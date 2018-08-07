В Пскове состоялась неделя под знаком поддержки грудного вскармливания, проходившая одновременно во многих странах мира. Для молодых и будущих мам Пскова специалисты различных направлений провели лекции, практические занятия и фотосессии.

СБОЙ СИСТЕМ

В одном из зоопарков молодая горилла родила детеныша. Малыш появился на свет — и сразу к маме искать молоко, а что же мама-горилла, выросшая не в джунглях в большой обезьяньей семье, а в вольере? А мама растерялась. Вроде и грудь есть с молоком, а как голодного детеныша к ней приладить, непонятно. Хорошо работники зоопарка сообразительные попались — пригласили несколько кормящих женщин с малышами, чтобы показать, как их кормят.

Вот так и с нами, женщинами, уверяет консультант по грудному вскармливанию, член АКЕВ Наталья Митрофаненко. Современные женщины в своем окружении чаще всего не видят живой пример кормления малыша, поэтому часто практически не представляют, как это происходит. Не видят, а значит, что такому, казалось бы, естественному процессу, как грудное вскармливание, приходится учиться.

— Довольно часто приходится слышать: что грудное вскармливание, что не грудное — все одинаково, — отмечает консультант. — Какая разница, чем кормить, если там и там есть все питательные, полезные вещества? Разница есть, и это доказано наукой, даже если мы будем говорить только о питании. Хотя грудное вскармливание — это в большей степени «не про еду».

Поэтому лекцию для будущих мам Наталья Митрофаненко назвала «Грудное вскармливание — это не про еду». Это эмоции. Эмоциональная составляющая, по мнению консультанта, это

50 %, а то и больше, гармоничного развития ребенка.