Семья в 600 тысяч человек

Детям пьющих родителей здесь дадут кров, а взрослым — надежду на новое будущее. Научат справляться с плоскостопием и разовьют моторику. Помогут попасть на осмотр к врачу-специалисту, не дожидаясь окончания трехмесячной очереди. Сюда попадают дети, оказавшиеся на улице после комендантского часа, и сироты, конфликтующие с приемными родителями. Вся помощь — бесплатно, ею уже воспользовались 600 тысяч человек. — Бабушка приехала на заработки в Псков из района. Приходит и говорит: «Помогите найти работу для моей дочери, которая сидит с двухлетним ребенком, потому что в районе надо 20 километров добираться до автозаправки на станции и работать посменно. В деревне детского садика нет, оставить ребенка не с кем. Бабушка вынуждена здесь работать, чтобы содержать детей и внуков, — рассказывает директор Областного центра семьи Елена Воронцова. — Или другой случай. Девочка поссорилась с родителями, села в Подмосковье не на тот автобус, ее сняли с рейса в Пскове и привезли к нам. Мама примчалась на следующее утро. Но пока ее ждали, ребенок находился в приюте. Или вот: недавно молодая мама из числа детей-сирот родила третьего ребенка. Внешне абсолютно адекватная, симпатичная, как может, крутится с годовалым ребенком на руках, подрабатывает. Старшие дети школьники. В один прекрасный день ушла из дома и «забыла» о них. Дети без еды, без присмотра, оказались у нас. Через неделю очухалась, пришла, старшую забрала, потому что нужна нянька, а мальчика оставила. Через два месяца, слава богу, пообещала, что его заберет. Ребенок спрашивает, когда мы будем жить вместе, а она молчит. Только минут через 20 после общения у этой мамы появилось желание обнять сына. Ребенок уже сейчас понимает и видит, что он ей не нужен. А прошлой осенью привезли пятилетних детей из Опочки, они не умеют говорить, потому что мама про детей забыла. В Псковском районе — папа с мамой в одной из семей основной задачей считают воспроизводство, а как дети живут, это их не касается. Ютятся в сарае со щелями, в холоде, голодные, немытые. И таких историй, где приходится помогать, «вытягивать из пропасти», уговаривать и наставлять, у Елены Николаевны сотни. За четверть века, что в Пскове работает Областной центр семьи, через него прошло 600 тысяч человек, в течение последних пяти лет ежегодно услугами учреждения пользуются 24 тысячи псковичей. В эту систему люди попадают уже после того, как в семье что-то случилось.

КОМУ ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ

Специалисты центра работают с молодыми семьями, с мамами и папами — одиночками, с родителями из числа детей-сирот, многодетными, приемными семьями, с семьями, воспитывающими ребенка-инвалида. Попадают под опеку семьи, находящиеся в социально опасном положении, где дети состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних или где родители не хотят исполнять свои обязанности. Есть в центре служба социальной реабилитации несовершеннолетних. Она расположена на улице Набат, 6а, где временно живут дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. — Родители забыли, что есть дети: загуляли, мама «случайно» оставила ребенка в подъезде. Драки, пьянство, убийства — соседи сообщают в полицию, потом дети поступают в нашу службу, — поясняет директор Центра семьи. — Иногда поступают те, кто гуляет после 22.00 без взрослых. Или, например, в приемных семьях: подросток в 14-15 лет становится совершенно другим, возникают конфликты. Ребенок знает, что можно прийти, написать заявление и находиться здесь. Когда родители приходят в чувство, забирают детей. Лишение или ограничение родительских прав — это не навсегда, отмечает Елена Николаевна: — Человек может реабилитироваться, восстановиться. Самая большая проблема, с которой мы столкнулись в сопровождении семей, — это помочь родителям найти работу. Мы работаем в межведомственном взаимодействии со службой занятости и управлением образования, но результат есть не всегда.

