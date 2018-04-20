Да будет сад

В очереди в детские сады стоят 7500 маленьких псковичей. И это только в областном центре. Как власти намерены решить проблему за оставшиеся полтора года, рассказали чиновники, ответственные за сферу образования.

Без вариантов

- Задача по обеспечению детей до 3 лет местами в яслях поставлена президентом, и у нас других вариантов, как только решить ее, нет, - сказал первый заместитель начальника управления образования Псковской области Геннадий Барышников на пресс-конференции 12 апреля. – Многие мамы готовы отдать ребенка в ясли с полутора лет, потому как именно после достижения ребенком этого возраста прекращаются выплаты, уровень дохода семьи падает.

Заявка врио губернатора Михаил Ведерников в соответствующую федеральную программу получила одобрение. В регион в 2018 году поступит 244 млн рублей на открытие ясельных групп. Финансирование будет трехступенчатым. Из регионального бюджета в этом году будет выделено 18 млн рублей, в следующем – 11 млн рублей. Муниципалитеты также подключатся к решению вопроса, сейчас они готовят свои программы. Власти Пскова настаивают, чтобы детский сад, который появится в городе, стоял именно на городской земле

- Наша позиция такова, - рассказал заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов: - мы хотим, чтобы в Пскове появился новый детский сад на 270 мест. Причем для нас важно, чтобы строительство проходило в границах муниципалитета, потому что очередь в дошкольные учреждения Пскова и Псковского района – это как небо и земля.

Внутренние резервы

В этом году начнется ремонт в здании на ул. Юбилейной, где ранее располагалась Инженерно-лингвистическая гимназия. Это позволит создать еще порядка 100 ясельных мест. Напомним, в сентябре здание уже приняло 120 трехлеток.

В ближайшее время планируется передача четырех детских садов РЖД муниципалитетам Псковской области, в том числе и Пскову. Таким образом, у города появятся дополнительные возможности по введению ясельных мест. 18 апреля состоится комиссионная приемка здания в Пскове, планируется, что к 1 сентября учреждение получит лицензию и начнет работать.

- Но сколько бы мы внутренние резервы не перераспределяли, глобально задачу мы не решим. Надо вводить в эксплуатацию новые детские сады, - уверен Александр Коновалов.

Своих мест в детских садах города ждут 7500 детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Для сравнения: в Великих Луках очередь составляет 1997 человек.

Только за первую неделю апреля в детские сады распределено 800 трехлеток, еще 2000 дошкольников 2015 года рождения ждут своей очереди. Кроме того, в муниципалитете на очереди стоит 1000 малышей от 2 до 3 лет, которые относятся к льготной категории, поэтому пойти в сады должны в этом году.

Ежегодно муниципалитет открывает около 200 мест в детских садах, тем не менее принимать в ясли детей младше двух лет в Пскове пока не готовы.

- Я считаю, что городу нужно еще три детских сада. По одному в каждый район города, - высказала свое мнение начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко. – Ведь 30 % детей до 3 лет, находящихся в очереди в детсад, проживают на Завеличье, 25 % - на дальнем Запсковье и 10 % - в центре города.

В три смены

Остается актуальной и проблема устройства в сады детей с 3 до 4 лет.

- Сложно отдать ребенка в сад ровно в 3 года, - отметила заместитель главы Пскова Елена Полонская. - Как правило, 3 года исполняется детям не в мае, когда идет основное распределение, это может быть и январь, и февраль, и март. Получается, что многие дети попадают в детские сады не в 3 года, а в 3,5 или почти 4.

Значительную нагрузку приходится испытывать и школам, о чем вскользь упомянули на пресс-конференции.

- Согласно указу президента к 2020 году мы должны покончить со вторыми сменами в школах, - напомнила Елена Полонская. – А что мы видим? Лицей № 4 просто задыхается. Ему необходима пристройка. Он работает в две смены, но если говорить о санитарных нормах и наполняемости классов, то фактически школа может перейти на третью смену. Между тем, в районе лицея продолжается застройка по улицам Народной и Кузбасской Дивизии. В новостройки заселяются молодые семьи с детьми, что еще больше эту нагрузку увеличивает. Мы должны рассуждать не только о строительстве детсадов и школ, но и думать об увеличении количества мест в действующих образовательных учреждениях.