Навстречу приключениям

Только за последние два месяца псковские СМИ неоднократно писали о пропаже детей. Парень из Пскова самовольно уехал в Великолукский район, где устроился на лесопилку. Двое пушкиногорских школьников вместо занятий отправились на рыбалку, объявившись только утром. Трое подростков из псковской школы №10 отправились в Новый Изборск, не предупредив родителей. С начала 2018 года в полицию поступило 88 сообщений об уходе 62 подростков, то есть многие уходили не по одному разу. На удивление в этом году из семей их уходило больше, чем из социальных учреждений. - Не все еще найдены, но мы знаем, что с ними все хорошо, просто они не хотят возвращаться, - отметил начальник отдела управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области подполковник полиции Алексей Ламп на пресс-конференции 27 мая.

МЕХАНИЗМ МАНИПУЛИРОВАНИЯ

Основная причина ухода – любопытство и тяга к приключениям. Один из последних случаев - трое парней, никому не сказав, уехали в Изборск, полагая, что достаточно взрослые для такого путешествия. - Если раньше причиной ухода из дома были психические заболевания, к примеру, склонность к бродяжничеству, то сейчас, по статистике, помимо романтики и поиска приключений, дети своим уходом из дома демонстрируют протест против гиперопеки, - выразила мнение уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова. – Еще одна причина - привлечение внимания со стороны родителей, особенно в семьях, где идет развод, есть отчим, случаются ссоры и жестокое обращение. Многие уход из дома используют как механизм манипулирования взрослыми. Бывают случаи, когда подростки покидают родительский дом, чтобы устроить личную жизнь. - Характерно это в основном для половозрелых девушек, - отметила инспектор по особым поручениям отделения ПДН УМВД России по Псковской области майор полиции Ирина Борисова. – На моей памяти был такой случай, когда девушка уходила из семьи неоднократно, при этом поддерживала связь с инспектором ПДН, рассказывала, где и с кем находится. Сейчас она уже выросла, недавно родила ребенка. Девушки уходят, потому что им хочется любви, ласки, всего того, что дома они, видимо, недополучают.

НЕ ЖДАТЬ ТРОЕ СУТОК

Возраст ходоков варьируется от 10 до 17 лет. Многих находят в торговых центрах: в Пскове – это «Империал», «Акваполис», в Великих Луках - «Апельсин», «Рубин». Случаи, когда подросток покидает регион, единичны. Как правило, через сервис перевозок BlaBlaCar они едут в Санкт-Петербург или Москву. - Если ребенок пропал, то никаких сроков выдерживать не надо, сразу звоните в полицию. То же самое с уходом. Нет никаких трех суток, которые надо выжидать, - отметил Алексей Ламп. Родителям, которые своевременно не обратятся в полицию по поводу пропавших детей, грозит административная ответственность. - Подавая заявление, надо указать, во что был одет ребенок, его особые приметы, круг общения, контакты друзей, хронические болезни, иметь при себе свежую фотографию и документы, - рассказал он. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно всегда располагать информацией о местонахождении ребенка, контролировать его возвращение домой. Если подростку не исполнилось 16 лет, его нахождение на улице ограничено 22 часами. Желательно знать адреса, телефоны друзей. - Говорите со своими детьми, спрашивайте про успехи и проблемы, - советует Наталия Соколова. - Следите за изменениями настроения, обращайте внимание на контент в социальных сетях. Обсуждайте разные ситуации, проговаривайте порядок действий. Запрещая что-то, предлагайте другое взамен. Не можете справиться самостоятельно, обращайтесь к психологу или звоните на горячую линию.