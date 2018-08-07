В Пскове состоялась неделя под знаком поддержки грудного вскармливания, проходившая одновременно во многих странах мира. Для молодых и будущих мам Пскова специалисты различных направлений провели лекции, практические занятия и фотосессии.
В Пскове состоялась неделя под знаком поддержки грудного вскармливания, проходившая одновременно во многих странах мира. Для молодых и будущих мам Пскова специалисты различных направлений провели лекции, практические занятия и фотосессии.
Вот так и с нами, женщинами, уверяет консультант по грудному вскармливанию, член АКЕВ Наталья Митрофаненко. Современные женщины в своем окружении чаще всего не видят живой пример кормления малыша, поэтому часто практически не представляют, как это происходит. Не видят, а значит, что такому, казалось бы, естественному процессу, как грудное вскармливание, приходится учиться.
— Довольно часто приходится слышать: что грудное вскармливание, что не грудное — все одинаково, — отмечает консультант. — Какая разница, чем кормить, если там и там есть все питательные, полезные вещества? Разница есть, и это доказано наукой, даже если мы будем говорить только о питании. Хотя грудное вскармливание — это в большей степени «не про еду».
Поэтому лекцию для будущих мам Наталья Митрофаненко назвала «Грудное вскармливание — это не про еду». Это эмоции. Эмоциональная составляющая, по мнению консультанта, это
50 %, а то и больше, гармоничного развития ребенка.
Когда мама кормит ребенка грудью, волна окситоцина заливает все негативные ощущения. У женщины, которая не кормит грудью, стресс, усталость от забот и перемен в жизни накапливаются. Получается, что мама лишает себя хорошего помощника.
— Три месяца после рождения ребенок может «висеть» на груди постоянно, — предупреждает консультант. — Так он «донашивается». Это не значит, что у вас мало молока, что у вас какой-то не такой ребенок. Надо понимать и настроиться, что первые месяцы вы не будет принадлежать себе, будете жить по расписанию ребенка.
В этой несвободе есть свои плюсы. Гормон окситоцин все трудности первых дней и месяцев нивелирует.
— Замечено мной и другими консультантами, что мамы, кормящие грудью, лучше понимают своих детей, лучше видят их сигналы. Это происходит, потому что мама проводит гораздо больше времени с ребенком. Это не значит, что мамы, которые кормят смесью, плохие мамы, это значит, что они сделали свой выбор. Некоторые не подозревают о последствиях своего выбора, некоторые делают его осознанно, считая, что плюсы грудного вскармливания не сильно значимы.
— К этому практически нечего добавить, — поддерживает Наталья. — Подготовиться физически к этому нельзя, все рекомендации про натирать сосочки, чтобы они загрубели, мазать грудь, чтобы все хорошо работало… Это, конечно, можно делать, но надо, чтобы все было здесь еще во время беременности, — говорит она и показывает на голову. — Ваш настрой на естественное вскармливание — главное.
Помимо неизмеримой эмоциональной составляющей грудное вскармливание — это дешево и удобно, отмечают все мамы, выкормившие свих детей грудью. Естественное вскармливание в первый год малыша экономит в месяц 5-6 тысяч рублей семейного бюджета. А как это удобно для активных, любящих путешествия мам — свежая, полезная, теплая и вкусная еда для малыша всегда с собой.
АКЕВ — Ассоциация консультантов по естественному вскармливанию. Уже почти 15 лет она объединяет специалистов и распространяет знания об успешном грудном вскармливании. В настоящее время в АКЕВ более 300 участниц, и это число постоянно растет. В нее входят консультанты из России, Беларуси, Молдовы, Украины, Казахстана, Абхазии, Армении, Латвии, Кыргызстана, Франции, США и других стран.