерина Тимофеевна родилась в Середкинской волости Псковского района. В Псков приехала в 1961 году. - Мы жили в деревне, детишек много, нас пять у матери было, - говорит женщина. - Старшие разъехались, а младшие на мне, я средняя. Когда все подросли, родители переехали в Середку. Мать была инвалид, пенсионер, денег мало, надо было работать. Мы когда поженились и купили машину, ездили одну неделю к моим родителям, другую к родителям мужа, помогали. Приехала в город, на радиозавод устроилась сортировщицей: аноды, катоды сортировала, но у меня с детства плохое зрение, поэтому ушла на хлебзавод, затем восемь лет отработала на Псковмаше диспетчером, карщицей – управляла электрокаром, который продукцию по цехам развозит. Учиться из-за зрения не могла, так с семью классами образования и осталась.

Затем Екатерина Михайлова пришла на работу на завод «Гидроимпульс» и проработала там 28 лет. - И снабженцем была, на все руки от скуки, работать было интересно, я человек подвижный, прыгала целый день, то туда, то туда, - вспоминает Екатерина Тимофеевна. Алексей Александрович родился в Пушкиногорском районе, в деревне Сысоева. - Сейчас осталось в ней семь домов, в которых никто не живет, - сетует глава семьи. –В первый класс пошел, не было ни портфеля, ни сумки. Букварь завернешь в мамин платок и идешь в школу. До нее полтора километра, а после окончания начальной школы пришлось ходить в среднюю за четыре километра. Идешь один через кусты, волки… Ничего… Делали стреляшки из спичек, зажжешь, и вперед. Пока Алексей учился в школе, был селькорром, писал в газету «Пушкинский край». С 10-ти лет получал гонорары. - Писал о разных проблемах, где затопило кого, в школу не пройти, или еще какой непорядок, - вспоминает Алексей Александрович школьные годы.

КСТАТИ Михайловы с юмором относятся к себе и к жизни, не теряют оптимизма, всегда знают, чем себя занять.

ЖИЗНЬ ЗА БАРАНКОЙ

После окончания семилетки поступил в строительное училище на специальность «арматурщик-сварщик». Поработал с год на ДСК. - Приложил руку почти ко всем домам, что здесь на улице Народной построены, - говорит Алексей Александрович. А в армию пошел шофером. Три с половиной года отслужил в маленьком немецком городке Глаухау. Когда вернулся, звали на тот же завод, но шоферскую профессию Алексей Михайлов бросить не захотел. - Говорят, жилья нет у тебя, дадим квартиру двухкомнатную рядом с заводом, приходи работать, но я сказал, не надо мне квартиры, - вспоминает Алексей Александрович. - Пошел работать в «Девятку» шофером. Общежитие на Рижском, только его построили, комната, хоть и на троих.

После женитьбы пришлось снимать угол в холодном «подвале». Там Екатерина Михайлова заболела и после не смогла иметь детей. Алексей Александрович поучаствовал, как говорит, во всех стройках жилья в городе. Свою комнату в целых 6 квадратных метров, где помещались шкаф и кровать, от предприятия молодые получили в 1969 году, хоть и не без приключений. - Заселились, прошла неделя, - говорит Алексей Александрович. - Директор узнал, говорит, не по закону получил жилье. Начали тягать, как ты заехал? Стали милицией угрожать. Жена уехала к сестре, я вернулся в общежитие. Вспомнил свое корреспондентское прошлое, написал в «Псковскую правду», там разобрались и оставили нас в комнате. Так и жили там, пока не подошла очередь на жилье, с 1974 года живем в своей квартире. Отработал Михайлов в «Девятке» 25 лет, на таких машинах, которых сейчас не увидишь, ЗИЛ, ЗИЗ 150, МАЗ, КРАЗ. Потом пришла перестройка, пришлось уволиться и найти другую работу. Алексей Михайлов устроился на предприятие «Спецоборудование» и отработал там 11 лет. - Взял самосвал, которому было 38 лет, кузов не поднимался, я его починил, директор как увидел, обрадовался, говорит, можно больше работы найти с такой машиной.

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