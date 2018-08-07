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Общество / Семья

Не про еду

Как сэкономить семейный бюджет и вырастить здорового ребенка

Текст:
Алёна Комарова
7 августа 2018 года, 16:04
Фото: Наталья Митрофаненко
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В Пскове состоялась неделя под знаком поддержки грудного вскармливания, проходившая одновременно во многих странах мира. Для молодых и будущих мам Пскова специалисты различных направлений провели лекции, практические занятия и фотосессии.

СБОЙ СИСТЕМ

В одном из зоопарков молодая горилла родила детеныша. Малыш появился на свет — и сразу к маме искать молоко, а что же мама-горилла, выросшая не в джунглях в большой обезьяньей семье, а в вольере? А мама растерялась. Вроде и грудь есть с молоком, а как голодного детеныша к ней приладить, непонятно. Хорошо работники зоопарка сообразительные попались — пригласили несколько кормящих женщин с малышами, чтобы показать, как их кормят.

Вот так и с нами, женщинами, уверяет консультант по грудному вскармливанию, член АКЕВ Наталья Митрофаненко. Современные женщины в своем окружении чаще всего не видят живой пример кормления малыша, поэтому часто практически не представляют, как это происходит. Не видят, а значит, что такому, казалось бы, естественному процессу, как грудное вскармливание, приходится учиться.

— Довольно часто приходится слышать: что грудное вскармливание, что не грудное — все одинаково, — отмечает консультант. — Какая разница, чем кормить, если там и там есть все питательные, полезные вещества? Разница есть, и это доказано наукой, даже если мы будем говорить только о питании. Хотя грудное вскармливание — это в большей степени «не про еду».

Поэтому лекцию для будущих мам Наталья Митрофаненко назвала «Грудное вскармливание — это не про еду». Это эмоции. Эмоциональная составляющая, по мнению консультанта, это

50 %, а то и больше, гармоничного развития ребенка.

БИТВА ГОРМОНОВ

— Грудное вскармливание основывается на гормоне пролактин, который отвечает за выработку молока, — рассказала пришедшим на лекцию женщинам консультант. — Он начинает вырабатываться сразу после родов и заставляет молочные клетки вырабатывать молоко. Второй гормон — окситоцин. Или еще его называют гормоном любви — он отвечает за отделение молока из груди. Часто женщины говорят: у меня пропало молоко. Молоко никуда не пропадает, оно может плохо отделяться. С этим гормоном очень не дружит гормон адреналин. Если женщина испытывает стресс, заботы, усталость — то молоко может из груди не отделяться. Это не значит, что его там нет. Грудное вскармливание — очень надежный природный механизм, если бы молоко просто так быстро пропадало, мы бы вымерли. Если вам кажется, что молока мало, это значит, что вы зажаты, вы в стрессе, и молоко не хочет отделяться.

Когда мама кормит ребенка грудью, волна окситоцина заливает все негативные ощущения. У женщины, которая не кормит грудью, стресс, усталость от забот и перемен в жизни накапливаются. Получается, что мама лишает себя хорошего помощника.

ДОНАШИВАНИЕ

Девять месяцев ребенок находился в утробе в комфорте. Когда он рождается, то испытывает стресс: яркий свет, звуки, более низкая температура, мама теперь отдельно от него.

— Три месяца после рождения ребенок может «висеть» на груди постоянно, — предупреждает консультант. — Так он «донашивается». Это не значит, что у вас мало молока, что у вас какой-то не такой ребенок. Надо понимать и настроиться, что первые месяцы вы не будет принадлежать себе, будете жить по расписанию ребенка.

В этой несвободе есть свои плюсы. Гормон окситоцин все трудности первых дней и месяцев нивелирует.

— Замечено мной и другими консультантами, что мамы, кормящие грудью, лучше понимают своих детей, лучше видят их сигналы. Это происходит, потому что мама проводит гораздо больше времени с ребенком. Это не значит, что мамы, которые кормят смесью, плохие мамы, это значит, что они сделали свой выбор. Некоторые не подозревают о последствиях своего выбора, некоторые делают его осознанно, считая, что плюсы грудного вскармливания не сильно значимы.

ВСЕ ЗДЕСЬ

— У меня двое детей. Старший ребенок «искусственник», а второй полностью на грудном вскармливании, — поделилась своей историей пришедшая на лекцию псковичка Любовь. — Это огромная разница. И в самих детях тоже. С первым ребенком я слушала всех извне, кто говорил: у тебя мало молока, она же голодная, докорми смесью. Со вторым ребенком я категорично заявила, что смесей, бутылок, сосок в доме не будет. Надо быть готовым к моменту родов. Надо настроить себя и всех близких родственников на то, что будет только грудное вскармливание.

— К этому практически нечего добавить, — поддерживает Наталья. — Подготовиться физически к этому нельзя, все рекомендации про натирать сосочки, чтобы они загрубели, мазать грудь, чтобы все хорошо работало… Это, конечно, можно делать, но надо, чтобы все было здесь еще во время беременности, — говорит она и показывает на голову. — Ваш настрой на естественное вскармливание — главное.

ДЕШЕВО И УДОБНО

Консультант по грудному вскармливанию советует молодым мамам в роддоме настойчиво заявлять о своем желании сразу после родов приложить ребенка к груди. Первые капли молозива и молока — самое ценное для только что родившегося малыша.

Помимо неизмеримой эмоциональной составляющей грудное вскармливание — это дешево и удобно, отмечают все мамы, выкормившие свих детей грудью. Естественное вскармливание в первый год малыша экономит в месяц 5-6 тысяч рублей семейного бюджета. А как это удобно для активных, любящих путешествия мам — свежая, полезная, теплая и вкусная еда для малыша всегда с собой. 

СПРАВКА

АКЕВ — Ассоциация консультантов по естественному вскармливанию. Уже почти 15 лет она объединяет специалистов и распространяет знания об успешном грудном вскармливании. В настоящее время в АКЕВ более 300 участниц, и это число постоянно растет. В нее входят консультанты из России, Беларуси, Молдовы, Украины, Казахстана, Абхазии, Армении, Латвии, Кыргызстана, Франции, США и других стран.

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