С ОТПЕЧАТКОМ ЖИЗНИ

Директор Центра семьи с сожалением рассказывает историю семьи, которую не удалось спасти. Безработная мама из Пскова 28 лет, ребенку 4 года, которого не может отправить в садик, потому что даже за питание надо платить. Обратилась в социальную службу за помощью. Девочку временно поселили в приют, маму на Чудской закодировали от алкоголизма. Начали искать работу. — Вакансии есть, но ее никто не берет, потому что на лице шрамы и отпечаток жизни, — вспоминает Елена Николаевна. — Она приходила к ребенку каждый день, гуляла, занималась. Мы помогли устроить девочку в детский садик, прошло время, а работу не найти, денег нет. Долго мы ей помогали, но произошел срыв, и маму лишили родительских прав. Почему? Потому что не смогла найти работу. Наша задача — чтобы ребенок жил в семье. Детей забирают родственники, усыновители, приемные семьи. В редких случаях дети остаются на попечении государства. Службы социальной реабилитации стараются как можно быстрее помочь родителям восстановиться, как можно быстрее вернуть ребенка в семью. Конечно, бывают случаи, когда взрослые теряют все человеческое в себе, но чаще им можно помочь. Закон предполагает учет доходов семьи, которая нуждается в социальной помощи, но, по словам Елены Воронцовой, в нашей области бОльшая часть семей с низкими доходами, поэтому все услуги оказываются бесплатно. Для этого лишь надо, чтобы родитель или представитель от имени ребенка написал заявление в Центре социального обслуживания по месту жительства. — Для каждого ребенка составляется индивидуальная программа, в которой прописывается вся помощь. Как правило, это консультации правового, педагогического и психологического характера. В зависимости от состояния ребенка можем предложить занятия по физической реабилитации, — рассказывает Елена Николаевна и приводит в пример программу «Веселые карандаши», которая, с одной стороны, развивает мелкую моторику ребенка, а с другой — родитель учится тому, как заниматься с ребенком. Или же нужна помощь ребенку с плоскостопием — в Центре есть лечебная хореография. — Мама дважды в неделю приходит с ребенком на занятия и видит, как с ним заниматься. Наша основная задача — научить родителей и мотивировать на то, чтобы они занимались дома дальше. Есть в Центре занятия и для детей с ДЦП, с логопедическими проблемами.

ДОБРЫЕ ПРОЕКТЫ

— К сожалению, из года в год неблагополучие в семьях растет, — сетует директор Елена Воронцова. — Раньше мы надеялись, что наши многочисленные службы будут ликвидироваться, но такого не произошло, работы прибавляется, и поэтому мы разрабатываем новые программы и формы работы. С 2013 года Областной центр семьи активно участвует в проектной деятельности, получил несколько грантов. Первым стал пилотный проект социального сопровождения участковыми работниками семей, воспитывающих детей-инвалидов. Социальные работники находили такие семьи, оформляли все документы, а специалисты на местах в центрах социального обслуживания оказывали различные виды услуг. На базе Центра семьи заработала выездная мобильная бригада. — Мы работаем в очень хорошем контакте с детской областной больницей, — рассказывает директор Центра. — На первом этапе такая бригада состояла из врача-невролога, психиатра, медсестры, психолога, специалиста по социальной работе, который оказывал юридическую помощь. Работа выстроилась следующим образом: в областной центр поступает заявка из районного центра соцобслуживания с определенным списком необходимых услуг. Бригада выезжает, помогает нуждающимся по месту жительства, в то же время посещает семьи с лежачими детьми. Дальше для районов приобрели уже собственные автомобили, реабилитационное оборудование. Социальные «Газели» теперь обслуживают не только семьи с детьми, но и пожилых людей. — Не в каждом районе можно найти специалиста, который есть у нас, — отмечает Елена Воронцова. — Не в каждом районе есть психолог. Чтобы попасть к детскому неврологу или психиатру, люди подчас по три-четыре месяца ждали очереди. А наши специалисты приезжают прямо на место, делают осмотр, консультируют, дают рекомендации или направление в больницу. Опыт, который социальные работники региона наработали в этом проекте, отразился на работе с детьми в приемных и замещающих семьях. Помог благотворительный фонд «КАФ», работающий по всей России. В прошлом году началась работа по созданию службы ранней помощи семьям, воспитывающих детей от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья. — Раньше такими детьми занималось только здравоохранение, — поясняет Елена Воронцова. — После рождения, в случае обнаружения патологии и отклонения в развитии, ребенок поступает из роддома в клиническую больницу. Как только выписывается мама, нам из больницы звонят и сообщают, что в такой-то район поехал ребенок с мамой, чтобы там подхватили. Первые люди, которые входят в семью с новорожденным, — врачи и патронажные сестры. Они также будут сообщать в соцслужбу о малышах с проблемами до 3 лет. Такая же задача и у системы образования. — Наша основная работа — поднять возможности родителей, которые находятся 24 часа в сутки наедине с таким ребенком. Обучить их справляться с ситуацией. Надеемся, что цепочка, которая раньше начиналась от 3 лет и до 18, теперь будет работать от нуля и до бесконечности.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Решение новых задач невозможно без новых знаний и технологий. Специалисты социальной системы области прошли обучение при финансировании Фонда поддержки детей, находя- щихся в трудной жизненной ситуации. Вместе с ними обучались и кадры из системы образования. В ближайшее время более 60 человек будут стажироваться на профессиональных площадках в других регионах России: в этом году были в Астрахани, впереди Санкт-Петербург и Тверь — это те регионы, где есть опыт, который можно использовать на нашей территории. Благодаря проектам Областной центр семьи приобрел для всей области диагностическое оборудование биологической обратной связи. Начал создавать в области консультационно-обучающие кабинеты для родителей, к концу 2019 года они будут работать с полной загрузкой.