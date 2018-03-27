Мамин СМС-помощник

Будущие мамы Псковской области смогут получать советы экспертов Минздрава России не выходя из дома. Бесплатная программа «СМС маме», к которой присоединился регион, даст советы по детскому питанию, уходу за малышом и расскажет, какие выплаты положены молодым родителям. Когда делать первое УЗИ? Какие анализы надо сдать обязательно? На каком сроке можно почувствовать шевеление малыша? Нужно ли давать воду новорожденному? Подобные вопросы возникают у будущих мам на протяжении всего срока беременности и первого года жизни малыша. Однако не каждая готова искать ответы у врача. У кого-то нет времени, кто-то стесняется спрашивать, а кто-то и вовсе забывает. Именно для того, чтобы избавить женщин от части сомнений, и была разработана программа «СМС маме».

БАБУШКА В СМАРТФОНЕ

Идея проекта «СМС маме» была заимствована в США и адаптирована к российским реалиям. Со временем у программы появились и отличительные от американского варианта черты, например, блок ответов на социальные вопросы. СМС расскажет, какие льготы, компенсации, пособия и другие денежные выплаты положены беременным и молодым мамам. — Безусловно, проект нужный и важный, — отметил главврач Псковской детской областной больницы Аркадий Гохман в разговоре с корреспондентом «Псковской правды». — Все мы знаем, что в наших поликлиниках дефицит кадров, врачи, как правило, сильно загружены, времени постоянно не хватает. А у мам малышей всегда много вопросов. Конечно, они ходят на курсы во время беременности, где получают знания, но при непосредственном уходе за младенцем возникают новые и новые вопросы. Нормально ли, что малыш так часто срыгивает? Как правильно прикладывать ребенка к груди? Что он должен уметь делать в один месяц? Может маму и что-то насторожить в поведении крохи, а уточнить, нормально это или нет, в данный конкретный момент не у кого. А проект — своего рода общеобразовательный ликбез. При этом сообщения не заменяют систему здравоохранения, они скорее выступают в роли бабушки, которая всегда что-то подскажет.

НИКАКОЙ РЕКЛАМЫ

В Псковской области проект был представлен в ходе первого заседания рабочей группы «Здоровый ребенок» под председательством Ольги Голодец в конце февраля. — Сообщения разработаны нами исходя из актуальности информации на тот или иной возраст ребенка, — рассказала директор департамента медпомощи и службы родовпоможения Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, главный специалист-неонатолог Минздравсоцразвития РФ Елена Байбарина. — Такой подход делает информацию более персонифицированной. В сообщениях собрана полезная информация о здоровом питании, грудном вскармливании, профилактике употребления алкогольных напитков и вреде курения во время беременности, вопросах социальной защиты и использовании родовых сертификатов, психическом и эмоциональном здоровье, ключевых этапах развития ребенка до 1 года и многое другое обо всем, что будет полезно женщине во время и после беременности. — И, что самое главное, проект исключает все виды прямой или скрытой рекламы, — отметила Елена Байбарина. — А поскольку все СМС разработаны с учетом сроков беременности, каждая из них практически индивиду­альна. При этом важно понимать, что СМС-сообщения — это просто полезная информация о здоровом образе жизни, советы и напоминания о важных аспектах беременности и развития ребенка, но никак не консультации с указанием того, как поступить в той или иной ситуации. За любыми консультациями надо обращаться к лечащему врачу.